Nejvyšší čas zbavit se drobných?

Podle vyhlášky České národní banky končí 31. říjnem 2003 platnost mincí s nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů. Mincemi této hodnoty je možné platit pouze do tohoto data včetně. Pokud bude obchodník ochoten i po uplynutí tohoto data přijímat úhradu v desetnících a dvacetnících, lze mu jimi podle ČNB zaplatit. S takovými platbami ovšem budou muset souhlasit obě strany, záleží na domluvě. Nelze k tomu zákazníka nutit a tento naopak nemůže při placení vymáhat částku nezaokrouhlenou na padesátihaléře či korunu. Popsaný postup může být ale uplatňován jen po dobu, po kterou bude možné vyměnit neplatné mince za platné, tj. do 31. října 2009, neboť poté by již přijaté mince neměly pro prodejce žádnou cenu.

Kde lze mince po ukončení platnosti vyměnit?

Po ukončení platnosti budou 10 a 20 h mince vyměňovat 1 rok banky provádějící pokladní službu, 6 let ČNB.

Výměna bude uskutečňována komerčními bankami i ČNB, a to po ukončení platnosti do 31.10.2004 (komerční banky) a do 31.10.2009 (ČNB). Pokud bude dodržen postup pro výměnu mincí stanovený vyhláškou, bude výměna zdarma. Co praví vyhláška?

Jaké podmínky je nutné dodržet, aby byla výměna bezplatná?

Mince musí být odevzdány roztříděné podle nominální hodnoty a balené po 100 kusech do sáčků nebo po 50 kusech do svitků (roliček). Sáčky by měly být v pobočkách bank a České národní banky zdarma k dispozici (cca od poloviny září). Výměnu mincí bude možné uskutečnit pouze v těch objektech bank a České národní banky a v takových prostorách, které jsou určeny a uzpůsobeny k provádění pokladních operací. Předpokládá se vyhrazení určitých pokladen pro tyto účely. Výměnu lze provést v hotovosti i složením na účet. Při výměně haléřů v hotovosti musí být částka předložená k výměně dělitelná číslem 50 beze zbytku (viz pravidla), mince nad tuto částku vyměněny nebudou. Při vkladu na účet nebude žádné omezení částky. V případě vkladu je ovšem vhodné informovat se na případný poplatek banky účtovaný za tuto transakci.

Poplatky za výměnu mincí hrozí pouze v případě výměny před ukončením platnosti a řídí se platnými ceníky bank. Ty mají obvykle zpoplatněnu výměnu mincí až od několik desítek kusů. Po překročení této hranice pak hrozí, že poplatek za operaci bude vyšší než jejich hodnota.

Chcete vědět, jak zaplatit bance co nejméně? Čtěte ZDE.

Také zbavit se všech mincí před ukončením platnosti u obchodníka není lehké – podle vyhlášky ČNB je obchodník povinen přijmout maximálně deset kusů mincí téže nominální hodnoty. Více záleží na ochotě obchodníka.

Budete moci měnit peníze na poštách?

Česká pošta nemá povinnost mince měnit a pravděpodobně tak činit nebude. Tím je dotčena i Poštovní spořitelna. Její přepážky umístěné na České poště se totiž přizpůsobují pravidlům pošty, která v současné době počítají s tím, že mince měnit nebudou. Vyměnit mince bude tedy možné pouze na samostatných pobočkách Poštovní spořitelny.

Dotkne se stažení desetníků a dvacetníků z oběhu současných cen?

Obava o všeobecné zvýšení cenové hladiny vedla k novele zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti 6.8.2003. Upravuje pravidla zaokrouhlování a umožňuje tak obchodníkům řešit situaci vzniklou ukončením platnosti deseti- a dvacetihaléřů jinak než zaokrouhlováním cen všeho zboží.

V oběhu k 30.6.2003 je 705 mil kusů 10h a 540 mil kusů 20h; předp.návratnost je 20% 10h a 25% 20h, tj.cca 200 tun hliníku.

Touto novelou je stanoveno, že „při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu“. To znamená, že zaokrouhlovat by se měla jen celková částka nákupu, a to s přesností na padesátihaléře. Ceny placené v hotovosti tedy budou zaokrouhlovány s přesností na padesátihaléře. V praxi to bude znamenat, že částky 0 až 24 haléře a 50 až 74 haléře budou tedy zaokrouhleny dolů, tj. na nulu nebo padesát haléřů, částky na 25 až 49 haléřů a 75 až 99 haléřů nahoru, tj. na padesát haléřů nebo celou korunu.

To ovšem bude platit pro ty obchodníky, kteří ceny zachovají s přesností na deseti- a dvaceti haléře (ty pak mohou v případě nedodržování postihnout sankce České obchodní inspekce). Co když ovšem obchodník upraví všechny své ceny s přesností na padesátník nebo dokonce celou korunu, a to směrem nahoru? Zástupci obchodníků při jednáních přislíbili, že budou postupovat podle novely zákona a že budou celkové částky nákupů zaokrouhlovat nahoru i dolů, v souladu s pravidly zaokrouhlování. Zeptali jsme se za vás zástupců velkých obchodních řetězců. Zástupci hypermarketů Globus a Tesco potvrdili, že se novelou zákona budou řídit a ceny nezmění. Ukončení platnosti desetníků a dvacetníků naopak využije například Česká pošta ke zdražení známek (na dopis: z 6,40 Kč na 6,50 Kč).

Desetníky a dvacetníky neplnily funkci oběživa. Mincí v hodnotě 1-50 Kč vydaných v r.2001 se vrátilo do ČNB cca 86,5%, u mince 10h to bylo jen 19,2%,z celk.emise 2,4%.

Změna bude mít dopad i na daňovou oblast. Zaokrouhlování bude předmětem daně z přidané hodnoty (tedy rozdíl zaokrouhlením vzniklý). Ministerstvo financí k tomuto účelu vydá v druhé polovině září daňový pokyn. Přes změny zůstává zúčtovací jednotkou je i nadále koruna česká členěná na sto dílů, tj. na haléře. Sumy na bankovních účtech se tedy zaokrouhlovat nebudou.

Proč vlastně ČNB k ukončení platnosti přistoupila?

Ukončení platnosti mincí po 10 h a 20 h je technické opatření České národní banky směřující k vyšší hospodárnosti. Výrobní náklady na drobné mince jsou v obou případech větší než 20 haléřů, tedy vyšší, než je jejich nominální hodnota. Po ukončení platnosti nebudou mince vyráběny a ČNB ročně podle propočtů ušetří 20 až 30 milionů Kč. Kromě toho se výrazně sníží další náklady ČNB i dalších subjektů spojené s oběhem a zpracováním těchto mincí.

Konec platnosti se netýká dalších hliníkových mincích – padesátihaléřových. O jejich zrušení v současné době ČNB neuvažuje. Platnost těchto mincí skončí pravděpodobně až s ukončením platnosti české měny při přechodu na společnou evropskou měnu.

Jaký je váš názor na ukončení platnosti desetníků a dvacetníků? Budete je ve větším množství měnit v bankách? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.