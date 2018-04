Nejvíce peněz vrátí do fondů stát

• Investiční fond Mercia

Fond ovládli podobně jako Trend lidé okolo Miroslava Hálka. Postupovali podle podobného scénáře a připravili jej o akcie Kotvy. Podle materiálu KCP bylo z fondu Mercia nelegálně odčerpáno 250 milionů korun. I v tomto případě skončily akcie na Kypru a vše se dál točilo kolem narovnávacích dohod. Ty ovšem komise napadla. Mercia (je nyní v likvidaci) měla nejprve zpátky dostat 35 milionů, později však kvůli krokům šéfů fondu Mercia jen 17 milionů (z nich 8 Mercia dostala). Komise s nimi vede správní řízení, jsou obviněni z trestného činu. • Investiční fond AGB II

Sedm let trvalo, než se podílníci bývalého investičního fondu AGB II dočkali peněz, které za ně někdejší správce fondů Agrobanky (firma A-Invest) investoval do akcií zkrachovalé Kreditní banky Plzeň i mateřské Agrobanky. Z peněz fondu A-Invest zaplatil IPB za bezcenné akcie obou bank 838 milionů. Majetek nakonec získal nový správce fondu - investiční společnost investAGe - mimosoudní cestou. Když soud loni rozhodl ve prospěch fondu, patřila už IPB bance ČSOB. Ta se dohodla o narovnání a slíbila do majetku fondu zaplatit 885 milionů. Hradit je bude stát, který za ztráty IPB ručí. • Investiční fond Trend

K machinacím, které vedly k vytunelování miliardy a čtvrt z fondu Trend, došlo v letech 1995 a 1996. Z majetku Trendu zmizely hlavně akcie obchodního domu Kotva. Bývalý šéf Trendu Miroslav Hálek je vyvedl na kyperskou firmu Forminster Enterprises, kde se je podařilo zablokovat. Nové vedení Trendu se po táhlých soudních sporech s kyperskou firmou dohodlo, že pokud stáhne žaloby, dostane Trend namísto akcií Kotvy 350 milionů. Dohoda byla uzavřena, ale zatím se vrátilo jen 5 milionů. Malí akcionáři dohodu považují za nevýhodnou a věří, že zcizená aktiva se do Trendu vrátí v plné hodnotě. • CS fondy

Peníze se z nich ztrácely několika způsoby. C.S. Infrastrukturní investiční fond v rámci povinného odkupu vyplácel i osoby, které nebyly akcionáři. To zarazila Komise pro cenné papíry v dubnu 1998 a firmám, které se nelegálně obohatily, nařídila vrátit 144 milionů. I tak C.S. IF přišel o 156 milionů. Známější kauza, ve které zmizelo mnohem více majetku, se týká C.S. Fondů. Z něj jeho šéfové vyvedli peníze do zahraničí tím, že nakoupili za 1,24 miliardy bezcenné akcie drůbežáren Příšovice. Právním zástupcům nuceného správce fondu se podařilo vrátit zhruba sedminu vytunelovaných peněz. Kauza CS fondů má i své odsouzené. Nejvyšší trest dostal podnikatel a sponzor ČSSD Josef Matoulek - deset let, ale rozsudek ještě nenabyl právní moci.