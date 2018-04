Nejvyšší mzdy mají vysokoškoláci středního věku

Jak to udělat, abyste dosáhli nejvyššího platu? Musíte vystudovat vysokou školu, nechat se zaměstnat v top managementu zahraniční firmy a počkat, až vám bude mezi 30 až 50 lety. Tyto předpoklady lze naplnit, jeden však ne - dost těžko se z vás stane muž, pokud jste žena Ženy si přitom navzdory proklamacím o rovných pracovních příležitostech a odměňování mohou o stejných příjmech s muži zatím nechat většinou jen zdát. Podle posledního platového šetření společnosti Trexima byla jejich průměrná hodinová mzda v prvním čtvrtletí tohoto roku 77 korun, zatímco muži brali 103 koruny na hodinu.

Padesát korun za hodina práce nebo i čtyřikrát tolik, tak výrazné jsou rozdíl v průměrných hodinových mzdách. K těm, kdo jsou odměňováni na spodní hranici, patří dělníci v zemědělství a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, na špici jsou naopak zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci. S průměrným hodinovým výdělkem nad sto korun mohou počítat vědečtí a odborní pracovníci a technici. Vyplácí se už také vzdělání. Zatímco vyšší plat se dříve v mnoha případech dal "vysedět", tedy rostl s délkou praxe, dnes to není tak úplně pravda Alespoň v podnikatelské sféře. "Zařazení do tarifních stupňů odpovídá jen druhu a závažnosti práce, délka praxe nehraje roli," vysvětluje právník Libor Hůla. Nejvyšší hodinová mzda platí pro nejvyšší, 12. stupeň a je 233 korun. V příspěvkových a rozpočtových organizacích stále závisí mzda na platové třídě, která je ovlivněna také délkou praxe a dosaženým vzděláním.

Plat s věkem růst nemusí

Nejvyšší průměrnou hodinovou mzdu myjí lidé ve věku mezi 30 až 39 lety, a to 98 koruny, naopak nejnižší lidé do 20 let 52 koruny. Ve věku od 30 do 59 let jsou průměrné hodinové odměny jen nepatrně odlišné, výrazněji klesají až po šedesátém roku věku. "To přesně odpovídá vývoji profesní dráhy, kdy se předpokládá, že vrchol výkonnosti nastává mezi 35 až 45 lety věku. V pozdějším věku se těží ze zkušeností a nebývá ani zvykem ke konci pracovní kariéry plat snižovat," uvádí socioložka Jitka Havlová. Nižší průměrný výdělek u lidí starších 60 let vysvětluje Vladimír Smolka ze společnosti Trexima: "V téhle věkové skupině jsou hodně zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, jejichž nízké odměňování snižuje průměr za celou skupinu."

Čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat

Stále výrazněji platí v tuzemsku to, co je v zahraničí samozřejmostí již dlouho - vyšší vzdělání je poukázkou na vyšší příjem. Konkrétně, zatímco průměrná hodinová mzda pracovníka se základním vzděláním je zhruba 66 korun, vysokoškolák může počítat s 185 korunami za hodinu. Ačkoliv se vláda chce zasadit podle svého dokumentu Priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen o stejný přístup zaměstnavatelů k ženám a mužům a také zákoník práce diskriminaci přímo zakazuje, v odměňování stále trvá. Naopak podle posledních výsledků šetření sociologického ústavu jsou neodůvodněné platové rozdíly mezi ženami a muži až třetinové a spíše se prohlubují. To by však mohla být podle odborníků závažná překážka hladkého vstupu České republiky do Evropské unie.

Průměrné hodinové mzdy podle dosaženého vzdělání (Kč) Základní a nedokončené 66 Střední bez maturity 77 Střední s maturitou 100 Vyšší odborné a bakalářské 121 Vysokoškolské 184 Poznámka: hrubá mzda, v podnikatelské sféře za 1. čtvrtletí roku 2001 Pramen: Trexima Zlín

Průměrné hodinové mzdy podle věku (Kč) do 20 let 52 20 až 29 let 83 30 až 39 let 98 40 až 49 let 95 50 až 59 let 96 60 a více 88 Poznámka: hrubá mzda, v podnikatelské sféře za 1. čtvrtletí roku 2001 Pramen: Trexima Zlín

Průměrné mzdy zaměstnanců za hodinu (Kč) Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 209 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 142 Techničtí (zdravotníci) a pedagogičtí pracovníci 109 Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 82 Obsluha strojů a zařízení 79 Nižší administrativní pracovníci 77 Provozní pracovníci ve službách a obchodu 60 Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 56 Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci 56 Průměr v ČR 93 Poznámka: hrubá mzda, v podnikatelské sféře za 1. čtvrtletí roku 2001 Pramen: Trexima Zlín

