Nejvýnosnější spoření: kde?

Nový zákon o stavebním spoření, který by měl vstoupit v platnost zřejmě od ledna příštího roku, s sebou přinese snížení výše státní podpory a zároveň zpřísnění podmínek pro její přiznání a výplatu. Proto se očekává na podzim značný nárůst nově uzavíraných smluv.

P odle čeho si vybírat spořitelnu pro spoření bez úvěru

Přestože stavební spoření by mělo sloužit především k financování bytových potřeb, většina účastníků jej využívá jako bezúčelového spoření, kdy výslednou sumu na zlepšení bydlení nepoužijí. Jde-li pouze o spoření a zájemce o uzavření smlouvy je rozhodnut, že úvěr čerpat nebude, je třeba porovnávat především výnosy a poplatky.

P oplatky

Mezi hlavní poplatky patří úhrada za uzavření smlouvy a úhrada za vedení účtu. Kromě toho se platí ještě za mimořádné výpisy z účtu, pokud si o něj klient požádá, dále za provedení některých změn podmínek stanovených ve smlouvě, nebo za předčasné ukončení spoření. Poslední jmenovaná úhrada činí dokonce 0,5% z cílové částky, a to shodně u všech spořitelen. Dále se platí za vedení spořicího účtu – částky jsou uvedeny v tabulce č. 1. Jen pro srovnání, u hypotečních úvěrů se platí většinou 100 až 150 korun měsíčně.

Úhradu za uzavření smlouvy a za vedení účtu si spořitelna strhává automaticky z prvních vkladů, které přijdou na účet, nezasílají se nikam zvlášť, jak si někteří klienti spořitelen mylně myslí. Kvůli tomu je také třeba dávat si pozor na to, aby byl zaslán na účet dostatečně vysoký vklad, který bude zahrnovat navíc i poplatky, jinak by mohlo dojít ke krácení státní podpory. Když si například uzavřete smlouvu v prosinci, nestačí na účet zaslat 18 000 korun, jelikož spořitelna si z této částky strhne poplatky a státní podpora by byla nižší než 4 500 korun.

S levy pro mladé

VSS KB a Raiffeisen stavební spořitelna poskytují 25% slevu z úhrady za uzavření smlouvy mladým lidem. VSS KB má Junior program pro všechny mladé do 29 let a sleva je jim přiznána automaticky. U Raiffeisen spořitelny je třeba zvolit si tarif M-01 (nazvaný Budoucnost), je určen dětem a mladým lidem do 25 let. Tento tarif ale není vhodný pro toho, kdo chce čerpat úvěr, neboť by na něj musel čekat velmi dlouho (pomalu zde narůstá hodnotící číslo, které je jednou z podmínek pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření).

Tabulka č. 1: Výše úhrad

S pořitelny Úhrada za uzavření smlouvy (v % z cílové částky) Úhrada za vedení vkladového účtu (v Kč ročně) ČMSS 1% 290 HYPO lze si vybrat 1,2% nebo 1,8 % * 240 Raiffeisen 1%, mladí do 25 let 0,75% 280 SS ČS 1% 200 VSS KB 1%, mladí do 29 let 0,75% 240 Wüstenrot 1% 220

*při úhradě za uzavření smlouvy ve výši 1,8% z cílové částky je možné získat dodatečné úrokové zvýhodnění 1% z cílové částky – viz. níže

Pokud jde o úhradu za vedení účtu, jsou zde uvedeny výše platné pro nově uzavírané smlouvy. Některé spořitelny mají totiž pro starší smlouvy tyto úhrady vyšší.

V ýše úrokových sazeb

V současnosti jsou základní úrokové sazby na vklady většinou ve výši 2%. U Wüstenrotu je možné zvolit sazbu 2,5%, nejvyšší je u VSS KB 3%.

Spořitelny HYPO a Wüstenrot stále ještě nabízejí také úroková zvýhodnění pro klienty, kteří si nebudou brát úvěr. Pro přiznání tohoto zvýhodnění je však nutné splnit některé podmínky, například je nutné dosáhnout přidělení úvěru a toho se pak zříci. Což mimo jiné znamená také dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla.

Na to je třeba myslet při sjednávání cílové částky, jelikož by neměla příliš převyšovat konečnou sumu, která bude naspořena na účtu včetně státní podpory. Jinak by hodnotící číslo díky své konstrukci narůstalo pomalu a na splnění podmínek pro přidělení úvěru a tedy i na úrokové zvýhodnění by se muselo čekat delší dobu než pět let.

Spořit alespoň pět let je pak další podmínkou pro úrokové zvýhodnění a také pro nárok na výplatu státní podpory. Lidé se také často ptají, zda musí po uplynutí pěti let smlouvu ukončit. Odpověď zní ne, spořit může účastník jak dlouho si bude přát, nesmí však přespořit cílovou částku. I na to je nutné myslet předem, neboť ne vždy spořitelna povolí cílovou částku dodatečně navýšit.

Vyplatí se investovat do nemovitostí?Více ZDE .

Výhodnou úrokovou sazbu na vklady ve výši 3% má také VSS KB v tarifu Profit. Jelikož jde o základní sazbu, ne zvýhodněnou, narozdíl od dvou uvedených spořitelen na ni mají nárok všichni klienti, včetně těch, kdo si budou brát úvěr. Nejsou zde žádné předepsané omezující podmínky. Tento tarif však VSS KB bude prodávat pouze do konce srpna.

Výše základních úrokových sazeb a úrokových zvýhodnění jsou v následujících tabulkách. Jsou zde z každé spořitelny vybrány ty tarify, které jsou vhodné právě pro spoření bez úvěru.

Tabulky č. 2: Úrokové sazby a úroková zvýhodnění

Spořitelny Základní úroková sazba ČMSS 2% HYPO: tarif NS 2% Raiffeisen 2% SS ČS 2% VSS KB: tarif Profit 3% Profit Wüstenrot 2,5%

Spořitelny Úroková zvýhodnění* Wüstenrot po 5 letech 25% po 6 letech 30% po 7 letech 40% HYPO: tarif NS po 5 letech 50% nebo 100%

*Nárok na úroková zvýhodnění vznikne až po splnění podmínek pro přidělení cílové částky a zřeknutí se úvěru. Uvádí se v procentech z objemu na účet připsaných úroků.

Pokud si v HYPO spořitelně účastník vybere vyšší úhradu za uzavření smlouvy 1,8% z cílové částky, má při splnění sjednaných podmínek nárok ještě na další dodatečné úrokové zvýhodnění: při ukončení smlouvy dostane navíc 1% z cílové částky. Zda jej získá nebo ne rozhodne opět hodnotící číslo. Pro lepší představu, jak je důležitá správná výše cílové částky, si můžeme uvést následující příklad:

Chystaná novela zákona o stavebním spoření se dotkne i některých stávajících smluv. Čtěte ZDE .

Pokud bude účastník v HYPO ukládat jednou ročně 18 000 korun, dosáhne potřebného hodnotícího čísla (a také uvedeného dodatečného úrokového zvýhodnění v podobě vrácení 1% zpět) v případě cílové částky 180 000 korun za pět let a při cílové částce 500 000 korun až za devět a čtvrt roku.



Když se všechna uvedená kritéria shrnou, můžeme určit přibližné pořadí spořitelen podle toho, jak vysoké zhodnocení vkladů přinesou. Znovu je třeba připomenout, že uvažujeme variantu, kdy je zájemce o spoření rozhodnut, že nebude čerpat úvěr.



Tabulka č. 3: Pořadí spořitelen pro ty, kteří chtějí výhradně spořit

Nejvýhodnější stavební spořitelna pro ty, kteří chtějí výhradně spořit: 1/ HYPO tarif NS 2/ Wüstenrot 3/ VSS KB - tarif Profit - pouze do 31.8., pak bude zrušen 4/ Raiffeisen - pro mladé do 25 let, tarif M-01 5/ SS ČS 6/ ČMSS; Raiffeisen - ostatní tarify (R-01, S-01, D-01)





V nejbližší době přineseme pokračování tohoto tématu a zaměříme se na ty, kdo chtějí výhodně spořit, ale připouštějí i možnost případného čerpání úvěru.

Kam ukládáte své volné prostředky – necháváte je na běžném účtu, máte stavební spoření, penzijní připojištění nebo investujete? Těšíme se na vaše postřehy a doporučení.