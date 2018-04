Nejvyšší platy? Počítačové profese

Průměrná hrubá měsíční mzda se v České republice v roce 2004 vyšplhala na 18 035 korun. Nejvyššími částkami přitom do společného balíku příjmů zaměstnanců přispívají tradičně vysokoškoláci, manažeři a šéfové firem.

"Vyšší mzdy mají tendenci růst nejrychleji. Nůžky mezi nejvyššími a nejnižšími příjmy se tak stále více rozevírají," popisuje trend Jan Fischer, předseda Českého statistického úřadu v Praze. Nejvyšších průměrných mezd -22 540 Kč - dosahují firmy, které jsou v rukou zahraničních majitelů. Naopak na plat nižší zhruba o deset tisíc si přijdou zaměstnanci družstev.

Podle statistiky si loni nejvíce polepšil ten, kdo pracuje v soukromé sféře. Tam nárůst výdělků přesáhl tisícovku (+ 1162 Kč). Ve státní sféře skončil pod ní (+ 961 Kč), protože se vláda rozhodla šetřit zkrácením třináctých a čtrnáctých platů.

Které profese jsou nejštědřejší?

Nikdy neřeknu šéfovi ne. Přinést šéfovi poštu v zubech, protože se mu to líbí? Více ZDE .

Blaze není jenom v Praze

Například v bankách se průměrný příjem zaměstnance drží dvojnásobku republikového průměru. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy převyšují tento průměr o dvě třetiny. Špatně se nevede ani aerolinkám, velkoobchodu a spojům. Na nadprůměrné platy si přijdou i někteří zaměstnanci hutních a ocelářských společností, jejichž platy mají šanci narůst i letos.Druhý dech chytil loni trh informačních technologií. Měsíční příjem počítačových odborníků se pohyboval v rozmezí od 35 do 75 tisíc korun. Nejlepší platové ohodnocení mezi IT profesemi patří projektovým manažerům. Jejich mzdové ohodnocení se nejčastěji pohybuje na úrovni 57 tisíc korun měsíčně. Pokud jde o opravdu špičkového odborníka s přesahem do obchodní činnosti firmy, pak se jeho plat vyšplhal až na 75 tisíc korun měsíčně."Proti loňsku se mzda v této profesi zvýšila zhruba o dvanáct procent. Po projektových manažerech je velká poptávka," říká ředitel konzultační a technologické společnosti Logos Pavel Šťovíček. Nejrychlejší platový nárůst zaznamenali mezi IT profesemi testeři -a to meziročně o 14 procent. V porovnání s loňským rokem je totiž poptávka po této specializaci trojnásobná.Naopak nejnižší nárůst mezd loni zaznamenala zdravotní a sociální péče. Dále pak veterinární činnost, ubytování a stravování a veřejná správa. Nárůst mezi nejhůře odměňovanými profesemi vykázalo zemědělství, lesnictví, zpracovatelský průmysl a lesnictví. Tam jsou přesto stále nejnižší mzdy (10 až 13 tisíc korun měsíčně) stejně jako ve výrobě nábytku, oděvů a v maloobchodě.

Co dělá můj šéf: závidíte jim vysoký plat? A tu dřinu a odpovědnost taky?

Více čtěte ZDE.

J

Finanční zprostředkování 35 935 Kč

Veřejná správa (bez osob ve veřejné funkci) 20 881 Kč

Doprava a spoje 19 682 Kč

Stavebnictví 18 250 Kč

Vzdělávání 17 799 Kč

Zdravotnictví 17 480 Kč

Zpracovatelský průmysl 17 219 Kč

Ubytování a stravování 13 597 Kč

Zemědělství a lesnictví 13 539 Kč

V hlavním městě České republiky jsou platy nejvyšší, nicméně podle statistiky tam loni rostly nejpomaleji. Podobně na tom byl Karlovarský kraj, nejlépe naopak kraj Olomoucký. Mimo Prahu jsou zajímavé výdělky převážně ve velkých podnicích. Například v opatovické elektrárně na Pardubicku je průměrný příjem 25 550 korun. Na nízké platy si samozřejmě nemohou stěžovat ani zaměstnanci poboček bank či pojišťoven, protože jejich platy jsou stejné jako na centrále třeba právě v Praze.Naprůměrné mzdy jsou i v největší domácí ocelářské společnosti Ispat Nová huť (INH), kde by letos mohly vzrůst až o 11 procent. Garantovaný nárůst průměrné mzdy zaměstnance INH činí šest procent. O dalších pět mohou vzrůst v případě překročení plánu přidané hodnoty a zisku společnosti. Průměrná mzda v INH by tak mohla dosáhnout částky bezmála pětadvaceti tisíc korun.

J ak se platí v krajích?