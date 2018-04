Nejlepší stavební spoření? Záleží na situaci

Stavební spoření je relativně komplikovaný produkt nabízející značné množství variant, jejichž výhodnost se liší dle konkrétních potřeb klienta. Střadatel vybírající produkt s nejvyšším výnosem či stavebník toužící po výhodném úvěru si s největší pravděpodobností každý vyberou jiný produkt. V prvním díle seriálu přinášíme zhodnocení produktů spořitelen z hlediska střadatele, který jistě ví, že úvěr chtít nebude.

Srovnání provedeme pro „pohodlného“ střadatele, který zadá měsíční příkaz k úhradě a po 5 letech si úspory bude chtít vyzvednout. S délkou spoření výnosnost klesá, a proto není rozumné spořit podstatně déle než pět let, což je minimální doba spoření pro přiznání státního příspěvku.

1000 Kč měsíčně 1500 Kč měsíčně Hypo StS - nadstandard 1,6 84 228 123 698 Hypo StS - nadstandard 1 84 222 123 631 Raiffeisen StS - tarif pro mládež 83 238 122 163 Hypo StS(standardní produkt) 83 049 122 235 VSS KB - Junior 82 653 122 600 ČMSS (standardní produkt) 82 134 121 947 VSS KB (standardní produkt) 81 998 121 834 Raiffeisen StS (standardní produkt) 81 959 120 910 ČSST - Suma 79 937 118 472 ČSST (standardní produkt) 79 817 118 299 Wüstenrot (standardní produkt) 79 618 118 134

Zdroj: Výpočty Fincentra, platné k 10.11.2000Postup při výpočtu naspořených částek je uveden na konci komentáře.

Ze srovnání vychází v obou případech nejlépe produkt CMW tarif Nadstandard 1,6 od Hypo stavební spořitelny, nejhůře pak produkt Wüstenrotu. Hypo stavební spořitelna je pro střádaly výhodná díky nabízené vysoké úrokové sazbě ve výši 5%. V případě tarifu Nadstandard 1,6 zaplatíte sice za uzavření smlouvy vysoký poplatek ve výši 1,6% z cílové částky, na konci spoření však máte dobrou šanci obdržet prémii ve výši 1% z cílové částky, což Vám vysoký poplatek placený na začátku spoření vykompenzuje. ČSST a Wüstenrot vycházejí nejhůře z následujících důvodů:ČSST jako jediná stavební spořitelna nenabízí žádné zvýhodnění v případě, že nečerpáte úvěr. Wüstenrot Vám sice nabídne prémii ve výši 40% připsaných úroků, ovšem až po sedmi letech. Tarif pro mládež od Raiffeisen StS je výhodnější než Junior od VSS KB pro nižší částky, kde převažuje výhoda nulového poplatku za vedení účtu. V případě vyšších částek se již více projeví rozdíl výhodnější prémie v případě nečerpání úroku od VSS KB.

Uvedené zvýhodněné tarify (nestandardní produkty) jsou omezeny pro klienty mladšího věku. Konkrétně u Raiffeisen StS je Tarif pro mládež určen osobám mladších 25 let, Junior program od VSS KB a Suma od ČSST jsou určeny klientům do 29 let.

Do zvýhodněných programů jsem úmyslně neuvedli programy Start a Gratis od Wüstenrot StS, protože jejich součástí je nutnost uzavřít si kapitálové životní pojištění. Dále jsme do zvýhodněných programů nezapočítali nepřímé výhody v podobě slev na různé pojistné smlouvy (např. u ČSST a ČMSS).

Pro získání zvýhodnění v případě nečerpání úvěru musíte u většiny stavebních spořitelen splnit některé podmínky (na víc k minimální době spoření 5 let), jež uvádíme níže:

Raiffeisen StS – naspoření minimálně 50% cílové částky. Tato podmínka bude bez problémů splněna, jelikož při pouhém spoření (bez zájmu o úvěr) by měla být cílová částka volena velmi blízko očekávané naspořené částce.

Hypo StS – přidělení cílové částky neboli získání nároku na úvěr ze stavebního spoření, což nelze 100% zaručit.

Dále musíte u většiny spořitelen s výjimkou ČSST a Wüstenrotu pravidelně spořit, zpravidla na měsíční bázi (lze si však i předspořit dopředu, což ale nemusí být z hlediska výnosnosti nejlepší volbou).

Pokud chcete pouze spořit, pak při sjednávání smlouvy platí zásada volit si cílovou částku co nejblíže předpokládané celkově naspořené částce. Zaplatíte tak výrazně nižší poplatek za uzavření smlouvy, který se u všech spořitelen odvozuje od výše cílové částky.

Pro vyloučení případných nejasností uvádíme postup výpočtu naspořených částek:

Pravidelné spoření začíná v lednu a smlouva je uzavřena počátkem ledna

Úložka se vždy ukládá na konci měsíce

Poplatek za vedení účtu je strhnut vždy na konci roku

Státní příspěvek se připisuje na konci března

Doba spoření je 5 let

Cílová částka se stanoví těsně nad odhadovanou celkově naspořenou částku kvůli minimalizaci poplatku za uzavření

Poplatek za uzavření se strhne na konci února prvního roku spoření

Pozn. Uváděné celkově naspořené sumy jsou pouze odhadem založeným na výše uvedených předpokladech. Skutečně naspořená částka se může lišit např. z důvodu jiného načasování strhnutí poplatků nebo připsání státního příspěvku.

Pro další informace viz naše rozsáhlé Know-how v sekci Stavebního spoření.

Pokračování příště.