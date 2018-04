Nejlepší obranou proti nepoctivým poradcům je informovanost klienta

V první řadě je nutné se zamyslet nad způsobem, jakým poradce klienta poškodil. Poradci velmi často zpracovávají klientům osobní finanční plán a je logické, že za takový plán si účtují i nějaký poplatek. Ten bývá nejčastěji v řádech tisíců korun, avšak někdy může jít i o desítky tisíc. Takové vztahy závisí pouze na dohodě mezi klientem a poradcem a cenu služby nereguluje žádná instituce. V případě oboustranné dohody tedy neexistuje žádná regulace.

Špatné poradenství je o pro klienta nevýhodných produktech, zde si stěžovat již lze

Jestliže máte pocit, že vám poradce doporučil nevýhodné produkty, tam již poškozený klient určitý manévrovací prostor má. Nemá smysl si nalhávat, že poradci nemají tendenci upřednostňovat produkty, které mají nejvyšší provizi. Dost často k nim sáhnou i v situacích, kdy by se klientovi více hodil jiný finanční produkt, avšak poradce mu nakonec vnutí štědře dotovaný produkt. V této souvislosti je nejčastěji zmiňováno životní pojištění nejrůznějších typů, které je jednoznačně nejvíce dotovaným produktem a je z hlediska provizí nejzajímavější.

Máte-li skutečně vážné podezření, že poradcem doporučený produkt pro vás není výhodný, obraťte se nejdříve na centrálu makléřské společnosti, pod kterou je poradce veden. Tato možnost se vám nabízí pouze v případě, že jde o poradce, který pracuje pod nějakou zastřešující společností. Požádejte ji o přezkoumání vašeho případu a žádejte ji o písemné vyjádření.



Bohužel musím konstatovat, že makléřská společnost často nepostupuje vůči svému poradci objektivně a kriticky a buď vám neodpoví, anebo podpoří doporučení vašeho poradce. Realita je taková, že tato poradenská společnost z provizí žije a není příliš motivovaná na nápravě věci. Pokud se mýlím, budu rád.

U profesních organizací ani u ČNB toho mnoho nesvedete, přesto se na ně obraťte

Neuspějete-li u zastřešující makléřské společnosti anebo se jedná o finančního poradce-jednotlivce, tak vám doporučuji se obrátit na profesní organizaci. Může jít buď o AFIZ, o. s. (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců) anebo USF ČR (Unii společností finančního zprostředkování a poradenství).



Jestliže je konkrétní finanční poradce členem této profesní organizace, ta je povinna jeho poradenství vyšetřit a určitě tak asi i učiní. Na druhé straně její postih může směřovat maximálně k vyloučení z jejích řad na základě výsledku šetření, že poradce nepostupoval čestně a eticky v zájmu klienta. Takové vyloučení ovšem neznamená konec kariéry tohoto poradce v oboru. Bohužel.

Další institucí, kde si lze stěžovat, je Česká národní banka. Ta vede registr investičních a pojistných zprostředkovatelů. U ní si sice na jednání konkrétního poradce stěžovat lze, ale ČNB nebude posuzovat výběr produktu, respektive jeho výhodnost či nevýhodnost. To není jejím posláním.

V této souvislosti si jako klienti musíme uvědomit, že účinná ochrana proti špatnému finančnímu poradenství ve smyslu doporučení pro klienta nevhodných produktů v ČR není.

Zjistěte si, zda poradce nespáchal trestný čin, pak se obraťte na soud

Určitou naději mají pouze ti klienti, na kterých se poradce dopustil nějakého výjimečně závažného provinění, které by mohlo mít povahu trestného činu. Napadá mě například situace, že si nepoctivý poradce (investiční zprostředkovatel) vezme přímo od klienta finanční obnos, který si namísto klientovy investice ponechá sám. V takovém případě by určitě bylo vhodné se obrátit nejen na ČNB (informovat o porušení zákona), ale zároveň takového poradce i zažalovat. Případem tohoto typu by se bezpochyby zabývaly orgány činné v trestním řízení a poradce by čelil přímému soudnímu procesu.

Závěrem lze konstatovat, že ochrana klientů před nepoctivými poradci je v České republice poměrně slabá. Je smutné, že nekvalitní poradenství motivované zajímavými provizemi na úkor objektivního poradenství není nijak sankcionováno a poradcům prochází. Poradce musí spáchat vysloveně nějaký druh zpronevěry, aby byl fakticky postižen. Klientům lze doporučit v této souvislosti jediné – buďte informovaní a nepoctivého poradce poznáte po krátkém rozhovoru.