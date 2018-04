Nejrychlejší cesta na zahraniční akciové trhy

Internetové obchody s akciemi registrovanými na pražské burze a RM-Systému nabízejí domácí obchodníci celkem běžně. S obchodováním na zahraničních trzích je to však již horší. K aplikacím e-Broker společnosti FIO a eBroker od Atlantik FT (od června 2003) se s obchodováním v zahraničí přes internet připojila ještě Patria Direct, která rozšířila své on-line obchody o trhy v USA a západní Evropě. Kromě toho můžete v USA nakupovat ještě přes obchodníka Böhm & partner a prostřednictvím CyrrUS online, přes který umožňuje přístup na americké trhy Cyrrus.

Nabídky jednotlivých obchodníků se liší ve škále trhů, na kterých lze podávat elektronické pokyny, v poplatcích, kde však ceny nejsou od sebe příliš vzdáleny a v neposlední řadě v „zázemí“ obchodování. Tím máme na mysli celý průběh obchodování, od sjednání smlouvy s obchodníkem až po samotnou realizaci pokynu prostřednictvím internetové aplikace.

U jednotlivých obchodníků můžeme vystihnout několik předností. Např. Atlantik FT nabízí širší nabídku trhů, na kterých lze zadávat elektronické pokyny – od „povinných“ USA přes Německo, Velkou Británii a Švýcarsko, je však možné zadávat pokyny i na speciálníchv USA (tzv. ECN). Prostřednictvím e-Brokera od Fia sice můžete (v zahraničí) obchodovat jen na burzách v USA a v Německu, ale rovněž nabízí obchody na pěti nejvýznamnějších ECN. Krom toho disponuje rozsáhlými možnostmi pro pokročilejší investory a spekulanty, kterým rovněž přes internet nabízí(margin) a pro běžného investora neznámé specifikace pokynů na ECN trzích. Fio také zatím jako jediné na svých stránkách umožňuje vyzkoušet si obchodní systém prostřednictvím demoverze.

Trhy přístupné přes internet Obchodník USA Evropa Patria Direct NYSE, NASDAQ, AMEX Belgie, Francie, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Velká Británie Atlantik FT NYSE, NASDAQ, AMEX, ECN* Německo, Velká Británie, Švýcarsko Fio NYSE, NASDAQ, AMEX,ECN* Německo Böhm & partner ECN* - Cyrrus ECN* - *ECN (Electronic communications network) = mimoburzovní trhy

Předností Patria Directu, nováčka obchodování v zahraničí přes internet, je nejširší nabídka dosažitelných trhů. K trhům, které nalezneme u Atlantik FT přidala Patria ještě všechny země Beneluxu a Francii, oproti výše uvedeným konkurentům však nenabízí obchody přes alternativní obchodní systémy. Výhodou Patrie je pro mnohé i to, že smlouvu s obchodníkem je možné uzavřít (kromě standardního poslání smlouvy poštou) i na pobočkách ČSOB. Tím se pro klienty zjednoduší administrativa před začátkem obchodování.

Obchodovat na zahraničních trzích lze většinou pouze s vyššími částkami. U některých obchodníků jsou hodnoty nejnižších investic nastaveny v řádu několika tisíc dolarů. Zpravidla 1 – 5 tisíc USD. Měli bychom odlišovat obchodníky, kteří nabízejí klientům k obchodování vlastní internetovou aplikaci (Atlantik FT, Fio, Patria Direct) a mezi těmi, kteří nabízejí obchody přes aplikace od zahraničních partnerů – brokerů (Cyrrus, Böhm & partner). Za tyto obchodní systémy se většinou platí další poplatky za užívání, podle toho, kolik je provedeno obchodů a jaká data se v aplikaci zobrazují. Tyto poplatky se pohybují od 50 do 250 dolarů za měsíc.

K olik stojí obchody na zahraničních trzích?

Nákup 50 ks akcií General Motors za cenu 42 USD/akcii Atlantik FT 9,95 $ FIO 9,95 $ Patria Direct 24,9 $ Böhm & partner* 17,9 $ Cyrrus 15,2 $ *služba Aktiv, ECN trh Archipelago

Jak je vidět z tabulek, ve zvoleném případě patří mezi nejlevnější obchodníky Atlantik FT, následuje Fio, Patria Direct má zatím poplatky nastaveny výše než ostatní brokeři. Na evropských trzích Patria Direct zaostává oproti Atlantiku FT na německém trhu, oproti tomu levněji nakoupíte akcie z londýnské burzy.

Nákup akcií na německém trhu v hodnotě 20 000 EUR Atlantik FT 30 € 0,15%, min. 16,95 € FIO 39 € 0,195%, min. 17,95 € Patria Direct 100 € 0,50%, min. 29,90 €

Nákup akcií ve Velké Británíi v hodnotě 15 000 GBP Atlantik FT 120 GBP 0,80%, min. 14,95 GBP Patria Direct 75 GBP 0,50%, min. 24,90 GBP

Co však z tabulek patrné není, je to, že poplatky za internetové podávání pokynů jsou levnější než zadávání osobně nebo pomocí telefonu. Jde sice o několik dolarů, ale při nižších objemech mohou i tyto poplatky výrazně snížit zisk.

Nákup 50 ks akcií General Motors za cenu 42 USD/akcii - telefonicky zadaný pokyn Atlantik FT 14,95 $ FIO 11,95 $ Patria Direct 29,90 $ Böhm & partner 25,50 $ Cyrrus 25,20 $

Jak začít obchodovat? Nejprve musíte mít uzavřenu smlouvu s obchodníkem s cennými papíry (většinou jde o komisionářskou smlouvu, podle které obchodník

vykonává vámi zadané pokyny). Smlouvu můžete podepsat buď na pobočce obchodníka, nebo vám může být zaslána poštou. V tomto případě by měl být váš podpis, který na smlouvu připojíte a odešlete zpět obchodníkovi, úředně ověřený. Následuje buďto instalace obchodních aplikací nebo certifikace přímo na stránkách obchodníka (viz. rozdělení provedené výše na obchodníky s vlastním obchodním systémem a s nutností nákupu obchodní aplikace). Před samotnou investicí musíte mít na svém účtu u obchodníka vloženy peněžní prostředky (případně cenné papíry). Poté stačí jen poslat pokyn na trh. Málokdy se na trh posílají jednoduché pokyny, většinou mají pokyny další specifikace ( stop , limitní pokyn, „fill or kill“ a další složitěji vytvářené pokyny).

V případě obchodování přes internet lze provádět rychlé obchody v rozmezí několika minut či sekund. Výhoda obchodníka je i v tom, že s dalším obchodem nemusíte čekat, až se vypořádá ten předešlý. Pokud prodáte akcie jedné společnosti, nemusíte čekat, až na váš účet přijdou prostředky z prodeje, ale další obchod můžete provést ihned (jakoby již na vašem účtu byly připsány). Pro začínající investory je však na místě opatrnost, co se týče používání neznámých pokynů, velkých obchodů na úvěr, či příliš rychlé "otáčení" portfolia.

