Sestavili jsme žebříček aktuálně nejlepších krátkodobých mikropůjček

Ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz jsme proto zmapovali aktuálně nejvýhodnější mikropůjčky. Zároveň přinášíme rady, jak tyto krátkodobé půjčky porovnávat a co brát do úvahy, abyste nenaletěli na predátorskou nabídku.

„Základní pravidlo pro výběr půjčky je ujasnit si, jakou částku si chce člověk půjčit a za jak dlouho je ji schopen splatit. Podle toho by si pak měl prověřit nabídky více firem. U většiny společností je k dispozici kalkulačka, kde je možné zjistit celkovou výši splátky, tedy jakou částku včetně poplatku musíte ke zvolenému datu splatnosti vrátit. Ale jsou zde uvedeny i možnosti případného prodloužení doby splatnosti a sankce za nedodržení termínu splatnosti závazku,“ radí analytik Zdeněk Bubák, šéfredaktor Finparády.cz. Je také dobré vědět, že většina poskytovatelů nabízí „první“ mikropůjčku zdarma.

Pořadí nejlepších půjček do výplaty Pořadí Poskytovatel Mikropůjčka 1. Kamali Půjčka Kamali 2. BB Finance Amigoz 3. Zaplo Zaplo půjčka 4. Via SMS Rychlá SMS půjčka 5. Kontex Trade International Půjčka 7 Zdroj: Finparáda.cz, analýza říjen 2018

Jedničkou na trhu stále zůstává Kamali, která nabízí nejnižší poplatek za půjčku, a to 33 korun za každou půjčenou tisícikorunu. Druhou aktuálně nejlepší mikropůjčkou je Amigoz od společnost BB Finance Czech. Na třetím místě se umístila společnost Zaplo.

Jak porovnávat a k čemu přihlížet

Jak poznat, že jde o slušnou a nikoliv predátorskou nabídku? „Slušnou nabídku lze poznat podle ukazatele RPSN. Jde o takzvanou roční procentní sazbu nákladů, která zahrnuje všechny náklady spojené s půjčkou. U mikropůjček se může tato sazba pohybovat v astronomických hodnotách, a to od 50 % až po 1 000 %. Vyšším hodnotám RPSN, například nad 200 %, je třeba se vyhnout, nicméně pokud si člověk půjčuje menší částku na kratší dobu, třeba na pár dnů, nemusí jít v absolutním vyjádření o horentní sumy,“ poznamenává analytik.

VIDEO: Jak nenaletět při půjčce? Zajímejte se o RPSN Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dalším důležitým parametrem půjčky je transparentnost nabídky. „To znamená, zda poskytovatel uvádí veškeré poplatky a případné sankce již před sjednáním mikropůjčky, nebo zda jsou uváděny až ve smlouvě. Platí, že čím dříve a čím srozumitelněji, tím lépe,“ říká Zdeněk Bubák.

„Je potřeba dát si pozor i na to, jak často se platí. Jsou poskytovatelé, kteří uvádí splátku, ale již například nezdůrazňují, že se jedná třeba o týdenní platby. Je také potřeba dát si pozor na to, jak se poskytovatel chová, pokud dojde ke zpoždění s platbou. Vždy ale srovnávejte jen ty poskytovatele, kteří mají licenci ČNB, ostatní zcela a zásadně odmítejte. I u mikropůjček platí stejné zásady jako u běžných půjček, protože i když jde relativně o malé peníze, může se z nich stát velký problém,“ dodává Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru.

Podle Soudného je však stále ještě velké množství lidí, kteří využívají podvodné nabídky visící na ulici či někde „ze sloupů“. „Jsou to často poskytovatelé, kteří obchází současný zákon, nebo dokonce poskytují půjčky v rozporu se zákonem,“ varuje Soudný.

Za zákona musí poskytovatel půjček posoudit úvěruschopnost klienta, tedy zda bude schopen půjčku splácet. Pokud tak neučiní, je smlouva neplatná a spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy.

Základní parametry nejlepších mikropůjček

1. Kamali – Půjčka Kamali

Má nejnižší poplatek za půjčku, a to 33 korun za každou půjčenou tisícikorunu. Odložení termínu splatnosti půjčky o 30 dní je za poplatek 49 korun za každých půjčených 1 000 Kč (pokud klient uhradí alespoň 10 % z jistiny a poplatek za odložení termínu splatnosti, automaticky se mu prodlouží termín splatnosti půjčky o 30 dnů). Dále má „korunový odklad“ (pokud klient zašle korunu, společnost mu odloží splátku o 30 dnů, následně pak klient zaplatí 79 korun za každou tisícikorunu). Jako doplňkovou službu lze sjednat „Bezpečnou splátku“ za poplatek 99 korun měsíčně (pokud klient nemůže z vážných důvodů splácet, například při ztrátě zaměstnání, získá 2x odložení splátky o 30 dnů. První půjčka na 14 dnů je zdarma. Přehled o půjčce lze sledovat pomocí mobilní aplikace Kamali. Půjčit lze od jednoho do 15 tisíc, resp. do 20 tisíc korun (po čtvrté řádně splacené půjčce) s délkou splatnosti 30 dnů.

2. BB Finance Czech – půjčka Amigoz

Půjčka Amigoz má druhý nejnižší poplatek, který je účtovaný v závislosti na zvolené výši a termínu splatnosti. Klienti si mohou půjčit od 1 000 Kč do 45 000 Kč s délkou splatnosti až na 360 dnů (1 000 Kč – 9 999 Kč s délkou až 3 měsíce, 10 000 Kč – 24 999 Kč s délkou až 6 měsíců, od 25 000 Kč s délkou až 12 měsíců). Společnost si účtuje za e-mail s upomínkou 50 Kč, SMS s upomínkou 40 Kč, 70 Kč klient zaplatí za telefonát specialisty na vymáhání. Noví zákazníci při půjčce do 8 000 Kč a splatností 30 dnů mají půjčku bez poplatku.

3. Zaplo – Zaplo půjčka

Společnost Zaplo má třetí nejnižší poplatek za půjčku, který je účtovaný v závislosti na zvolené výši a termínu splatnosti. Klienti si mohou půjčit od 1 000 Kč do 30 000 Kč až na 30 dnů. První půjčka do 8 000 Kč je zdarma. Společnost si účtuje smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jistiny za každý den prodlení. Paušální poplatek v částce 50 Kč za každou odeslanou upomínku (nejvýše tři zpoplatněné upomínky). Aktuálně má od 1. do 30. října 2018 akci na slevový poukaz do e-shopu Kasa.cz ve výši 500 Kč pro nové klienty při splnění podmínek; poukaz na 250 Kč pro opakovanou půjčku.

4. Via SMS - Rychlá SMS půjčka

Via SMS vypočítává poplatek za poskytnutí půjčky podle výše sjednaného úvěru a zvolené splatnosti. Půjčit si u této společnosti lze od 100 Kč do 20 000 Kč. První půjčka do 8 000 Kč na 30 dnů je zdarma. Smluvní pokuta je 0,1 % denně z dlužné částky, paušální poplatek za náhradu účelně vynaložených nákladů za týden je až 500 Kč.

5. Kontex Trade International – Půjčka 7

Půjčka 7 má poplatek stanovený v závislosti na zvolené výši půjčky a termínu splatnosti. Klienti si mohou půjčit od 1 000 Kč do 15 000 Kč se splatností až 28 dní. Smluvní pokuta je ve výši 0,1 % denně z celkové dlužné částky až do zaplacení, náhrada účelně vynaložených nákladů je účtována podle sazebníku přiloženého ve smlouvě. První půjčka do 8 000 Kč je zdarma. Klient může získat až 25 % slevu za věrnostní program. Do 31. 10. 2018 je na půjčku poskytována sleva ve výši 30 %.