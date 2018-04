Nejlepší finanční produkty roku: má je Sberbank, RB a malé banky

Do soutěže byly zařazeny hlavní finanční produkty bank a nebankovních institucí, a to v kategoriích spoření, bankovní účty, půjčky, hypotéky a nově i podílové fondy.

Soutěž, kterou pořádá analytická společnost Scott & Rose na svém webu Finparáda.cz, je zajímavá tím, že hodnocení finančních produktů probíhá celoročně. Nejde přitom o anonymní hodnocení, ale o odborné posudky specialistů, kteří během kalendářního roku sledují, k jakým změnám u vybraných produktů dochází. Žebříčky s pořadím nejlepších finančních produktů jsou pak zveřejňovány na webu organizátora soutěže a celkové výsledky soutěže vycházejí z průběžných hodnocení jednotlivých finančních produktů.

Přehled nejlepších finančních produktů za rok 2015:

Kategorie Spořicí účty

Vítězem v kategorii spořicích účtů se stalo FÉR spoření od Sberbank. Stejné místo obsadila Sberbank i loni se Spořicím účtem.

Pořadí v kategorii:

Sberbank - FÉR spoření PLUS Expobank - Spořicí účet GARANT Air Bank - Spořicí účet

Hodnocení specialisty: Sberbank na začátku roku 2015 změnila frekvenci účtování úroků z vkladů ze čtvrtletní na měsíční a začala nabízet spořicí účet FÉR spoření s úrokovou sazbou 1,63 procent ročně pro vklady do 300 tisíc korun s garancí nesnížení této sazby do konce ledna 2016. V průběhu roku banka produkt inovovala a uvedenou sazbu nabízí klientům na FÉR spoření PLUS v kombinaci s osobním nebo firemním FÉR kontem. Tady sazbu garantuje až do poloviny roku 2016.

Kategorie Termínované vklady

V kategorii termínovaných vkladů, které se v soutěži Finanční produkt vyhodnocovaly letos poprvé, se na prvních místě umístil produkt od ERB bank.

Pořadí v kategorii:

ERB bank - Termínovaný vklad Equa bank - Termínovaný vklad Fio banka - Termínovaný vklad

Hodnocení specialisty: ERB bank v únoru 2015 zvýšila úrokové sazby na svých termínovaných vkladech a spořicích účtech s výpovědní lhůtou. Maximální sazba na Termínovaném vkladu činila ke konci roku 2,4 procenta ročně při vázanosti vkladu na pět let.

Kategorie Bankovní účty

Produkty na prvních dvou místech si letos oproti loňsku prohodily místa. Letošní zlato získal Běžný účet od Equa bank a druhý skončil Účet Plus od ZUNO Bank. Třetí místo pak obhájilo mKonto od mBank, a to již popáté za sebou.

Pořadí v kategorii:

Equa bank - Běžný účet ZUNO Bank - Účet Plus mBank - Osobní účet mKonto

Hodnocení specialisty: V únoru 2015 zrušila Equa bank všechny podmínky aktivního využívaní Běžného účtu pro fyzické osoby pro jeho bezplatné vedení a účet nabízí zdarma bez jakýchkoli podmínek. Při neaktivním využívání služeb banky již klienti neplatí za vedení účtu 99 korun měsíčně, účet je zdarma pro všechny. Výhodami účtu jsou i multiměnová bezkontaktní platební karta s bonusovým programem a zcela bezplatné výběry hotovosti z kteréhokoliv bankomatu v ČR. Na podzim banka představila nové zlaté platební karty s pojištěním karty a osobních věcí a s rodinným cestovním pojištěním.

Kategorie Neúčelové spotřebitelské úvěry

Na čelní pozici se dostala Raiffeisenbank s Rychlou půjčkou, druhou příčku obsadila Air Bank a třetí skončila Online Půjčka od ZUNO Bank.

Pořadí v kategorii:

1. Raiffeisenbank - Rychlá půjčka

2. Air Bank - Půjčka

3. ZUNO Bank - Online Půjčka

Hodnocení specialisty: Osobní úvěr Rychlá půjčka od Raiffeisenbank je bez poplatků za sjednání i vedení, předčasné i mimořádné splacení. Raiffeisenbank je jednou z těch bank, které odměňují klienty za řádné splácení úvěru. Bylo tomu tak i v roce 2015. V rámci pravidelných akcí mohli klienti získat za řádné splácení od banky zpět až 50 tisíc korun. Na jaře navíc banka nabízela půjčku na tři měsíce zdarma.

Kategorie Hypotéky

První místo v kategorii hypoték obhájila opět mHypotéka Light od mBank. Druhé místo obsadil Hypoteční úvěr Individual od UniCredit Bank a odsunul tak loni druhou Equa bank na třetí místo.

Pořadí v kategorii:

1. mBank - mHypotéka Light

2. UniCredit Bank - Hypoteční úvěr Individual

3. Equa bank - Účelová hypotéka

Hodnocení specialisty: Žádné poplatky za zpracování žádosti a poskytnutí úvěru, za založení a vedení úvěrového i osobního účtu, možnost mimořádných splátek zdarma, možnost sjednat variabilní úrokovou sazbu a hlavně nízké úrokové sazby, to všechno jsou faktory, díky kterým získala mBank prvenství v oblasti hypotečních úvěrů i za rok 2015. Navíc mBank má nejnižší úrokové sazby na trhu pro 100 % hypotéky.

