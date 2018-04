Nejrychlejší úvěr na bydlení

Každá banka si musí zajistit návratnost prostředků, které svým klientům půjčí. Proto zkoumá příjmy a bonitu žadatelů a vyžaduje přiměřené zajištění úvěru. Pokud jde o stavební spořitelny, jako zajištění se většinou používají ručitelské závazky, zástavy nemovitostí nebo zajištění bankovním vkladem. S tím ale vznikají zmíněné administrativní problémy. Může se stát, že spořitelna bude zpracovávat úvěrovou složku, kterou dostane v kompletní podobě, i více než měsíc. Ještě větší zásluhu má však na protahování doby do výplaty peněz ve prospěch prodávajícího časová náročnost obstarávání různých dokladů a potvrzení.

Zajištění úvěru a další doklady

Čím je úvěr vyšší, tím více dokladů je třeba předložit. Největší problém je obecně v případě, kdy se jako zajištění používá zástava nemovitosti a je třeba vložit Spočtěte si, kolik vás bude stát hypotéka zástavní smlouvu do katastru nemovitostí. Spořitelně se o tom pak musí předložit doklad. Většinou se lidé z praxe shodují na tom, že doba vyřizování je hodně individuální a záleží vždy na konkrétním katastrálním úřadu, jak rychle výpis poskytne. Obvykle je třeba počítat s jedním měsícem, bohužel se však může stát, že se tato doba protáhne třeba až na čtvrt roku.

Dnes již některé spořitelny vyžadují zástavu nemovitosti až pro úvěry nad půl milionu, některé ji chtějí již nad tři sta tisíc. Jako kvalitní náhradu by většinou byla přijata vinkulace peněžního vkladu v dostatečné výši, případně bankovní záruka, kterou však naprostá většina žadatelů mít k dispozici nebude.

U nižších úvěrů se používají ručitelé, většinou jeden až dva, někde po vás mohou Vše o hypotékách naleznete zde chtít i tři ručitele. Opět platí – čím vyšší úvěr, tím více ručitelů. Jelikož je někdy problém najít někoho, kdo se bance dobrovolně zaručí, že splatí úvěr sám, pokud dlužník splácet přestane, dává někdo přednost zajištění zástavou nemovitosti i u nižšího úvěru. V případě rychlé potřeby úvěru to však právě kvůli dokladům z katastrálního úřadu může být problém.

V některých případech je ale nutné navštívit katastr i když není úvěr zajišťován nemovitostí, neboť je třeba spořitelně předložit výpis na pořizovanou nemovitost, který dokládá, že prodávající skutečně vlastní byt či dům, který od něj chceme koupit. Kromě toho je ještě nutné dodat kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

Vyberte si sami nejvýhodnějí spoření Dále je třeba provést znalecký posudek, tedy odhad hodnoty zastavované nemovitosti. Většinou spořitelny požadují, aby byl proveden pouze odhadci, se kterými spolupracuje.

Dalším dokladem je pojistná smlouva, neboť zastavovaná nemovitost musí být pojištěna. K tomu malá poznámka: nemovitost poskytnutá jako zástava může být jiná než ta, kterou si kupujeme, případně stavíme z poskytnutého úvěru od stavební spořitelny. Kromě toho se u vyšších úvěrů ještě vyžaduje životní pojištění dlužníka, případně i ručitelů.

Musí se prokazovat výše příjmů

Kromě toho se musí spořitelně doložit výše příjmů žadatele o úvěr, pokud nejsou dostatečné, zkoumá se i příjem druhého manžela. Pokud to nestačí, musí se navíc najít spoludlužník, který chybějící příjem doplní. Nejčastěji se příjem dokládá potvrzením od zaměstnavatele, někde je třeba předložit i výplatní pásky za poslední období. Podnikatelé předkládají daňová přiznání.

A to stále ještě nejsou všechny doklady, které spořitelna může požadovat.

V následující tabulce je uvedeno, jak vysoký úvěr spořitelna poskytne bez ověřování výše příjmů. Jiné je to u řádných a jiné u překlenovacích úvěrů. Dále je tu ve druhém sloupci uveden počet měsíců, za které se zpětně zkoumají příjmy u zaměstnanců. Je třeba předložit potvrzení o příjmech od zaměstnavatele a někde chtějí i několik posledních výplatních pásek. Podnikatelé dokládají daňové přiznání za několik let dozadu, kolik, to je uvedeno ve třetím sloupci.

tabulka 1: Prověřování příjmů žadatele o úvěr

(zdroj: stavební spořitelny)

spořitelna výše úvěru bez prověření příjmů (Kč) zaměstnanec (měsíce zpětně) podnikatel (roky zpětně) ČMSS 150 000 12 2 HYPO 50 000* 3 1 Raiffeisen prověřuje vždy 3 2 SS ČS 150 000, pouze u řádného úvěru 6 2 VSS KB 100 000, pouze u řádného úvěru 3 1 Wüstenrot 50 000 6 3

* u HYPO se příjem neověřuje pouze u "známých klientů", tj. kteří spořili nebo spláceli pravidelně

Expresní úvěry

Jak je vidět, zájemce o úvěr se může setkat s mnoha překážkami, které jej mohou hodně překvapit. Když pak má další měsíc čekat na zpracování úvěru spořitelnou, může pro něj být úvěr již zbytečný, neboť vyhlédnutý byt již prodali někomu jinému.

Pro tyto případy spořitelny s výjimkou ČMSS a HYPO nabízejí zrychlené zpracování úvěrových dokumentů, takzvané expresní úvěry. Žadatel pak dostane přednost a Pokud si chcete vzít úvěr, poradí vám náš elektronický průvodce hypotékou úvěr mu spořitelna poskytne již za několik málo dní poté, co jí předloží spolu se žádostí i všechny potřebné dokumenty. Doba, kterou spořitelny zaručují, jsou dva až deset dnů. Raiffeisen, VSS KB a Wüstenrot vyřídí expresně nejen řádné, ale i překlenovací úvěry. Většinou je nutné si za rychlost připlatit, výjimkou je Stavební spořitelna ČS, která expresní poplatek neúčtuje a navíc úvěr zpracuje ihned, na počkání. Platí to ale pouze pro nižší „řádné“ úvěry do 150 000 korun, u kterých není třeba žádné zajištění ani prokazování příjmů. Wüstenrot a Raiffiesen poskytnou expresně i vyšší úvěr, pouze však pokud není zajištěn nemovitostí. Jen VSS KB připouští, že zpracuje expresně i tyto úvěry se zástavou nemovitosti.

tabulka 2: expresní úvěry

(zdroj: stavební spořitelny)

spořitelna max. výše expres. úvěru (Kč) expresní příplatek (Kč) doba zpracování ČMSS nemá expresní úvěr HYPO nemá expresní úvěr Raiffeisen úvěry bez zástavy nemovitosti řádný zdarma, překlenovací 2% z CČ, min. 2 000 Kč 5 dnů SS ČS do 150 000 Kč a pouze řádné úvěry zdarma ihned VSS KB výše neomezena ani u řádných, ani překlenovacích řádný zdarma, překlenovací 1% z výše úvěru 10 dnů Wüstenrot úvěry bez zástavy nemovovitosti řádný zdarma, překlenovací 1% z CČ, min. 500 Kč, max 3 000 Kč 48 hodin

Jaké máte zkušenosti s rychlostí zpracování úvěrových žádostí ve stavební spořitelně? Čerpali jste úvěr expresně? Splnila se vaše očekávání? Podělte se o své poznatky z praxe.

reklama