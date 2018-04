Nejlevnější půjčka na nákupy? Přece spotřebitelský úvěr.

Pokud budete chtít dostat úvěr a zaplatit přitom co nejméně na úrocích a poplatcích s úvěrem spojených, je právě pro vás určen spotřebitelský úvěr. Ten je až na nepočetné výjimky poskytován výhradně bankami. České bankovní domy sice dlouhou dobu segment spotřebitelských úvěrů přehlížely, ale nyní začíná plápolat plamínek konkurenčního boje a banky naplno rozjíždějí své reklamní kampaně, kterými chtějí přilákat na svou stranu nákupů chtivé občany. Riziko nesplacení úvěru je zde totiž výrazně nižší než u úvěrů poskytovaných právnickým osobám.

V zásadě poskytují banky dva druhy spotřebitelských úvěrů. Úvěry účelové (bezhotovostní), u kterých banka zkoumá účel použití půjčených peněz a klient zde většinou vůbec nepřijde do styku s hotovostními penězi. Příkladem tohoto úvěru jsou například úvěry poskytnuté na rekonstrukci obydlí, kdy banka proplácí přímo faktury za materiál či stavební práce, nebo úvěry poskytnuté na koupi konkrétního zboží. Druhým typem úvěru je úvěr neúčelový neboli hotovostní. Zde banka nezkoumá účel půjčky a peníze převede žadateli o úvěr na jeho běžný účet.

Spotřebitelský úvěr je zpravidla splatný od šesti měsíců do sedmi let v závislosti na výši čerpané částky. Ručení se rovněž odvíjí od výše a doby splatnosti úvěru, ale bance většinou postačí jedno či dvě ručitelská prohlášení. U vyšších částek pak může banka požadovat například zástavní právo k nemovitosti, ale vždy závisí především na bonitě samotného žadatele. Banka vždy zkoumá finanční situaci klienta a požaduje potvrzení o výši příjmů a informace o jiných dluzích a závazcích. Výhodou je zde to, když má klient u dané banky veden po určitou dobu svůj běžný účet, aby banka dostatečně poznala jeho příjmy a výdaje.

Výhodnost spotřebitelského úvěru vůči ostatním formám půjčení peněz vyplývá i z následující tabulky. Hodnoty jsou zde stanoveny jako průměr podmínek nejdůležitějších firem v daném segmentu trhu.

Druh půjčky Průměrná roční úroková sazba na trhu Základní poplatky spojené s úvsěrem Nákupní úvěrové karty 26,6% vedení a užívání zdarma, výpis do 20 Kč měsíčně Kreditní karty 20,2% 600 až 800 Kč ročně za vedení karty Kontokorentní úvěry 14,1% poplatek při zřízení zdarma nebo do 200 Kč Neúčelové spotřebitelské půjčky 14,3% poplatek za poskytnutí úvěru od 500 do 3000 Kč Účelové spotřebitelské půjčky 12,3% poplatek za poskytnutí úvěru od 500 do 3000 Kč

Při rozhodování o typu úvěru je tedy důležité kalkulovat nejen s úrokovou sazbou, ale také s poplatky za úvěr. Pro nízké částky totiž mohou poplatky za poskytnutí úvěru lehce přesáhnout celkové úrokové náklady a celá půjčka od banky se tak stává krajně nevýhodnou. Podmínky vybraných bank v oblasti hotovostních spotřebitelských úvěrů můžete porovnat v následující tabulce:

Banka Roční úroková sazba při splatnosti 24 měsíců (u neúčelového úvěru) Poplatky spojené s čerpáním úvěru Československá obchodní banka 15% za poskytnuní 1% z částky úvěru, min. 500 Kč max. 3500 Kč Komerční banka od 14,8% za poskytnutí 800 Kč + 0,3%, max. 5000 Kč, za správu úvěru 80 Kč měsíčně Česká spořitenla od 12,6% poskytnutí úvěru 0,2%, min. 300 Kč, max. 7000 Kč + 400 Kč ročně za správu úvěru GE Capital Bank 19% vyřízení úvěru 1%, min. 500 Kč + správa úvěru 20 Kč měsíčně Živnostenská banka od 12% poskytnutí úvěru 0,3% z objemu, min. 500 Kč + 600 Kč ročně za správu Raiffeisenbank 14% poskytnutí úvěru 2% z objemu Citibank od 15,99% 800 Kč za zpracování dokumentace + 800 Kč vstupní poplatky eBanka 14% 500 Kč při kladném vyřízení úvěru

Je samozřejmé, že nelze srovnávat spotřebitelské úvěry s ostatními uvedenými instrumenty vždy a za každých okolností. Vždy totiž záleží na tom, zda chce klient financovat úvěrem jen jednorázový nákup nebo chce mít určitý úvěrový rámec, jakou výši úvěru klient požaduje (jistě nemá smysl čerpat spotřebitelský úvěr na několikatisícové částky) nebo jak moc na vyřízení úvěru spěchá. Pokud ovšem chcete financovat vyšší částky s dobou splatností delší než jeden rok a nevadí vám doba vyřízení úvěru v řádu několika pracovních dní, je spotřebitelský úvěr tím nejvýhodnějším způsobem půjčky, jaký můžete zvolit.

