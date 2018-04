Nejlepší fondy na scénu!

Co je to vlastně scoring? Toto cizojazyčné označení používáme pro komplexní zhodnocení toho, jak byl ten či onen fond v minulosti úspěšný. Jako měřítko úspěšnosti přitom používáme výnos pro podílníka po očištění o poplatky a rizikovost fondu. Nejlepší fondy s nejvyšším výnosem a nejnižší rizikovostí oceňujeme pěti hvězdičkami, nejhorší jednou hvězdičkou. Počet hvězdiček přidělený ve scoringu tak slouží jako jednoduché vodítko k tomu, jak hodnotit výkonnost a rizikovost fondu. Čím má fond více hvězdiček, tím má ve srovnání s ostatními fondy vyšší výnos a nižší riziko.

Scoring sleduje relativní, nikoliv absolutní, výkonnost a riziko. Pokud tedy některému fondu v říjnu přibyla jedna hvězdička, neznamená to nutně, že by měl ve srovnání s předchozím obdobím vyšší výnos nebo nižší riziko. Znamená to pouze, že jeho výkonnost je v konkurenci ostatních fondů relativně vyšší a riziko relativně nižší než tomu bylo při posledním hodnocení v dubnu.

České fondy jsou ve scoringu hodnoceny v široké konkurenci zahraničních fondů, přičemž fondy jsou hodnoceny v každé kategorii (akciové, dluhopisové, smíšené fondy, fondy fondů a fondy peněžního trhu) zvlášť. Pokud mají například české dluhopisové fondy v říjnovém scoringu v průměru 4 hvězdičky, znamená to, že mají ve srovnání se zahraničními dluhopisovými fondy vyšší výnos a nižší riziko a proto je výhodné do nich investovat. Ze srovnání se zahraničím vychází vítězně i fondy peněžního trhu, v ostatních kategoriích si české fondy vedou zhruba stejně jako jejich zahraniční konkurenti.

Co se týče vývoje od posledního hodnocení, naprostá většina fondů si udržela svoji výkonnost a rizikovost a obdržela stejný počet hvězdiček jako v červenci. Výjimkou je kategorie fondů peněžního trhu, kde si většina fondů polepšila. Tyto fondy vydělaly na neočekávaném snížení sazby ČNB na konci července, které se promítlo nejvíce do krátkého konce výnosové křivky. V ostatních kategoriích ztratil vždy jeden fond jednu hvězdičku. Sečteno a podtrženo, celkově třem fondům přibyla jedna hvězdička, jednomu fondu dokonce dvě a naopak třem fondům jedna hvězdička ubyla.

Ve scoringovém hodnocení se objevily dva nové smíšené fondy – IKS Globální a ISČS Sporomix 5, které teprve nyní v říjnu dosáhly dostatečně dlouhé historie ke scoringovému ohodnocení. Z hodnocení naopak vypadly fondy ČSOB český peněžní trh, ČSOB český dluhopisový, 1.IN - Fond peněžního trhu a 1.IN - Dluhopisový fond, které se sloučily do fondu 1.IN - Výnosový fond s novým jménem ČSOB bond mix. Ze stejných důvodů v tomto hodnocení již nenajdete fondy J&T Perspektiva International, Fond Plus balancovaný, YSE akcionářů, Euro růstový, COOP Prosperita a Perspektiva-A. Všechny tyto fondy se sloučily do fondu J&T Perspektiva. Další fondy se přejmenovaly – 1.IN středoevropský fond na ČSOB středoevropský fond a J&T Perspektiva – S na J&T Opportunity CZK.

Podívejme se blíže na fondy v jednotlivých kategoriích.

F ondy peněžního trhu

Fondům peněžního trhu se v létě dařilo a svými scoringovými výsledky začínají konkurovat dluhopisovým fondům. Zjednodušeně řečeno, tyto fondy drží ve svých portfoliích termínované vklady a dluhopisy s krátkou dobou splatností. Nečekané snížení sazeb v červenci přineslo těmto fondům zisky v podobě růstu cen krátkých dluhopisů, je však otázkou, jak dlouho si tyto fondy udrží dnešní výkonnost. Nižší úrokové sazby totiž neznamenají pouze růst cen dluhopisů, ale hlavně nižší výnos z termínovaných vkladů. Proto lze očekávat, že výkonnost těchto fondů již nebude v následujících měsících růst a lze spíše spekulovat na její pokles. Nejlépe se v posledních třech měsících dařilo fondu ISČS-Sporoinvest, který svým podílníkům připsal 0,8%. Naopak nejhůře si vedl fond CitiMoney Czech Crown Fund, který ve stejném období ztratil 0,2%. Oproti minulému scoringu si o jednu hvězdičku polepšily tři fondy – ISČS Sporoinvest, ČP Invest fond peněžního trhu a IKS peněžního trhu, všechny mají nyní maximální počet hvězdiček. O dvě hvězdičky si polepšil ISČS-MERKUR (nyní tři).

D luhopisové fondy

Dluhopisové fondy dosahují pravidelně vysokého počtu hvězdiček a říjen není výjimkou. Průměrná tříměsíční výkonnost dluhopisových fondů se v posledním čtvrtletí snížila, nicméně činí stále slušných 0,6%. Roční výkonnost v současnosti činí 3,8%. Z těchto čísel je zřejmé, že investice do dluhopisových fondů je ve srovnání s termínovanými vklady stále výnosná, je ale zapotřebí vybrat fond s nízkými poplatky a ve fondu setrvat alespoň dva roky. Polovička z hodnocených fondů obdržela nejvyšší možné hodnocení – pět hvězdiček. O jednu hvězdičku přišel fond ISČS Bondinvest, který má nyní dvě hvězdičky.

S míšené fondy

V této kategorii dochází obvykle k největším posunům v hodnocení, neboť investiční strategie českých smíšených fondů je značně rozdílná – některé smíšené fondy jsou podle složení portfolia de facto akciovými fondy a jiné zase dluhopisovými fondy. Tentokrát však v této kategorii nedošlo k žádným dramatickým změnám, jedinou změnou je úbytek jedné hvězdičky u fondu AKRO výnosový, který se tím dotkl samotného dna (jedna hvězdička). Nováčkové v hodnocení se zařadili do průměru – IKS Globální získal čtyři a ISČS Sporomix 5 tři hvězdičky.

A kciové fondy

Počet fondů hodnocených v této kategorii je s ohledem na dlouhý investiční horizont akciových fondů (5 let) nízký, je hodnoceno pouze pět českých fondů. Ačkoliv si české fondy v posledních třech měsících připsaly takřka šest procent, ještě lépe se dařilo zahraničním fondům výkonností zhruba 7%. Na druhou stranu jsou zahraniční fondy více rizikové (kvůli specializaci některých fondů a přepočtu na výkonnost v korunách), takže scoringové hodnocení českých akciových fondů se výrazně nezměnilo. Jednu hvězdičku ztratil fond ČSOB světový akciový (nyní dvě hvězdičky).

V poslední kategorii – fondů fondů – zatím není hodnocen ani jeden český fond, protože pouze dva české fondy (ČSOB akciový mix, původně 1.IN Fond fondů, a ISČS Globaltrend) mají dostatečně dlouhou historii ke scoringovému hodnocení, což nestačí k objektivnímu srovnání fondů v této kategorii.

Fondy peněžního trhu Scoring říjen 2003 Scoring červenec 2003 ISČS-Sporoinvest ***** **** ČP Invest – Fond peněžního trhu ***** **** IKS Peněžní trh ***** **** Živnobanka-Sporokonto *** *** CitiMoney Czech Crown Fund *** *** ISČS-MERKUR *** * J&T AM PERSPEKTIVA-P ** ** AKRO Obligace * * Dluhopisové fondy Scoring říjen 2003 Scoring červenec 2003 IKS Dluhopisový ***** ***** ISČS-Sporobond ***** ***** CitiBond Czech Fund ***** ***** IKS Plus bondový *** *** ISČS-Bondinvest ** *** ČP Invest – Fond korporátních dluhopisů ** ** Smíšené fondy Scoring říjen 2003 Scoring červenec 2003 ISČS-Výnosový OPF ***** ***** J&T AM PERSPEKTIVA ***** ***** J&T Opportunity CZK (PERSPEKTIVA-S) **** **** ISČS-Fond řízených výnosů **** **** investAGe AG7 FOND **** **** IKS Globální **** n.a. investAGe AG 2000 FOND *** *** AKRO Český *** *** IKS Balancovaný *** *** CitiSelect Balance Fund *** *** ISČS-Sporomix 3 *** *** ISČS-Sporomix 5 *** n.a. ČSOB bond mix (1.IN Výnosový fond) ** ** AKRO mezinárodní balancovaný ** ** Pioneer Trust ** ** ČSOB středoevropský (1.IN Středoevropský fond) ** ** AKRO výnosový * ** Akciové fondy Scoring říjen 2003 Scoring červenec 2003 ČP Invest – Fond globálních značek **** **** ISČS-Sporotrend **** **** 1 .IN Akciový fond *** *** AKRO mezinárodní akciový *** *** ČSOB světový akciový ** ***

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

Srovnat fondy podle scoringu můžete v Interaktivním výběru, pokud si zvolíte kategorii fondu a v kritériích zatrhnete Scoring. Kromě celkového scoringu uvádíme i jakýsi subscoring v obou dílčích složkách – výnosu a riziku. Jednoduše tak zjistíte, zda je vysoký scoring fondu způsoben vysokým výnosem nebo nízkým rizikem.

Podrobný popis výpočtu scoringu u ukázku výpočtu naleznete ZDE.

Pokud nevíte, k čemu je scoring a k čemu naopak není, přečtěte si článek Scoring – hvězdy nepadají jen z nebe.

