Nejlepší investorka zhodnotila svůj vklad o čtyři tisíce procent. Momentálně je na mateřské

Co vás přimělo, přihlásit se do soutěže?

Asi před rokem jsem v jedné zpravodajské televizi viděla reklamu na soutěž XTB CUP 2008 a od té doby jsem se začala zajímat o virtuální investování. Takže jsem se zúčastnila jarní investiční soutěže na Slovensku. Pak mi přišla emailem pozvánka na XTB CUP 2009…

Měla jste nějakou investiční strategii?

Moje strategie spočívala v agresivním stylu obchodování, a to první dva týdny soutěže. Pozice jsem držela otevřené krátkou dobu, do jednotlivých obchodů jsem šla s maximálním rizikem. Jak se trh nepohyboval podle mých představ, zavírala jsem s co nejmenší ztrátou.

Pak jsem strategii změnila, až jsem měla nahráno, tak jsem všechno stavila na korekci trhu a za všechny peníze jsem prodala ropu, jejíž cena se mi zdála příliš vysoká. Ale nevyšlo to.

Tak jsem se vrátil na trh EUR/USD, nakoupila jsem, samozřejmě za všechno a nad 1 500 jsem zase všechno prodala. Po několika dnech, co nastala korekce trhů, jsem na tom zapracovala a to rozhodlo.

Měnila jste tedy často během hry své obchody? Nebo jste se držela vyjetých investičních kolejí?

Měnila jsem nastavení také profitů a navazujících Buy Limitů a Sell Limitů, a to na základě dění na trhu

Investujete i v reálném světě? Případně chystáte se na to?

Spolu s mým manželem máme u XTB reálný účet, který jsme si založili po loňské soutěži. Už rok obchodujeme i v reálu.

Co byste začínajícím investorům doporučila?

Doporučila bych sledovat trh, než se do obchodování pustí. Nedělat bezhlavá rozhodnutí a hlavně rozložit riziko, protože ne vždy vyjde sázet vše na jednu kartu.

Momentálně jste na mateřské, do jakého zaměstnání se budete vracet?

Jestli všechno dobře vyjde, tak půjdu z mateřské dovolené na další mateřskou. Pak se pravděpodobně vrátím zpět do mého zaměstnání. Jsem učitelka na základní škole. Vyučuji slovenský jazyk a angličtinu.

Jak naložíte s vyhraným automobilem?

To se uvidí. Právě proto že je to sportovní kupé, není to právě nejvhodnější auto pro čtyřčlennou rodinu. Takže ve výhře vidím spíš hodnotu, kterou se pravděpodobně pokusím zpeněžit.