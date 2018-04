Nejvíce pracovních nabídek ubylo v telekomunikacích

Podle personální společnosti Profesia totiž nabídka volných pracovních míst v telekomunikačních společnostech klesla během prvního pololetí letošního roku o více než 45 procent.

Například společnost Telefónica O2 propustila letos několik set zaměstnanců kvůli plánované restrukturalizaci. "Nejvíce se zeštíhlování dotýká podpůrných procesů a středního managementu," vysvětluje Michaela Staňková z Telefónica O2. "Firmy v tomto oboru začaly s příchodem krize, řekněme do roku 2009, optimalizovat náklady, zjistily, že tolik lidí vlastně ani nepotřebují," říká Jan Bílek, manažer personální agentury Robert Half.

Podle něj je také příznačné, že v tomto oboru řada firem vznikla sloučením menších firem a i díky tomu se vytvořila v takové firmě i přezaměstnanost, která se projevila právě až v době ekonomického poklesu. Podle Bílka ani další velké telekomunikační firmy nyní ve velkém nové lidi nenabírají.

Nenabírá ani stavebnictví

Přesto, že se celý trh práce díky jarním a letním měsícům začíná mírně zvedat – červencová míra nezaměstnanosti byla 8,7 procenta, zatímco v únoru to bylo 9,9 procenta – skóre za první pololetí není oproti předcházejícímu roku nijak oslnivé. Alespoň co do nabídky volných pracovních míst.

Z dat společnosti Profesia vyplývá, že počty nabídek nových pracovních míst klesly v letošním prvním pololetí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 7,4 procenta.

Kromě telekomunikací se v počtu volných pracovních míst nejvíce propadl automobilový průmysl, asi o 24 procent, stavebnictví a reality – o 15 procent, ale také firmy z oblasti lidských zdrojů a personalistiky. Zatímco první dva měsíce letošního roku počty nabízených míst celkově klesaly meziročně o více než pětinu, v březnu a dubnu se pokles zpomalil.

I přesto, že jsou stále zaznamenávané meziroční propady, nabídky práce v absolutních číslech postupně rostou. "Nárůsty v květnu a červnu nedokázaly zvrátit celkově nepříznivý výsledek za první pololetí. V červenci však pokračuje oživení, byť jen mírné. Počet míst nabízených zaměstnavateli je o 2,7 procenta vyšší než v červenci roku 2009," uvádí Lucia Burianová, mluvčí společnosti Profesia.

Naopak nejvíce se meziročně zlepšila situace pro lidi hledající práci v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a IT.