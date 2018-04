Nejlepší finanční produkty roku: nejvíc boduje Equa bank a Air Bank

Do soutěže byly zařazeny všechny finanční produkty vybraných typů, které jsou v Česku nabízené bankami, pojišťovnami, penzijními a investičními společnostmi. V každé kategorii jsou pak vyhlašovány vždy tři nejlepší produkty.

Chcete ušetřit? Využijte srovnávačOdkaz cen a najděte nejlevnější hypotéky, pojištění, půjčky a další bankovní produkty.

Soutěž, kterou pořádá analytická společnost Scott & Rose na svém webu Finparáda.cz, je zajímavá tím, že hodnocení finančních produktů probíhá celoročně. Nejde o anonymní hodnocení, ale o odborné posudky specialistů, kteří během kalendářního roku sledují, k jakým změnám u vybraných produktů dochází. Žebříčky s pořadím nejlepších finančních produktů jsou pak zveřejňovány na webu organizátora soutěže a celkové výsledky soutěže vycházejí z průběžných hodnocení jednotlivých finančních produktů. Nejvíce pozic na stupních vítězů za rok 2016 získaly Air Bank a Equa bank.



Přehled nejlepších bankovních finančních produktů za rok 2016:

Kategorie Bankovní osobní účty

Pořadí v kategorii:

Equa bank – Běžný účet mBank – mKonto Raiffeisenbank – eKonto SMART

Vítězství v kategorii bankovních osobních účtů obhájil Běžný účet od Equa bank, který je veden zdarma bez jakýchkoli podmínek. Tento běžný účet zároveň získal i cenu veřejnosti.

Hodnocení specialisty: K běžnému účtu v korunách si můžete zdarma otevřít také účet v eurech a amerických dolarech. Výhodami účtu jsou i bezplatné on-line platby a výběry hotovosti ze všech bankomatů v ČR a multiměnová bezkontaktní platební karta s věrnostním programem. Na začátku roku 2016 začala Equa bank svým klientům nabízet zvýhodněné mobilní tarify. Dále pak banka vylepšila aplikaci mobilního bankovnictví a zavedla přístup do ní prostřednictvím otisku prstů.

Kategorie Spořicí účty

Pořadí v kategorii:

Sberbank – FÉR spoření PLUS Air Bank – Spořicí účet Equa bank – Spořicí účet HIT

Celý rok 2016 byl ve znamení snižování úrokových sazeb na spořicích účtech. Vítězem v kategorii spořicích účtů se stalo stejně jako loni FÉR spoření PLUS od Sberbank.

Hodnocení specialisty: „U spořicích účtů hodnotíme základní úrokové sazby. Posuzují se účty, které jsou bez výpovědní lhůty, bez podmínky využívání jiných produktů a s možností peníze kdykoliv vybrat bez sankcí,“ říká Martin Olejník, specialista na bankovní produkty a nebankovní půjčky ze společnosti Scott & Rose.

Sberbank na začátku roku nabízela na FÉR spoření PLUS základní sazbu 1,43 procenta ročně pro vklady do 300 tisíc korun. A až do konce roku 2016 garantovala, že zvýhodněná sazba ve variantě s osobním nebo firemním FÉR kontem bude vždy minimálně o 0,30 % vyšší než u varianty bez příslušného FÉR konta. Zvýhodněná sazba do 300 000 Kč je v tuto chvíli 0,83 % ročně.

Kategorie Spotřebitelské bankovní úvěry neúčelové

Pořadí v kategorii:

UniCredit Bank – PRESTO Půjčka Air Bank – Půjčka ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv

Vítězem v kategorii spotřebitelských neúčelových úvěrů se stala PRESTO Půjčka od UniCredit Bank.

Hodnocení specialisty: Banka přišla vloni s novým konceptem stanovení úrokových sazeb u spotřebitelských půjček. Úroková sazba se odvíjí od výše půjčené částky a od doby splácení a začíná na 5,6 % ročně bez nutnosti sjednání pojištění schopnosti splácet. V individuálních případech nabízí UniCredit půjčku až do jednoho milionu korun. Splátku půjčky lze až pětkrát odložit. Během podzimu nabízela banka k půjčce zdarma chytrý telefon.

Kategorie Konsolidace půjček

Pořadí v kategorii:

Air Bank – Převedení půjček Česká spořitelna – Konsolidace půjček Raiffeisenbank – Konsolidace a refinancování

Konsolidace půjček je pro rok 2016 novou kategorií. První místo získala Air Bank s produktem Převedení půjček.

Hodnocení specialisty: Stejně jako u klasické Půjčky garantuje Air Bank u Převedení půjček bonusovou úrokovou sazbu za včasné splácení. Bonusovou sazbu 6,9 - 9,9 % za včasné splácení dostanete, i když půjčky převedete odjinud. Půjčka je bez poplatků za sjednání a vedení. Neplatíte nic ani za mimořádnou splátku nebo předčasné splacení. Převést si můžete klasickou půjčku, kreditní kartu nebo kontokorent, spolu až pět půjček najednou.

Kategorie Hypotéky

Pořadí v kategorii:

1. Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny

2. mBank – mHypotéka Light

3. UniCredit Bank – Hypoteční úvěr Individual

První místo v kategorii hypoték získala Česká spořitelna.

Hodnocení specialisty: Úrokové sazby hypotečních úvěrů České spořitelny patřily v roce 2016 k těm nejnižším. Banka neúčtuje poplatek za vyřízení hypotéky ani za její správu. Měsíční splátku lze zvýšit nebo snížit až o 30 % nebo splácení přerušit až na tři měsíce. Za sjednání hypotéky Česká spořitelna připisuje 1 000 ibodů jako bonus. V létě 2016 pak banka spustila on-line refinancování hypotéky.

Finanční produkt roku 2016 Celkové výsledky

Letošní celkový výčet kategorií je oproti loňsku bohatší. Nově byly do soutěže zařazeny kategorie Konsolidace půjček, Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění a Doplňkové penzijní spoření. Za každou kategorii jsou vyhlašovány tři nejlepší produkty. Výjimkou je kategorie Podílové fondy, která má jen jednoho vítěze v každé dílčí kategorii.

Celkové výsledky včetně metodiky určování pořadí v jednotlivých žebříčcích najdete zde:

Metodika výpočtu pořadí je pro každý žebříček pevně daná a po delší dobu neměnná.