Nejuniverzálnější nabídku má Modrá Pyramida

poměr (úspory/úvěr) při úvěru

poměr (úspory/úvěr) při meziúvěru

požadované zajištění úvěru

požadované zajištění meziúvěru

úroky z úvěrů

úroky z meziúvěrů

úroky z úspor

poplatky

kapitálová síla (aktiva)

Spořitelna Bodové hodnocení VSS KB 3,72 ČMSS 3,61 W ű stenrot 3,55 Raiffeisen 3,38 Hypo 2,83 ČS-stavební 2,66

Určitá skupina klientů při podpisu smlouvy o stavebním spoření neví, jestli využije úvěr, nebo ji nakonec bude ze všeho nejvíc zajímat nejlepší zhodnocení vkladů. V této situaci může být docela těžké vybrat vhodný ústav. Právě takoví klienti jsou často nakonec rozčarováni, když v průběhu spoření zjistí, že třeba úvěrová politika spořitelny je slabá. Zákazník, který na začátku ještě neví, co vlastně bude potřebovat, musí vybírat spořitelnu podle univerzálnosti nabídky.Pokusil jsem se definovat devět základních kritérií a za každé z nich přidělil spořitelně hvězdičku ze škály 1 až 5. Následující tabulka potom ukazuje průměrný počet bodů, které jednotlivé spořitelny obdržely. Doporučeným pomocníkem při výběru spořitelny jsou přitom předchozí komentáře věnované stavebnímu spoření, které mohou pomoci posoudit samostatně kritérium považované potenciálním zákazníkem za prioritnější.VSS KB nasbírala nejvíce bodů za dobrou nabídku zhodnocení (50 % úrokový bonus při nečerpání úvěru) a zároveň výhodný poměr při úvěru (40 % úspor : 60 % úvěru z cílové částky.) Body ztrácela vlastně jen za poněkud vyšší poplatky, absenci zvýhodněné úrokové sazby úvěru a průměrnou kapitálovou sílu.Z pozice největší stavební spořitelny kontroluje ČMSS situaci, snaží se reagovat na nové nabídky a sama přichází především se silnými marketingovými akcemi. O body ji připravuje trvale chybějící tarif 40:60 a zpřísnění zajištění meziúvěrů. Jinak ve všech kritériích včetně úrokového zvýhodnění při nečerpání úvěru (50 %), poplatků a nejmírnějších požadavků na zajištění u úvěrů patří k nejlepším. Jednoznačně pak dominuje z hlediska výše aktiv (přes 40 mld. Kč). V souvislosti s prosakujícími zprávami o problémech dvou stavebních spořitelen z „druhé trojky“ (podle výše aktiv) by i kapitálová síla ústavu, kterému svěřujeme úspory, měla hrát svou roli.Wüstenrot patří k menším spořitelnám, ale zejména v úvěrové politice je velmi konkurenceschopná. Po změnách úročení vkladů už totéž nelze říct o výhodnosti spoření, zejména díky sedmileté lhůtě výplaty. Body ztrácel Wüstenrot právě za zhoršení nabídky zhodnocení vkladů a za svou menší kapitálovou sílu.Do stejné skupiny by mohl patřit také žlutočerný specialista stavební spořitelny Raiffeisen, ale ztrácí stejně jako Liška díky tarifu 50:50 a v porovnání s ní nižším úrokovým zvýhodněním při nečerpání úvěru (+1% znamená celkem 4 %, u ČMSS a VSS KB je to 4,5 %). Poplatkovou politiku má Raiffeisen dobrou, ale patří spíše ke kapitálově slabším spořitelnám.Hlavní dvě kritéria, za které Hypo ztrácela body uvádí mezititulek. Hypo je nejmenší stavební spořitelnou a překlenovací úvěry považuje za nesystémové. Jinak dokáže velmi dobře zhodnotit vklady a také pro úvěry má zajímavou nabídku, byť za vyšší poplatky. Aby klient využil těchto výhod, měl by vzhledem ke třem různým tarifům předem jasně vědět, co od stavebního spoření očekává. Právě proto ztratila HYPO v hodnocení univerzálnosti z pohledu nerozhodnutého zákazníka.ČS-stavební spořitelna je marketingově velmi aktivní, ale když srovnáváme detailně její nabídku s konkurencí, ve většině kritérií nestačí. Standardní tarif 50:50 se s výjimkou nižšího úroku z úvěru (5,5 %) a příznivého poměru rychlého meziúvěru (20:80, ovšem s úrokem 11 %) nesnaží ničím vylepšit. V poplatkové politice nabízí průměr a hlavně spoření je při nečerpání úvěru bez zvýhodnění. Druhá největší spořitelna disponuje aktivy téměř o polovinu nižšími než vedoucí ČMSS a ve své současné nabídce má určitě co zlepšovat.Podrobnosti o podmínkách stavebních spořitelen najdete v souvisejících komentářích a v příslušných sekcích obsahu Fincentra. Přeji vám při výběru vaší spořitelny šťastnou ruku.