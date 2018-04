Nejvyšší příjmy: v bankách a u počítačů

Platy švadlen, strážníků a zemědělců již pár let přešlapují na místě, a to na nijak vysoké úrovni. Zato na výplatních páskách počítačových expertů a šéfů v bance se objevuje vyšší a vyšší příjem. Za posledních pět let dokonce dvojnásobný.