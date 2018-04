Největší výnosy přinesla Latinská Amerika

Podle posledních údajů Asociace pro kapitálový trh a Asociace fondů a asset managementu má v podílových fondech česká veřejnost více než 250 mld. korun. Největší tržní podíl si i nadále udržují fondy peněžního trhu, a to téměř 40 %, avšak hodnota jejich majetku spolu s dluhopisovými fondy mírně klesá. Základní příčinou je velice nízké zhodnocení, které odráží současnou nízkou úroveň úrokových sazeb. U většiny domácích dluhopisových fondů je dokonce jejich výkonnost ve srovnání s fondy peněžního trhu nižší nebo záporná. Největší přírůstky spravovaného majetku tak zaznamenaly zajištěné a akciové fondy.

Zdroj: AKAT & AFAM ČR

Akcie: CME + 28 %

Pražská burza opět potvrdila platnost lednového efektu a rostla. Obchodování zakončila na hodnotě 1663,4 bodu a akcie tak povyrostly podle indexu PX o 4,69 %. Nejúspěšnější byl titul mediální skupiny CME, pod kterou patří TV Nova. CME si připsala 28,1 %. Akcie developerské společnosti Orco si v lednu polepšily o 18,3% a Telefonica na třetí příčce téměř 11 %. Naopak se vůbec nedařilo akciím elektrárenské společnosti ČEZ, které ztratily více než 4 %. Akciím neprospěl mediálně propíraný prodej akcií managementem, mírná zima i očekávaný pokles tempa růstu zisku.

Domácí fondy: ČSOB realitní mix + 7 %

Z domácích akciových podílových fondů se o nejvyšší zhodnocení majetku svých podílníků zasloužil ČSOB realitní mix, jehož podílové listy si připsaly 7,05%. Fond investuje do cenných papírů, jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a developmentu - výstavba, správa, provozování nemovitostí či obchodování s nimi. Fond ukládá své prostředky do společností působících na evropském trhu s převahou střední a východní Evropy, na americkém i asijském realitním trhu.



Zdroj: AFAM, AKAT

Zahraniční fondy:

Parvest Latin America + 22 %

Ze zahraničních fondů distribuovaných v České republice se v lednu dařilo nejlépe Parvest Latin America, vydělal 22 %. Fond investuje s cílem střednědobého zhodnocení svých aktiv hlavně do akcií společností v Latinské Americe, zejména v Argentině, Brazílii, Chile, Mexiku, Peru, Kolumbii a Venezuele. Investice je na škále hodnocení rizikovosti od 1 do 5 označena stupněm 5, tedy velmi vysoká úroveň rizika. Za posledních 5 let činila výkonnost fondu téměř 277 % (30 % p.a.), a to ke konci roku 2006.

Obecně můžeme říci, že kolísavost trhů zemí Latinské Ameriky patří k nejvyšším mezi akciovými instrumenty, jedná se o rozvíjející se trhy tzv. emerging markets. Latinská Amerika profituje především z růstu cen surovin, na které je velmi bohatá. Investory nejvíce zajímá ropný průmysl, těžební společnosti a stavebnictví. Po krizi v roce 2002, která souvisela s velikým zadlužením, se postupně důvěra investorů obnovuje. Zlepšuje se rozpočtová disciplína, země zažívají silný růst HDP a inflace byla stlačena do uspokojivých mezí. K ekonomicky nejvýznamnějším zemím oblasti patří Brazílie a Mexiko.