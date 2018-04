Nejvíce šéfy uznávají vysokoškoláci

Ve svém nadřízeném vidí odborníka, který však nemá schopnost vést lidi, více než pětina dotázaných, 22 procent. Vyplývá to ze zjištění říjnového průzkumu agentury NFO AISA mezi 502 lidmi ve věku od 15 do 69 let.

Zejména podřízení s vysokoškolským vzděláním uznávají, že jejich šéf je člověk na svém místě (71 %); bez ohledu na vzdělání se na ně takto dívá polovina Čechů. A čím šéfové své zaměstnance nejvíce štvou? Průzkum zjistil, že váhavostí (11 %), nervozitou a nadřazeností (20 %).

Absolutně odepisuje svého šéfa 11 procent oslovených. V čem dělají šéfové nejvíce chyby? „Odmítají s podřízenými diskutovat, vysvětlovat jim, proč je dobré udělat to či ono, vyhýbají se nepříjemným otázkám, odmítají mluvit přímo,“ říká jeden z výkonných ředitelů Českých aerolinií, Ivo Středa.

Za nejhorší u nadřízených považuje Tomáš Hajzler, poradce manažerských dovedností, že jsou neustále zaneprázdění - neumějí si totiž zorganizovat vlastní čas.

„Důležité věci pak nechávají na poslední chvíli. Jsou nevrlí, unavení. A unavený člověk dělá zbytečné chyby,“ říká Hajzler. Varuje, že se časem zaměstnanci takovému šéfovi začnou podobat. Také oni přestanou stíhat. Zavalí je totiž lavina nevyřešených a neprodiskutovaných problémů, z níž se budou jen těžko dostávat.