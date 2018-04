Nejlevnější volání stále u Oskara

Z internetové ankety přílohy Peníze MF DNES vyplynulo, že z více než pěti set hlasujících uvažuje kvůli zdražení o výměně T-Mobilu za jiného operátora přes čtyři sta lidí, zachovat věrnost se mu rozhodla pouze osmdesátka zúčastněných.

Má cenu přejít ke konkurenci?

A mají vlastně nespokojení zákazníci důvod přebíhat ke konkurenci? Těm, kteří posílají hodně krátkých textových zpráv, stojí výměna operátora za úvahu. Například v Oskarových tarifech nové generace je esemeska za 1,05 Kč a levnější je v porovnání se srovnatelnými novými programy T-Mobile i minuta volání do konkurenčních sítí. Také v předplacené kartě Oskar T-Mobilu směle konkuruje. Zatímco s Twistem Standard stojí jedna zpráva od února 3 koruny a minuta volání do konkurenční mobilní sítě 7 korun, Oskar nabízí stejné služby za 2,10 Kč respektive 6,30 Kč. V rámci Twist SMS je sice zpráva jen za 1,80 Kč, ale je třeba platit měsíční paušál 59 Kč. Co na to konkurence? Oskar ani Eurotel podle vyjádření svých mluvčí nyní žádné zdražování nechystají.

Jak nejlevněji telefonovat?

Najít pro sebe nejvýhodnější volání není zrovna jednoduché. Chce to trpělivost, se kterou se musíte prokousat ceníky telefonních operátorů. Čím začít? Odborníci radí nejdříve pečlivě prozkoumat telefonní účty alespoň za tři poslední měsíce a zjistit, jak dlouho, kdy a do kterých sítí jste průměrně volali. A podle výsledku začít hledat vhodný program. Obecně platí, že volání je levnější, pokud telefonujete do sítě stejného operátora, ať už mobilního, či pevného. Jestliže má tedy celá vaše rodina a většina známých například Oskara, budete v nevýhodě s Eurotelem, T-Mobilem či pevnou linkou.

Kdo protelefonuje z mobilu zhruba do jednoho sta minut měsíčně nebo hovory spíše přijímá, měl by sáhnout po předplacené kartě. Více volajícím zase bude nejspíš vyhovovat některý z tarifních programů s volnými minutami. Ale ani tato zásada nemusí stoprocentně platit; například u Oskara může být i pro méně telefonující výhodný jeden z nižších tarifů nové generace. Přitom volných minut by mělo být vždy o něco méně, než skutečně provoláte. Je zbytečné platit za to, co nevyužijete.

Čas od času je dobré i v případě, že nechcete měnit „stáj“, porovnat nabídku v rámci jednoho operátora. Služby a ceníky se totiž mění a vy můžete zjistit, že ke své smůle využíváte zastaralý, a tudíž drahý program. Například T-Mobile Tarif 60 pro středně volající za 545 korun bez DPH měsíčně s šedesáti volnými minutami lze nahradit Tarifem 80 o více než stokorunu levnějším s osmdesáti minutami zdarma a jednotnou sazbou pro celý den.

Jak přestoupit ke konkurenci?

Pro toho, kdo má předplacený Twist a používá nezablokovaný telefonní přístroj, je přechod jednoduchý, prostě si jen aktivuje kartu konkurenta. Ale zákazníci s tarifním programem musí písemně vypovědět smlouvu. Bez problémů to mohou Náš tip Pokud máte přístup k internetu, usnadní vám rozhodování počítadlo, které má na svých stránkách Mobil.cz. V sekci vyhledávání optimálního tarifu stačí zadat počet provolaných minut a poslaných esemesek a program za vás spočítá, kolik zaplatíte za jednotlivé tarify a předplacené karty u všech mobilních operátorů. udělat, pokud zní smlouva na neurčito. Jestli se upsali společnosti na dva roky - většina proto, aby získala levný telefon - musí to stihnout do dvaceti dnů od chvíle, kdy obdrží nový ceník. T-Mobile ho rozesílá poštou s vyúčtováním. Když tuto lhůtu propásnou, a přesto by chtěli tarifní program zrušit, zaplatí pokutu v podobě měsíčních paušálů, které zbývají do konce trvání smlouvy. Těm, kdo si pořídili nový dotovaný přístroj k loňským Vánocům, by se výpověď velmi prodražila. I kdyby měli aktivovaný například jen základní Tarif 20, zaplatili by přes tři a půl tisíce korun.

Informace o postupu při vypovězení smlouvy by měli podat ve značkových prodejnách T-Mobile, operátoři na lince 4603 nebo je majitel telefonu najde ve všeobecných podmínkách, které obdrží ve chvíli, kdy si objedná tarifní program.

Kolik zaplatíte za volání a SMS - nejvýhodnější tarify a předplacené karty A. 20 minut - 5 minut ve špičce do vlastní sítě, mimo špičku 5 minut do pevné sítě, 5 minut do vlastní sítě a 5 minut k mobilní konkurenci, 100 SMS Eurotel předplacená karta Fun Go 312 tarif Relax 370 T-Mobile předplacená karta Twist SMS 312 tarif 20 Start 336,50 (HIT 262,50) Oskar předplacená karta Oskarta 304,50 tarif Odepiš 212,60 B. 60 minut - 10 minut ve špičce do pevné sítě, 30 minut mimo špičku do vlastní sítě, 20 minut do sítě mobilní konkurence, 20 SMS Eurotel předplacená karta Quatro Go 402 tarif Relax Plus 425 T-Mobile předplacená karta Twist Standard 360 tarif 20 Start 387,60 (HIT 354,90) Oskar předplacená karta Oskarta 325,50 tarif Řekni mi 330,75 C. 200 minut - ve špičce 40 minut do vlastní sítě, 10 minut na pevnou linku, 30 minut k mobilní konkurenci, mimo špičku 60 minut do vlastní sítě, 60 minut k mobilní konkurenci, 300 SMS Eurotel předplacená karta Fun Go 1797 tarif Optimum 1836 T-Mobile předplacená karta Twist Extra 1609 tarif 80 1387,50 (HIT 1190,70) Oskar předplacená karta Oskarta 1312,50 tarif Povídej 1155 Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách

Pramen: mobilní operátoři