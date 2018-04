Nejlepším termínovaným vkladem je penzijní připojištění

Jak je možné, že výnos z penzijního připojištění může dosáhnout více než 16%? Penzijní připojištění v zásadě umožňuje hned tři typy výnosu: 1/ zhodnocení příspěvku účastníka 2/ možnost odpočtu z daňového základu 3/ státní příspěvek

Pokud byste chtěli získat všechny tři výhody, museli byste si na zisk pěkných pár let počkat. Tedy abychom byli přesní, nejméně pět let v případě, že byste se pro využití tohoto finančního nástroje rozhodli v 55 letech. Pak byste totiž splnili zákonnou podmínku, kdy dosáhnete věku 60 let a současně budete spořit alespoň pět let.

Jestliže jste však mnohem mladší, řekněme, že je vám 30 let, pak se můžete těšit na čerpání vámi naspořených peněz s úplným výnosem nejdříve za patnáct let. Ani po těchto patnácti letech však nezískáte všechny vámi naspořené peníze s výnosem, ale máte nárok maximálně na jednu polovinu naspořené částky.

16 procent za rok

Hledáte informace o penzijním připojištění? Pokud ano, pak navštivte tuto specializovanou sekci. Když budeme chtít zisk z penzijního připojištění porovnat s termínovaným vkladem (tomu se totiž zhodnocení peněz, o kterém budeme mluvit, nejvíce podobá), pak na několikaletý vklad musíme zapomenout. Ale pozor. Je tu ještě jedna a pro nás velice důležitá možnost. Minimální časový horizont, který musíte splnit, abyste nepřišli o úroky z vašich vkladů, je 12 měsíců. Dříve nemáte vůbec šanci na spořené peníze sáhnout. Pokud si své peníze vyberete po 1 roce, přijdete sice o státní příspěvek (maximálně 150 korun), ale jinak nepřijdete ani o úroky, ani o možnost odpočtu z daňového základu. A o tuto situaci tu běží.

Nejprve se podívejme, jak je to se zmíněným odpočtem z daní. V případě, že ukládáte na penzijní připojištění měsíčně částku vyšší než 500 korun, pak máte podle zákona nárok na odepsání naspořených částek z daňového základu. Pochopitelně výše vkladů, které je možné uplatnit pro odpisy není neomezená. Hranici představuje 12 tisíc korun ročně, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu vkladu ve výši 1 500 korun. Jak se můžete přesvědčit v následující tabulce, více než tuto částku se spořit nevyplatí. Nejen, že pak neroste daňová úleva, ale ani výše státního příspěvku.

Částka vložená jednorázově do penzijního připojištění Roční zhodnocení 18 000 Kč 16,3% 30 000 Kč 11% 60 000 Kč 7%

Pozn.: Částka 18 000 Kč odpovídá právě dvanácti měsíčním vkladům po 1 500 korunách, 30 000 Kč zase vkladům po 2 500 korunách a 60 000 Kč odpovídá vkladům po 5 000 korunách.

Výhody - řádově vyšší zisk než u většiny běžných produktů Nevýhody - poměrně malá částka pro zajímavé zhodnocení - nedostupnost peněz po dobu celého roku - účastnické vklady nejsou pojištěny

Ale vraťme se teď k naší úvaze. Řekněme, že byste do penzijního připojištění vložili jednorázově částku 18 000 korun (tato částka totiž odpovídá zmíněným ideálním 1 500 korunám, ukládaným každý měsíc po dobu jednoho roku). Váš nárok na daňový odpočet pak bude činit 12 000 korun. Pokud vyděláváte například 18 000 korun měsíčně hrubého, nalézáte se v daňové skupině s 20% daní (nebereme v potaz další odečitatelné položky). Částka, kterou ve skutečnosti nezaplatíte na daních pak bude 2 400 korun. Těchto 2 400 korun, tedy 13,3% z vámi naspořených 18 000 korun je jedna část vašeho výnosu.

Druhou část představuje úrok z naspořených peněz. Ten se například loni pohyboval okolo 4% (Generali PF i 4,6% a ING PF dokonce 4,8%), se kterými budeme počítat. Čtyři procenta z našich 18 000 korun představují 720 korun, od kterých však ještě musíme odečíst daň v podobě 25%. Tím se dostaneme k druhé části výnosu – 540 korunám, které představují 3%.

Zhodnocení, které přinesly penzijní fondy v posledních letech Penzijní fondy 2001 2000 1999 ING PF 4,8% 4,4% 6% Generali PF 4,6% 3,6% 5,3% Zemský PF 4,6% 5% 7% PF Komerční banky 4,4% 4,89% 7,2% Vojenský otevřený PF 4,3% 4,1% 6,7% Allianz PF 4,3% 3,8% 6% Credit Suisse Life & Pensions PF 4,3% 4,1% 6,5% ABN AMRO PF 4,1% 3,6% 5,3% ČSOB PF 3,9% 5,62% 7,7% PF České pojišťovny 3,8% 4,6% 6,6% PF České spořitelny 3,8% 4,2% 4,4% Českomoravský PF 3,2% 4,2% 6,1% Hornický PF Ostrava 2,37% 2,04% 4,41% Commercial Union PF - 2,9% 5%

Zdroj: Fincentrum

Jednoduchým součtem obou získaných úroků se dostaneme k celkovému zisku v podobě roční úrokové sazby 16,3%. Uznejte sami, že tolik vám hned tak nějaký produkt nenabídne. Samotné stavební spořitelny se chlubí tím, že vám jsou schopny zúročit vaše vklady téměř čtrnácti procenty. Ovšem za předpokladu, že u nich budete spořit po dobu pěti let. A běžné účty, termínované vklady, nebo konzervativní typy fondů? Dostanete se maximálně na šest, sedm procent. O takový výnos se můžete pokusit pouze investicí do rizikových typů fondů nebo přímo do akcií. Jste ale ochotni podstoupit riziko, které se k těmto typům investic váže?

Myslíte si, že je takovýto druh zhodnocení peněz pro vás zajímavý? Co si myslíte o penzijním připojištění obecně? Těšíme se na vaše názory.