Nejlukrativnější zaměstnání - v bance či výpočetní firmě

Právě tyto obory totiž patří v Česku k nejlépe hodnoceným. Pro absolventa je však stále těžší v těchto odvětvích sehnat po ukončení školy zaměstnání. Zatímco průměrná mzda dnes v tuzemsku dosahuje zhruba 17 tisíc korun, v bance či firmě podnikající v oboru informačních technologií je více než dvojnásobná. V posledních několika letech patřily nejlépe placené obory také k těm, kde měli zaměstnanci největší šanci na rychlý růst mezd. Výdělky zde totiž rostly dvoucifernými tempy, zatímco ve zbytku ekonomiky růst nepřevyšoval deset procent. Počínaje loňským rokem však již není zvyšování mezd právě v těchto oborech tak výrazné. Šance najít po získání vysokoškolského diplomu či skončení střední školy v lukrativních profesích uplatnění je také stále menší. A to z různých důvodů. Banky i další peněžní ústavy v posledních letech poté, co je převzali zahraniční vlastníci, značně snížily počet svých zaměstnanců. Potřeba nových pracovníků už není tak velká a banky si často hledají potřebný personál z vlastních vnitřních zdrojů.

Pokud však již nějaké odborníky potřebují, často si je vytipují již během studia. "Banky i pojišťovny využívají hlavně přímý kontakt s konkrétními školami, fakultami, katedrami a personalisté už na škole hledají talenty," říká Radek Primus z personální a konzultantské společnosti Kienbaum. O něco snazší to má podle expertů čerstvý absolvent vysoké školy specializovaný na počítače. Zájem o odborníky z tohoto oboru byl velký zejména v posledních letech, což také vyhnalo platy na nejvyšší příčku v republice. Částečně se o to zasloužil i fakt, že právě po těchto "mozcích" je velká poptávka například v Německu, kde se platy pohybují řádově o dvě až tři úrovně výše. Přijetí do banky či vyhlédnuté firmy však ještě zárukou nadprůměrného platu není. Nástupní plat absolventů se liší od pracovníků například s pětiletou praxí o třetinu až sto procent. Tím však není Česko nijak výjimečné, podobně je tomu i v zemích Evropské unie. "Velmi strmý je nárůst u právníků, kde se nástupní plat daří úspěšným absolventům po pěti letech zdvoj- až ztrojnásobit," říká Primus. Naopak informatici se mohou většinou těšit tak na třetinové zvýšení mzdy, rozdíly mezi nováčky a kmenovými zaměstnanci nejsou tak velké. V každém případě však daleko strmější nárůst výdělků přichází na začátku pracovní kariéry, do 35 let, shodují se odborníci.