Největší výnosy: z podílových fondů a obchodování s dolary

Jak se dařilo uplynulých dvanáct měsíců penězům uloženým na účtech v bankách, podílových fondech, v cizích měnách či doma pod polštářem? Dalo by se jednoduše shrnout: hůře než v předchozím období. Nejenže z nich ukrojila 5,5 procenta inflace, tedy zhruba o třetinu více než loni, ale nijak slavné to nebylo ani s výnosy.

I přes pokles kapitálového trhu nejvíce vydělali ti, kteří svěřili úspory podílovým fondům. Finanční odborníci je drobným střadatelům doporučují i nadále. "Vhodné jsou zejména konzervativní dluhopisové nebo fondy peněžního trhu," říká poradce ze společnosti Sophia Finance Petr Syrový. Tyto typy fondů sice neslibují nijak závratné výnosy - jen o něco málo vyšší než banka na termínovaném účtu, zato jsou relativně bezpečné.

Neprohloupil ani člověk, který koupil dolary. Analytik Bank Austria Creditanstalt Pavel Sobíšek však upozorňuje, že nákup této měny by se nyní už vyplatit nemusel, očekává se totiž její pokles. Kurs eura, které naopak v uplynulých dvanácti měsících vůči české koruně oslabilo, by se podle něj měl pohybovat jen minimálně. "Pořizovat japonské jeny bych drobným střadatelům už vůbec nedoporučoval, je to pro nás přeci jen exotická měna," dodává.

Dobře dělají i lidé, kteří v pětiletých cyklech rozmnožují peníze prostřednictvím stavebního spoření. Ročně totiž mohou získat i pětiprocentní úrok a navíc státní podporu až 4500 korun.

Peníze uložené na termínovaných vkladech vynesly svým majitelům v porovnání s obdobím mezi červencem 1999 a červnem 2000 asi o jedno až dvě procenta méně. Roční úroková sazba totiž poklesla z pěti až šesti procent v průměru na 4,4 procenta. "Příčinou je politika centrálních bank. V tuzemsku, Spojených státech amerických a částečně i v západní Evropě úrokové sazby klesaly," vysvětluje Pavel Sobíšek. "U nás se nyní pohybujeme 'po dně', během jednoho roku lze proto očekávat zhruba procentní nárůst," dodává. Podle jeho slov se však nic podobného nechystá v zahraničí, a proto může být v následujících měsících výhodnější ukládat peníze na korunové, nikoli devizové účty.

Mnoho lidí, kteří byli odvážnější a bezpečné bankovní konto vyměnili za riskantní podílové fondy investující na kapitálových trzích nebo přímo nakupovali cenné papíry, uplynulých dvanáct měsíců trnulo při pohledu na burzovní výsledky. S hodnotou některých podílových listů totiž silně zahýbal propad amerického trhu Nasdaq, kde se obchoduje s akciemi z oboru moderních technologií. Téměř se stoprocentní ztrátou tak například skončili majitelé podílových listů fondu Akro Svět, který nakupoval americké akcie prostřednictvím zkrachovalé společnosti Private Investors. Existovaly i výjimky, například fond HSBC GIF Chinese Equity, který rozmnožil za rok peníze střadatelů o více než třicet procent. Odborníci přesto varují: investice do akcií, ať už přímo nebo prostřednictvím specializovaného fondu, je velmi riskantní. "Je to velký otazník, akcie se stanou určitě výhodnou investicí. Teď se však zdá, že na to není vhodná doba," míní Pavel Sobíšek. Celková bilance podílových fondů je neradostná. Z třiapadesáti domácích fondů dvaatřicet ztrácí, z šesti set zahraničních v minusu skončily čtyři stovky. Odborníci se shodují, že v mnoha případech není proč zoufat. Kdo ukládá peníze do fondu, musí počítat se zhodnocením obvykle až v horizontu několika let. Současné ztráty se mohou během dalších měsíců vyrovnávat. Vše závisí na šikovnosti a investičních zkušenostech správců fondu.