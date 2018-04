Nejlevněji vás vyjde oslava Silvestra doma, zábavu si ale musíte udělat sami

Silvestra můžeme s trochou nadsázky nazvat nejveselejším dnem v roce. Oslavy konce starého a příchodu nového roku ve stylu "Král je mrtev, ať žije král!" prožívá téměř každý z nás. Jaký typ oslavy zvolit, pochopitelně závisí na osobních preferencích a v neposlední řadě i finančních možnostech. Pokusili jsme se jich několik zmapovat včetně orientačních cen a pomoci se rozhodnout těm z vás, kteří ještě neví, jak a kde se se starým rokem rozloučit a přivítat rok nový.

Nejčastěji trávíme Silvestra doma s rodinou nebo přáteli

Sami doma, s rodinou či příbuznými se podle listopadového omnibusového průzkumu výzkumné agentury Factum Invenio chystají trávit letošního Silvestra více než tři pětiny české populace. A u přátel jej chce oslavit další pětina lidí.

Na kolik nás přijde oslava nadcházejícího roku, uspořádáme-li malou party pro čtyři lidi? Předpokládejme, že si připravíme mísu obložených chlebíčků, budeme "zobat" chipsy, oříšky a olivy, popíjet víno, pivo, fernet a nealkoholické nápoje. O půlnoci si připijeme šampaňským a "bouchneme pár rachejtlí". V případě, že do petard investujeme zhruba 500 korun, silvestrovský večer nás přijde na 2 008 korun, tedy na 502 korun za osobu.





Silvestr doma Ceny jsme čerpali v hypermarketu Tesco a byly spočítány pro následující množství potravin:

4 balené krájené veky - cena za kus 16,90 koruny

10 ks vajec - cena za balení 24,90 koruny

2 obyčejná pomazánková másla - cena za kus 16,90 koruny

0,25 kg sýru Eidam 30 % - cena za 100 gramů 11,90 koruny

0,25 kg sýru Madeland 45 % - cena za 100 gramů 21,90 koruny

0,25 kg debrecínky - cena za 100 gramů 12,90 koruny

0,25 kg poličanu - cena za 100 gramů 16,90 koruny

2 lahve nakládaných okurek - cena za lahev (720 ml) 29 korun

2 plechovky zelených oliv s tuňákem a lososem - cena za 1 plechovku (314 ml) 26,50 koruny

400 gramů pražených solených arašídů - cena 43,90 koruny

2 balíčky chipsů Bohemia - cena za 1 balíček (160 g) 22,90 koruny

basa "plzně" (20 ks) - cena za 1 lahev 19,90 koruny (bez zálohy)

2 lahve "bohemky" 0,75 l - cena za 1 lahev 89,90 koruny

1 lahev červeného vína 0,75 l Templářské Modrý Portugal - cena 84,90 koruny

1 lahev bílého vína 0,75 l Templářské Rulandské bílé- cena 89,90 koruny

0,5 l Fernet Stock - cena 139 koruny

4 l Schweppes Tonic - cena za 2 l lahev 32,90 koruny

4l Coca-Cola - cena za 2l lahev 31,90 koruny

Silvestr na parníku nebo v zábavním centru

Osm procent lidí v průzkumu Factum Invenio uvedlo, že si Silvestra chystá užít v restauraci. Mnoho podniků nabízí zájemcům o silvestrovské veselí nepřeberné množství variant oslav konce roku. My jsme se rozhlédli po různých typech a cenách v Praze, Liberci a Brně.

Zajímavého Silvestra máte možnost strávit v Praze na parníku Európé při šestihodinové plavbě. A co všechno za své vynaložené peníze můžete očekávat? Pochopitelně plavbu lodí historickým centrem Prahy, welcome drink, občerstvení formou švédských stolů, neomezenou konzumaci piva, vína a nealkoholických nápojů, půlnoční přípitek i občerstvení. A v neposlední řadě i bohatou silvestrovskou zábavu s ohňostrojem. Oslava na parníku vás přijde na 2 800 korun za osobu

V Liberci mnozí vyrazí do známého centra Babylon, kde je pro návštěvníky ve všech prostorách a sálech až do rána připravena tradiční největší oslava v roce, tzv. Silvestr pro celou rodinu ve stylu all inclusive. A co si pod tímto pojmem můžete představit? Bohatý kulturní program, veškerou konzumaci jídla a pití, šampaňské, ale také dětský koutek s hlídáním dětí. Dospělého oslava vyjde na 1 590 korun, děti od 490 do 990 korun.

Brňané mají možnost zajít do oblíbeného Bobycentra, kde letos probíhá klubová akce "Silvestr pro všechny slušné lidi". Pořadatelé krom jiného lákají návštěvníky na koncert Lucie Bílé a moderátora Leoše Mareše. V několika prostorách lidé budou moci zhlédnout zábavný program, zatančit si a občerstvit se na připraveném rautu. A to vše v ceně vstupenek od 990 do 1 590 korun za osobu.

Silvestr na horách

Nejen lyžaři si nedovedou představit oslavy konce roku bez pobytu na horách. I přesto, že mnohá horská střediska hlásí obsazené hotely, lze stále ještě najít volná místa. Pro lepší orientaci, jak je to s cenami oslav konce roku, jsme se podívali na tři místa v Krkonoších a Beskydech.

V Krkonoších například hotel Gendorf ve Vrchlabí nabízí oslavu silvestrovského večera v hotelové restauraci Mincovna s občerstvením a zábavním programem za 1 500 korun na osobu. Pokud se rozhodnete v tomto hotelu strávit i pár dní, zaplatíte za jednu osobu na noc 1 280 korun, a to v případě, pobudete-li zde více než tři noci.

Jiný hotel v Krkonoších, konkrétně hotel Omnia, připravil pro náročnější klientelu několikadenní balíčky, které zahrnují i oslavu Silvestra. Například pětidenní balíček v pokoji Comfort room vás přijde na 12 200 korun za osobu. O tomto hotelu si více přečtěte zde.

V Beskydech můžete přivítat nový rok třeba v hotelu Sepetná na úbočí Lysé hory. Silvestrovský večer all inclusive s celovečerním rautem, neomezenou konzumací vybraných nápojů, půlnočním přípitkem a zábavou vás přijde na 1 990 korun za osobu. V případě, že se budete chtít i ubytovat, zaplatíte za jednu noc od 2 000 do 2 300 korun za pevné lůžko.

Silvestr pro romantiky

Na závěr jsme si nechali romantickou nabídku pro milovníky historie, Silvestr na zámku tří císařů Zbiroh.

Jak říká manažerka hotelu Monika Hejtmánková: "Silvestr u nás probíhá v historickém duchu, a to v několika zámeckých sálech." Návštěvníci mají možnost oslavit Silvestra ve Středověké krčmě, Erbovním sále a Sále A. Muchy. Pro ty, kteří nabídky využijí, je připraven silvestrovský večer s velkým doprovodným programem, dobovou hostinou a půlnočním ohňostrojem. Cena za večer se pro jednu osobu pohybuje od 2 650 do 3 250 korun podle sálu, ve kterém oslava proběhne.

Jak dále Monika Hejtmánková dodává: "Silvestrovská oslava je možná i s ubytováním v zámeckých komnatách. V současné době máme k dispozici ještě několik posledních volných míst. O historického Silvestra na zámku je velký zájem." Pokud se rozhodnete zde strávit nejen silvestrovský večer, ale i noc, zaplatíte celkem od 4 550 do 5 150 korun.

Co říci na závěr?

Ať už si vyberete oslavu doma v kruhu rodinném či s přáteli nebo třeba při plavbě parníkem či na horách, přejeme vám, abyste svého rozhodnutí nelitovali a s rokem 2008 se rozloučili, jak se patří.