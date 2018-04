Největší zájem je o hypotéky s pětiletou fixací

I v prvním měsíci posledního čtvrtletí hypoteční banky v meziročním srovnání více méně zaplakaly nad úlovkem. V obchodních sítích jim v tomto období uvízlo celkem 3 521 nově sjednaných hypoték v objemu 5,713 miliardy korun. Průměrná hodnota uzavřeného úvěrového obchodu tak opět mírně klesla na 1 622 600 korun.



Největší zájem mezi klienty byl již tradičně o hypotéky s pětiletou fixací, které tvořily celých 56 % (1 964 kusů) celkového počtu sjednaných hypoték. Objemově pětileté hypotéky zabodovaly v uplynulém měsíci méně. Díky dalšímu rapidnímu poklesu průměrné výše úvěru (m/m: 1,445/1,702 milionu korun) tvořil tento typ financování zhruba polovinu objemu všech poskytnutých hypoték.

Hypoteční banky v posledních měsících rozjely dvě vlny snižování úrokových sazeb. První z nich proběhla na přelomu srpna a září, druhá je relativně čerstvá, a došlo k ní přibližně v polovině října.

Vzhledem ke složitému procesu schvalování hypoték jsme nepředpokládali, že by se zářijové přepisování sazebníků nějakým výrazným způsobem projevilo na úrokových sazbách skutečně poskytnutých hypoték v tom samém měsíci. Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXu v souladu s očekáváním klesla v září o pouhé čtyři setiny procentního bodu. S o to větším očekáváním jsme vyhlíželi data z měsíc říjen, která by již mohla alespoň naznačit, jestli hypoteční banky myslely snižování úrokových sazeb vážně, a zda měli klienti skutečně v předchozích dvou měsících šanci získat výhodnější úrokovou sazbu.

Bohužel s říjnovými statistikami přišla ledová sprcha. Průměrná výše úrokových sazeb měřená FINCENTRUM HYPOINDEXem klesla v meziměsíčním srovnání o pouhé tři setiny procentního bodu na 5,60 %. A pětileté fixace dokonce v průměru podražily o 2 desetiny procentního bodu (5,53 %). Největší pokles, a sice o "závratných" devět setin procentního bodu, zaznamenaly hypotéky s tříletou fixací.

Příčinou stagnace FINCENTRUM HYPOINDEXu může být skupina Hypoteční banky (Poštovní spořitelna, ČSOB, Česká pojišťovna a další), která má v současnosti více než třetinový podíl na trhu a s výjimkou drobných úprav úrokových sazeb, zejména u pětiletých fixací ponechává zbytek sazebníku již delší dobu bez zásahu.

Kde lze aktuálně ušetřit?



V den vydání FINCENTRUM HYPOINDEXu za měsíc září oznámila snižování úrokových sazeb Komerční banka, která v případě úvěru Klasik (do 85 % hodnoty nemovitosti) snížila úrokovou sazbu v závislosti na době fixace až o 0,45 procentního bodu. Hypotéky s 3 a 4 letou fixací nabízí od 5,04 %. Snížení úrokových sazeb se dotklo také 100% hypotéky (PLUS). Hypotéky s fixací na 1 a 2 roky nabízí KB od 6,49 %, 3 a 4 roky (od 6,04 %), 5 let (od 6,19 %).

Souhrn za říjen 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,60 % 5,86 % 5,53 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) -3 -8 2 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 623 1 826 1 445 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 935 7 082 6 898 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 224 8 362 8 189 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 65 % 67 % 62 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 21 % 21 % 21 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 14 % 12 % 17 %

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/ ).

