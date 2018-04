Nejlepší výnosy slibují tradičně kampeličky

Češi využívají spořicích účtů a termínovaných vkladů obecně velmi málo. To prokázal průzkum, který si nechala zpracovat GE Money Bank. Zatímco běžný účet má prakticky každý dospělý, spořicí účet využívá sotva 40 % lidí. Termínovaný účet nemá dokonce ani desetina obyvatel ČR.

"V tom, jak hospodaří s penězi, dopadli Češi v průzkumu nejlépe ze sledovaných národů, ale stále mají velký prostor ke zlepšení. To se týká především nakládání s úsporami. Mnohdy je nechávají ležet na běžných účtech namísto využití spořicích produktů s řádově vyšším zhodnocením," komentoval výsledky Ondřej Lokvenc, manažer depozit a platebních karet GE Money Bank.

Pokud tedy hledáte vhodný způsob, jak své peníze odložit na horší časy, patrně budete volit právě mezi pojištěnými vklady.

Nejlepší zhodnocení vkladu 100 tisíc korun na rok na termínovaných účtech Družstevní záložna Zhodnocení (v % p.a.) WPB Capital 4,15 + 1 000 korun* Moravský Peněžní Ústav 4,40 UNIBON 3,70 Pozn.: * akce platí pro účty zřízené do 31.12.2008

Banka Zhodnocení (v % p.a.) Banco Popolare 3,75* LBBW 3,25 ČSOB 3,00 Pozn.: * akce platí pro účty zřízené do 31.12.2008

Peníze volné nebo blokované

Zejména na nabídku spořicích účtů nyní klienti tuzemských peněžních ústavů slyší. Důvod je zřejmý – spořicí účty v sobě kombinují celou řadu výhod. Nabízejí zajímavé zhodnocení, bezpečí pojištěného vkladu a především volnost dispozice s vlastními úsporami.

Termínovaný účet naopak může v době nestability úrokových sazeb na delší čas zajistit lepší zhodnocení. To však výměnou za ztíženou dostupnost vkladu. Budete-li nuceni část peněz vybrat předčasně, čeká vás sankce dosahující někdy i poloviny (ale i vyšší částky) slibovaného výdělku v podobě úroků.

Nejlepší zhodnocení vkladu na spořicích účtech (bez výpovědní lhůty) Družstevní záložna Zhodnocení (v % p.a.) UNIBON 3,75 FIO 3,50

Banka Zhodnocení (v % p.a.) WSPK 3,91* mBank 3,50 LBBW 3,30 Poštovní spořitelna 3,30** Pozn.: * platí pouze do částky 59 999 korun

** platí pro částky převyšující 50 tisíc korun

Družstevní záložna nebo banka

Další poměrně zásadní otázkou při rozhodování, co s volnými financemi, je, zda upřednostnit banku před družstevní záložnou. Jestliže budete ale zvažovat jednotlivé nabídky podle úroku, patrně sáhnete po záložně. Vklady v kampeličkách jsou totiž pojištěny podle stejných pravidel jako v bankách.

Prakticky jediný rozdíl můžete spatřit v tom, že než své úspory vybrané kampeličce skutečně svěříte, musíte se stát jejím členem. Znamená to nejen podepsat řadu dokumentů, ale také zaplatit tzv. členský příspěvek. Jeho výše závisí na stanovách záložny. Například u záložen FIO, či WPB je to jedna koruna, ale u Moravského Peněžního Ústavu je to rovná tisícovka. Pak už využíváte všech nabízených služeb záložny prakticky stejně, jako v bance.

Aktuální nabídky družstevních záložen a bank

Moravský Peněžní Ústav

Zdarma mobilní telefon ke spořicímu účtu

- Podmínka nový vklad 100 tisíc korun s výpovědní lhůtou 12 nebo 18 měsíců

- trvání od 15. do 30. listopadu 2008

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Zdarma mobilní telefon při založení nového vkladového účtu

- podmínka vklad 100 tisíc korun, minimální výpovědní lhůta 1 rok

- trvání od 25. listopadu do 31. prosince 2008

UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo

Zdarma mobilní telefon při založení nového termínovaného vkladu

- podmínka nový vklad 100 tisíc korun, minimální výpovědní lhůta 1 rok

- trvání od 15. září do 30. prosince 2008

WPB Capital

"Vaše úspory Vám nyní vydělají dvakrát", tj. při splnění podmínek získáte dárek 1–6 tisíc korun

- nový vklad 100 tisíc korun, minimální výpovědní lhůta 1 rok

- trvání od 10. listopadu do 31. prosince 2008

Banco Popolare

Úrokové zvýhodnění všech vkladů

- platí pro stávající i nově otevírané termínované vklady

- při vkladu nad 10 tisíc korun = 3,75 % p.a., nad 500 tisíc korun s výpovědní lhůtou 1 rok = 4,00 % p.a.

- trvání od 14. dubna do 31. prosince 2008