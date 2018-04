Nejméně marodí úředníci a učitelé

Nejvíce dnů stráví na pracovní neschopence lidé pracující v zemědělství a lesnictví. To jsou odvětví, která si spolu s těžbou surovin již tradičně připisují nejvíce případů pracovních úrazů ročně. Kvůli nemoci či úrazu chyběli Češi v práci v roce 2003 průměrně 30,5 dne, v prvním pololetí loňského roku to bylo o tři dny více.



Marodíme méně často, ale o to déle



Pevné zdraví mají zřejmě vojáci a úředníci - nejkratší dobu s nemocí v posteli stráví zaměstnanci veřejné správy a také příslušníci armády, méně stonají i učitelé.

Vyplývá to z údajů průzkumu Českého statistického úřadu o pracovní neschopnosti, který sledoval vývoj nemocnosti v letech 1990 až 2003. Od roku 1990 se doba marodění sice ještě do roku 2003 prodloužila o 12 dní, avšak podle statistiků případů pracovní neschopnosti nyní ubývá. Nemocnost totiž nesou nelibě zaměstnavatelé, kteří si ji více hlídají.

"Chceme, aby každý vedoucí znal důvody nemocnosti ve svém úseku. Měsíčně vyhodnocujeme absenci po jednotlivých střediscích, zabýváme se opakovanou a dlouhodobou absencí," říká Jana Haniková z odboru personálního rozvoje Karosa Vysoké Mýto. Karosa také vyplácí takzvanou odměnu za prosperitu, kdy nejvyšší částku obdrží zaměstnanci, kteří odpracovali všechny pracovní dny. Není to zdaleka jediný zaměstnavatel, který začal "docházku" svých zaměstnanců takto oceňovat.



Nemocný kvůli mzdě a práci



Vliv na nemocnost může mít i výše mzdy - pro zaměstnance s nízkým platem nepředstavuje nemocenská zatím nijak velkou ztrátu, tudíž se delší nepřítomnosti v práci nijak nebrání.

Nemocnost může podle statistiků ovlivňovat také strach ze ztráty místa či vysoká nezaměstnanost. "Řada lidí si odchodem na nemocenskou řeší svou životní situaci třeba v době, kdy se jejich zaměstnavateli nedaří. Je to věc mezi nimi a lékařem," podotýká Kateřina Beránková z ministerstva práce a sociálních věcí. Nejeden lékař zároveň potvrdí, že se dlouhodobý strach ze ztráty zaměstnání negativně podepisuje na duši i na tělesném zdraví. Nejvíce lidí skutečně loni stonalo například na Teplicku, Jablonecku, Šumpersku, Bruntálsku, Ostravsku, Karvinsku, Vsetínsku, Frýdecku-Místecku, Novojičínsku či Uherskohradišťsku. Právě tyto regiony na severní Moravě a v severních Čechách se potýkají s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z celé České republiky.



Jak jsme letos marodili? Praha 4,6 Středočeský 5,1 Karlovarský 5,4 Plzeňský 5,6 Ústecký 5,6 Jihočeský 5,7 Královéhradecký 5,7 Pardubický 5,8 Vysočina 6,0 Liberecký 6,1 Jihomoravský 6,2 Olomoucký 6,2 Moravskoslezský 6,3 Zlínský 6,9

Délka pracovní neschopnosti Choroby 71 dní duševní 70 dní oběhové soustavy 65 dní nervové soustavy 55 dní pohybové soustavy 31 dní trávicí soustavy 18 dní dýchací soustavy

data k 1. pololetí 2004ČSUdata k 1. pololetí 2004ČSSZ