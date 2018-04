Nejsou lidi. Ani za 100 000 Kč měsíčně

Hledáme projektového manažera do výrobní sféry pro oblast severní Moravy. Plat 80 000 korun měsíčně plus bonusy, automobil k vlastnímu použití. Tak zněla nabídka volného místa. "Měli jsme hodně problémů najít vhodného uchazeče," potvrzuje ředitelka konzultační společnosti Wrightson Barbora Tomšovská. Kandidáti, kteří splňovali požadavky pětileté praxe ve výrobě, ovládali dobře angličtinu a měli zkušenosti z projektového řízení, se ozvali z Prahy, ale kvůli lokalitě pro ně byla tato pozice nezajímavá.

"Firma byla ochotná zaplatit zaměstnanci i bydlení, ale někteří pražští uchazeči by o nabídce uvažovali jen při vyšším platu. Nakonec se našel kandidát z Brna," říká Barbora Tomšovská. Špičkoví odborníci, kteří mohou obsadit nejvyšší pozice, na trhu chybějí. "Ale není to taková katastrofa jako počátkem devadesátých let," míní jednatel personální společnosti Catro Martin Vosecký. Velmi záleží na tom, o jaký obor se jedná a v jaké lokalitě je nabízené místo. Nové výrobní závody, budované zahraničními investory mimo velká města, jednoznačně pomáhají zlepšovat zaměstnanost v regionu a navíc jsou obvykle lákavým zaměstnavatelem. Ale i ony obtížně shánějí vhodné kandidáty na vyšší pozice.

"Někdy je situace skutečně krizová, firmy nejsou schopny takřka za žádnou cenu získat klíčové pracovníky. Nezaměstnaných je tam sice spousta, ale talentovaní už jsou dávno pryč," říká Martin Vosecký. "Mimo velká města je problém sehnat požadované pracovníky úměrný jejich neochotě stěhovat se za prací, problém vidím i v tom, že firmy nenabízejí tak vysoké platy jako na srovnatelných pozicích ve velkých městech," dodává Barbora Tomšovská. Podle ředitelky personální agentury Mercury Group Alice Hamidové situace na trhu práce souvisí úzce také s požadavky na uchazeče.

Vedle jazykových předpokladů a kvalifikačních požadavků musí uchazeč zvládat práci v prostředí zahraniční firmy. "Mám na mysli úpravu oblečení, přístup a jednání odpovídající efektivnímu řízení v tržních podmínkách, zbavení se socialistických nešvarů, to znamená například dlouhých soukromých telefonních hovorů z práce a podobně," vysvětluje Alice Hamidová. Ani školy nereagují na změněné podmínky na poptávku po pracovních silách právě pružně. "Často se proto ukazuje, že se poptávka vyvinula takovým směrem, pro který nemáme vychované odborníky," říká ředitelka personální společnosti Adecco Ludmila Schaferová.



V automobilovém průmyslu a IT odborníci chybějí



Některé obory uchazeče na nejvyšší pozice hledají snadno, a dokonce zažívají opačnou situaci, kdy je kandidátů na nejvyšší posty víc než míst. "V bankovnictví je spíš trend se lidí zbavovat," potvrzuje Martin Vosecký. Nesouvisí to jen s redukcí počtu pracovníků. "Zaměstnanci z finančnictví jsou schopni se lépe adaptovat na úpravu nových podmínek a požadavků, mají jazykové znalosti, obecně je lidí s požadovanou kvalifikací díky množství škol víc," míní Alice Hamidová. Podobně v marketingu se pohybuje dost vhodných kandidátů.

Ti naopak chybějí v oboru řízení lidských zdrojů a celosvětově i v informačních technologiích. "V oblasti IT je to i tím, že jsou tyto pozice hodně úzce specializované, navíc se obor velmi rychle vyvíjí," říká obchodní ředitelka personální společnosti Axios Adéla Humlová. Podle Alice Hamidové je situace ještě složitější u odborníků na řízení lidských zdrojů. "Práce kádrových oddělení v minulosti a dnešních odborníků na řízení lidských zdrojů je úplně odlišná.

Tento obor se navíc začal vyvíjet až jako poslední v dvanáctiletém období po revoluci," upozorňuje Alice Hamidová. V poradenské společnosti Adecco se potýkají s nedostatkem vhodných odborníků pro automobilový průmysl. "Vzhledem k investičním záměrům je po nich nejvyšší poptávka. Kriticky málo je také dobrých specialistů-manažerů pro výrobu, nákup, kvalitu, částečně odborníků na logistiku. Komplikovaně se hledají lidé, kteří se mohou úspěšně ucházet o pozici v oblasti služeb," uvádí Ludmila Schaferová.



Kdo má šanci brát hodně peněz



Vzdělání, zkušenosti, jazyky, ochota na sobě tvrdě pracovat, schopnost pracovat v týmu, to jsou předpoklady pro mzdu v řádu několikanásobku průměrného tuzemského výdělku. "Bohužel se tyto vlastnosti mezi sebou nesčítají, ale spíš násobí, a je-li někde v téhle rovnici nula, výsledek je bohužel také nula," říká Martin Vosecký. Podle zkušeností Barbory Tomšovské musí být jazykové znalosti uchazeče na nejvyšší místa v zahraničí na takové úrovni, aby k žádnému jednání nepotřeboval tlumočníka. Rezervy v jazycích zatím mají zejména technicky orientovaní lidé. Problém je i v tom, že firmy často hledají lidi mladé věkem, ale s praxí. Šanci pak mají kandidáti, kteří během studia získali pracovní zkušenosti při brigádách.



Znavený lukrativními nabídkami? Možná ano. Pokud má potřebné vzdělání, jazykové znalosti, praxi a mnoho dalších předpokladů, budou se o něj firmy přetahovat.