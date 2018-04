Nejste si jisti výdaji? Poraďte se s berním úřadem

Mnoho lidí, kteří si přivydělávají, a nejsou tedy podnikateli „profesionály“, se trápí otázkami: Co vlastně mohu od základu daně odečíst? Uzná mi to finanční úřad při případné kontrole? Spory se totiž v takových případech vedou třeba o účty za telefony, který člověk používá zároveň soukromě, počítače, na kterých vypracovává studie pro své klienty, ale jeho syn si na něm hraje hry, rychlovarné konvice, ve kterých občas uvaří kávu obchodní návštěvě...

V první řadě je nutné se rozhodnout, zda budete odečítat od příjmů skutečné, nebo paušální náklady. Druhý způsob je jednodušší podle typu příjmů zákon umožňuje snížit daň o 20 až 50 procent plus zdravotní a sociální pojištění (výjimkou jsou příjmy z pronájmu, v jejichž paušálu je tato položka již zahrnuta). Není přitom třeba vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Takže i případné vysvětlování a obhajování správnosti daňového přiznání kontrole z finančního ú řadu by mělo být jednodušší.

Jenže pokud si například koupíte nový počítač nebo jiné zařízení pro výdělečnou činnost, může být výhodnější započítat si skutečné, nikoli paušální náklady. Reálné výdaje vám navíc dávají prostor snižovat daňový základ například i o náklady na cestování nebo telefony či internet. Jenže v takovém případě je nutné vést daňovou evidenci.

Vždy musí také platit, že daňově uznatelné výdaje musí souviset s podnikáním, respektive s výdělečnou činností. A pokud některé zařízení využíváte i pro soukromé účely, měli byste zahrnovat do daňově uznatelných výdajů jen poměrnou část jejich hodnoty. Co a v jaké výši zahrnout do výdajů, se proto vyplatí předem konzultovat s úředníkem, který má na finančním úřadě na starosti vaše daně. Předejdete tak následným dohadům. A také případné sankci. V případě, že by berní kontrola totiž následně vyřadila nějaký sporný výdaj, museli byste daň přepočítat. Logicky by vyšla vyšší a vy byste měli povinnost ji doplatit včetně penále.

Budete registrovat automobil? Pak si připravte osm set korun, tedy o pět set korun více než loni. Na padesát správních poplatků se zvýšilo, objevilo se čtyřicet nových. Více čtěte ZDE .

Co sníží daně u příjmů:

1. z pronájmu

prokazatelné výdaje: například výdaje spojené s provozem a údržbou nemovitosti, pojištění nemovitosti, roční daňové odpisy nemovitosti apod.

paušál: 20 procent včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění



2. ze živnosti a z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodců, správců konkurzní podstaty

prokazatelné výdaje: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (například nájem prostor, nákup materiálu, zboží a drobného hmotného majetku, provozní režie, zdravotní a sociální pojištění, výdaje na mzdy zaměstnanců, daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku, měsíční splátky a poměrná část akontace u finančního leasingu apod.)

paušál: 25 procent plus výdaje na sociální a zdravotní pojištění



3. z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví, autorských práv (honoráře)

prokazatelné výdaje: například psací potřeby, nájem prostor, pojištění apod.

paušál: 30 procent plus výdaje na sociální a zdravotní pojištění



4. ze zemědělství, lesního a vodního hospodářství

prokazatelné výdaje: výdaje souvisící s touto činností, například zařízení, nástroje, osivo, krmivo, údržba objektů, odpisy, hnojivo, pojištění apod.

paušál: 50 procent plus výdaje na sociální a zdravotní pojištění

Nezdanitelná část základu daně

38 040 korun na poplatníka

25 560 korun na vyživované dítě

51 120 korun, je-li vyživované dítě držitelem průkazu ZTP/P

21 720 korun na manžela(ku) s příjmy do 38 040 korun ročně

43 440 korun na manžela(ku) s příjmy do 38 040 korun ročně, je-li manžel(ka) držitelem průkazu ZTP/P

7 140 korun, pokud pobíráte částečný invalidní důchod

14 280 korun, pokud pobíráte plný invalidní důchod

50 040 korun, jste-li držitelem průkazu ZTP/P

11 400 korun, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání



Další od počitatelné položky

až 10 procent daňového základu za dary na dobročinné účely

z toho 2000 korun za každý bezpříspěvkový odběr krve

až 300 000 korun za úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření

až 12 000 korun za příspěvky do penzijního připojištění

až 12 000 korun za pojistné do životního pojištění

až 3000 korun za příspěvky odborové organizaci

Zdroj: Zákon o daních z příjmů