Nejlepší finanční produkty roku: má je Air Bank, UCB i velké banky

Vyplývá to z výsledků 7. ročníku soutěže Finanční produkt roku 2017. Soutěž, kterou pořádá analytická společnost Scott & Rose na svém webu Finparáda.cz, je zajímavá tím, že nejde o anonymní hodnocení, ale o odborné posudky specialistů.

„U spořicích účtů například hodnotíme základní úrokové sazby. Posuzují se účty, které jsou bez výpovědní lhůty, bez podmínky využívání jiných produktů a s možností peníze kdykoliv vybrat bez sankcí,“ přibližuje Veronika Křivská, specialista na bankovní produkty ze společnosti Scott & Rose.

Hodnocení finančních produktů probíhá celoročně a odborníci v průběhu kalendářního roku sledují, k jakým změnám u vybraných produktů dochází. Žebříčky s pořadím nejlepších finančních produktů jsou během roku zveřejňovány na webu organizátora soutěže a finální žebříček vychází z průběžného hodnocení jednotlivých finančních produktů.

Do 7. ročníku soutěže byly zařazeny všechny finanční produkty vybraných typů, které jsou v Česku nabízené bankami a nebankovními institucemi. V každé kategorii jsou pak vyhlašovány vždy tři nejlepší produkty. V šesti bankovních kategoriích získaly na stupních vítězů nejvíce pozic Air Bank (4), UniCredit Bank (3), Česká spořitelna (2) a mBank (2).

Nejlepší finanční produkty za rok 2017 v šesti kategoriích:

Kategorie Bankovní osobní účty

První místo letos opět obhájila Equa bank se svým Běžným účtem. Oproti předchozímu ročníku soutěže nedošlo ke změně ani na druhém místě, které obsadila mBank s mKontem. Třetí je nově Air Bank s Malým tarifem.

Pořadí v kategorii:

Equa bank – Běžný účet mBank – mKonto Air Bank – Malý tarif

Hodnocení vítěze odborníkem: Vedení Běžného účtu od Equa bank je zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Lze ho zdarma zřídit v českých korunách, v eurech a dolarech. Výběry z bankomatu kterékoliv banky v ČR jsou zdarma a v zahraničí jen za 9 korun. Domácí odchozí i příchozí platby jsou také zdarma. V roce 2017 začala Equa bank nově nabízet možnost si zřídit k běžnému korunovému účtu kontokorent s výhodnou úrokovou sazbou pohybující se od 9,9 % do 19,9 % p.a. a možností sjednání pojištění schopnosti splácet. Dále banka vylepšila aplikaci mobilního bankovnictví. Nově například zavedla intuitivní nabízení jména majitelů účtů, se kterými uživatel komunikuje nejčastěji, nebo nekonečnou historii plateb, ve které lze fulltextově vyhledávat. Aplikace také umožňuje přihlášení pomocí otisku prstu.

Pořadí za rok 2016 bylo následující: 1. Equa bank – Běžný účet, 2. mBank – mKonto, 3. Raiffeisenbank – eKonto SMART

Kategorie Spořicí účty

Vítězem v kategorii spořicích účtů se nově stal Wüstenrot Spořicí účet od Wüstenrot hypoteční banky. Druhý skončil Spořicí účet od Air Bank (minule také druhý). Třetí příčku obsadilo FÉR spoření PLUS od Sberbank (minule první).

Pořadí v kategorii:

Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet Air Bank – Spořicí účet Sberbank – FÉR spoření PLUS

Hodnocení vítěze odborníkem: Wüstenrot hypoteční banka přišla v září 2017 u Wüstenrot Spořicího účtu s akčním zvýhodněným úrokem 0,50 % p.a. pro všechny nové vklady. Akce trvala až do 31. 12. 2017. Klienti mohli během akce získat nadstandardní úrok až 1,1 % p.a. Po dobu těchto čtyř měsíců nabízela tedy Wüstenrot největší zhodnocení peněz v porovnání s bankovní konkurencí. Podmínkou bylo zafixování vložených peněz na 1 rok. Výhodně mohla být úročena částka od 30 tisíc korun do 1,5 milionu korun. Do 29 999 korun při fixaci na 12 měsíců mohl klient získat roční úrokovou sazbu až 0,50 % p.a.

Fixaci je možné kdykoliv bez sankcí ukončit. Klient si může založit více spořicích účtů s pojmenováním podle svého přání.

Pořadí za rok 2016 bylo následující: 1. Sberbank – FÉR spoření PLUS, 2. Air Bank – Spořicí účet, 3. Equa bank – Spořicí účet HIT.

Kategorie Spotřebitelské bankovní úvěry neúčelové

Vítězem v této kategorii je letos Půjčka od Air Bank (minule druhá). Na druhé místo klesla PRESTO Půjčka od UniCredit Bank. Třetí v pořadí skončila stejně jako loni ČSOB Flexi půjčka na cokoliv.

Pořadí v kategorii:

Air Bank – Půjčka UniCredit Bank – PRESTO Půjčka ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv

Hodnocení vítěze odborníkem: Air bank garantuje u Půjčky bonusovou úrokovou sazbu za včasné splácení. Od 18. dubna 2017 snížila minimální úrokovou sazbu u svých půjček nad 300 tisíc korun. Nová sazba začíná na 4,9 % a končí na 9,9 % p.a. Pro částky do 300 tisíc korun platí stále dosavadní úroková sazba, tj. od 6,9 % do 9,9 % p.a. v případě řádného splácení. Půjčka je bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení.

Pořadí za rok 2016 bylo následující: 1. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka, 2. Air Bank – Půjčka, 3. ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv.

Kategorie Konsolidace půjček

První místo v této kategorii, která byla vyhlášena poprvé za rok 2016, získala stejně jako před rokem Air Bank s produktem Převedení půjček, na druhé příčce skončila opět Česká spořitelna s Konsolidací půjček a třetím produktem v pořadí je nově UniCredit Bank s PRESTO Půjčkou – Sloučení úvěrů.

Pořadí v kategorii:

Air Bank – Převedení půjček Česká spořitelna – Konsolidace půjček UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů

Hodnocení vítěze odborníkem: Stejně jako u neúčelových úvěrů, i u kategorie Konsolidace půjček zvítězila Air Bank se svým produktem Převedení půjček, u kterého platí stejné bonusové úrokové sazby za včasné splácení, jako u Půjčky (tj. 6,9 – 9,9 % p.a. do 300 000 Kč; 4,9 – 9,9 % p.a. nad 300 000 Kč). Půjčka je bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení. Převést může klient jak klasickou půjčku, tak i kreditní kartu nebo kontokorent (dohromady až 10 produktů najednou).

Pořadí za rok 2016 bylo následující: 1. Air Bank – Převedení půjček, 2. Česká spořitelna – Konsolidace půjček, 3. Raiffeisenbank – Konsolidace a refinancování.

Kategorie Hypotéky

Hypoteční trh v roce 2017 ovlivnilo mnoho změn. V 1. čtvrtletí 2017 pokračoval zvýšený zájem klientů o hypotéky. Důvodem bylo opatření ze strany ČNB, která bankám doporučila neposkytovat od 1. dubna 2017 hypotéky s LTV vyšším než 90 % a výrazně omezila poskytování hypoték s LTV 80 % až 90 % (max. 15 % celkového objemu úvěrů v kalendářním čtvrtletí). Ve druhé polovině roku tak úvěry zdražily a úrokové sazby vzrostly nad hranici 2 %.

První místo v kategorii hypoték získala mHypotéka Light od mBank. Na druhé místo klesla Hypotéka České spořitelny. Třetí místo obhájila UniCredit Bank s U hypotékou účelovou.

Pořadí v kategorii:

mBank – mHypotéka Light

Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny

UniCredit Bank – U hypotéka účelová

Hodnocení vítěze odborníkem: U mHypotéky Light od mBank je zpracování žádosti, poskytnutí i vedení úvěrového účtu zdarma. Dále je také možnost mimořádných splátek zdarma a sjednání variabilní úrokové sazby. mBank nabízí v porovnání s konkurencí jedny z nejnižších úrokových sazeb.

Pořadí za rok 2016 bylo následující: 1. Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny, 2. mBank - mHypotéka Light, 3. UniCredit Bank - Hypoteční úvěr Individual.

Kategorie Nebankovní mikropůjčky

V této kategorii, skončila na prvním místě nově Půjčka Kamali od Home Creditu, druhé místo obsadila Zaplo půjčka (minule první) a třetí místo obhájila Rychlá SMS půjčka od Via SMS.

Pořadí v kategorii:

Home Credit – Půjčka Kamali Zaplo Finance – Zaplo půjčka Via SMS – Rychlá SMS půjčka

Hodnocení vítěze odborníkem: Půjčka Kamali od Home Creditu je jako první půjčka až do výše 10 tisíc korun při splacení do 14 dnů nabízena zdarma. Maximálně lze poskytnout půjčku ve výši 20 tisíc korun na 30 dní. Každou půjčku může klient rozdělit až na 10 měsíčních splátek. Základní poplatek činí 33 korun za každou tisícikorunu půjčenou na 30 dní. Pokud klient uhradí alespoň 10 % jistiny a poplatek za odložení termínu splatnosti, Kamali mu automaticky odloží termín splatnosti půjčky o dalších 30 dní. Termín splatnosti je možné odložit až 5krát. Kamali nabízí také mobilní aplikaci, díky které je možné například sledovat informace o půjčce v mobilním telefonu, nebo splatit nebo odložit termín splatnosti.

Pořadí za rok 2016 bylo následující: 1. Zaplo Finance - Zaplo půjčka, 2. Home Credit – Japonská půjčka (nyní Půjčka Kamali), 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka.

