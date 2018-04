Nejoblíbenějšími benefity jsou dovolená navíc a služební auto

Zaměstnanci nejvíce oceňují volno navíc, možnost práce z domova a tzv. sick day. "Z průzkumu je patrné, že vzrůstá hodnota volného času. Tento trend se projevuje napříč všemi sledovanými obory," upřesňuje Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half.

Nejžádanější benefity Pět týdnů dovolené

Služební auto i k soukromým účelům

Třináctý plat

Šest týdnů dovolené

Pružná pracovní doba Zdroj: Robert Half International

Pro zaměstnance je dobré, že nejžádanější benefit, tedy pět týdnů dovolené je i tím nejčastějším. Další pořadí se však již mění. Na druhém místě nejčastějších benefitů jsou stále oblíbené stravenky. U vyššího managementu se však bonus v podobě stravenek už moc neobjevuje. Manažeři raději získávají navíc šestý týden dovolené. "Dostatek dovolené je pro vysoce postavené manažery důležitý také proto, že leckdy i ve svém volnu musejí být online nebo na telefonu," vysvětluje Aleš Křížek.

S tím souvisí i možnost pružné pracovní doby a práce z domova. Není tím však myšleno, že by zaměstnanec do práce vůbec nechodil, ale že například jeden den v pracovním týdnu nemusí do kanceláře. Tento druh benefitu vítají hlavně pracovníci z oboru informačních technologií, lidských zdrojů a logistiky. Právě tyto bonusy se však neobjevují tak často, jak by si zaměstnanci přáli.

Zájem lidé ztratili o odborné vzdělávání a jazykové kurzy. Pracovníky spíš zajímají benefity, které mohou vyčerpat a zúročit v podstatě okamžitě.

Nejčastější benefity Pět týdnů dovolené

Stravenky

Občerstvení/nápoje

Pružná pracovní doba

Notebook Zdroj: Robert Half International

Nejvíce se škrtalo v IT

Z průzkumu vyplývá, že o bonusy přišla jedna třetina zaměstnanců z oboru IT a telekomunikací. Nejčastěji pracovníci přišli o jazykové kurzy, příspěvky na školení podle vlastního výběru nebo o 13. plat.

"Nový trend v IT, který bude pravděpodobně následovat i v dalších odvětvích je, že uchazeči o zaměstnání se při pracovním pohovoru nezajímají tolik o benefity jako o to, jak je firma stabilní," dodává Křížek

Čím vyšší pozice, tím podobnější nároky

Průzkum prováděla společnost v Praze a v blízkém okolí se dvěma tisíci respondenty. Většinou se studie účastnili lidé s dvou až tříletou praxí.

Podle Aleše Křížka se rozdíly v regionech stírají hlavně na vyšších pracovních postech. Ředitel v Praze má tedy stejné požadavky na zaměstnanecké benefity, jako například ředitel podobné firmy v Pardubicích.

Jaký benefit byste uvítal/a od svého zaměstnavatele? celkem hlasů: 527