Odborníci a veřejnost: nejvstřícnější bankou roku 2015 je Fio

Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily tři nízkonákladové banky. „Podruhé v posledních šesti letech se stalo, že se na stupně vítězů dostaly nízkonákladové banky. V roce 2012 to bylo tím, že koncentrovaně vstoupily na trh a ukázaly, že to jde i bez poplatků. Nyní je důvodem, podle mého názoru, široký rozvoj služeb a produktů při zachování původní poplatkové strategie. Jen samotné nulové či nízké poplatky by už samy o sobě nestačily,“ říká Patrik Nacher, provozovatel serveru Bankovnipoplatky.com.

Fio Banka je dlouhodobě aktivní

Nejvyšší hodnocení za rok 2015 a celkový průměrný rating 80,1 procenta získala Fio banka, která dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější nízkonákladové banky. „Fio bance se opět podařilo meziročně zvýšit její hodnocení, a to o 0,9 procentního bodu. Banka totiž pokračovala v trendu politiky nízkých poplatků, přitom však stále rozšiřovala rozsah svých služeb a produktů, včetně poboček, čímž se v tomto ohledu přibližuje tradičním větším bankám,“ přibližuje Patrik Nacher.

Nejvstřícnější banka 2015 Fio banka 80,1 % Air Bank 79,6 % Equa Bank 76,4 %

V loňském roce se Fio bance podařilo překročit hranici půl milionů klientů a její služby nyní využívá 570 tisíc osob. Co do počtu klientů je tak šestou největší bankou v tuzemsku a po pěti letech od získání bankovní licence se stala střední bankou.

Svými inovacemi patří Fio banka k velmi aktivním. Pro klienty v roce 2015 připravila například novou aplikaci Internetbanking, možnost přihlašovat se nebo autorizovat platby pomocí otisku prstu v mobilní aplikaci Smartbanking a zájemcům o osobní účty nabídla elektronický způsob založení bez nutnosti chodit na pobočku nebo se scházet s kurýrem. Dále se banka významně věnovala vzdělávání studentů v oblasti investic do cenných papírů či komodit.

Air bank uhájila druhé místo

V rychlém růstu co do počtu klientů pokračuje rovněž Air Bank, nyní má více než 400 tisíc klientů a zvyšuje i počet svých poboček. V soutěži nejvstřícnější banka roku 2015 získala Air Bank průměrný rating 79,6 procenta.

Nejvstřícnější banka 2015

V loňském roce přišla s několika inovativními produkty. Nejviditelnější novinkou této banky v průběhu roku 2015 byla možnost refinancování hypotečního úvěru. Samotný převod hypotečního úvěru sice není u tuzemských bank úplnou novinkou, v případě Air Bank se však jedná o produkt výrazně inovovaný. Převést hypotéku od jiné banky lze on-line, navíc je možné hypotéku splatit kdykoliv v průběhu splácení a v průběhu fixace, a to bez sankcí. Klienti mohou i sami navyšovat splátky hypotéky dle své aktuální potřeby (více o novince zde).

Air Bank přišla rovněž s nápadem, který usnadňuje život s účtenkami a fakturami. Vymyslela internetový program nazvaný Šanon, který klientům banky umožňuje mít všechny doklady na jednom místě a navíc v nich mít dokonalý pořádek. Bezpečnost uložených dokladů v bance je přitom vysoká, stejná jako u bankovního účtu (více o novince zde). Dále banka zvýšila hodnocení v kategorii nízkých poplatků a přehlednosti svého sazebníku.

První medaile pro Equa Bank

Třetí nejvstřícnější bankou pro rok 2015 s průměrným ratingem 79,4 bodu je Equa Bank. Tato nízkonákladová banka se umístila na medailové pozici úplně poprvé. Stala se zároveň skokanem roku, protože vyskočila z předchozího osmého místa na třetí příčku. I tato banka patří k inovátorům, což se promítá do jejího růstu. V současnosti má Equa Bank již 190 tisíc klientů a po celé republice má 58 obchodních míst. „ K tomuto úspěchu přispěla především velmi vstřícná poplatková politika a jednoduchost sazebníku, které tuto banku vynesly na nejlepší hodnocení z hlediska výše poplatků,“ hodnotí Patrik Nacher.

Na čtvrtém místě v soutěži o Nejvstřícnější banku roku se umístila GE Money Bank, na pátém mBanka a v těsném závěsu na šestém místě skončila UniCredit Bank.

Jak se hodnotí?

V projektu GEEN Nejvstřícnější banka hlasuje každé čtvrtletí odborná porota, server bankovnipoplatky.com a široká veřejnost, tedy klienti bank. V soutěži, která probíhá od roku 2010, má největší váhu názor odborné poroty. Ta je složená s pedagogů vysokých škol, finančních novinářů a expertů. Sleduje kvalitu produktů, jejich úroveň, šíři nabízených služeb i společenskou odpovědnost. Druhá část hodnocení, kterou zajišťuje server Bankovnipoplatky.com, sleduje výši bankovních poplatků. Třetím hodnotitelem je veřejnosti, která banku „známkuje“ z pohledu klienta, takže sleduje ochotu zaměstnanců, rychlost a kvalitu vyřízené žádosti, nabídky banky.

Hodnocení se vyvíjí v čase a banky mohou na negativní či pozitivní trendy okamžitě reagovat změnou své politiky. Celoroční hodnocení pak vychází z průběžných výsledků.