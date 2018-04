Nejvyšší státní penze je v Česku 95 tisíc, nejnižší jen tři tisíce

"Nejvyšší státní důchod je nyní v Česku vyplácený jedinému důchodci, který měsíčně pobírá 95 tisíc korun. Nejnižší penzi, a to ve výši tři tisíce korun měsíčně, má přes tři tisíce důchodců," říká Jana Buraňová z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.

Průměrný český penzista bere 10,5 tisíce měsíčně

S penzí jsou na tom v Česku lépe muži než ženy. Zatímco průměrný český důchodce dostává 11 672 korun, žena-důchodkyně jen 9 537 a průměrná česká penze dosahuje 10 511 korun. Na jednoho důchodce teď přispívají do průběžného státního důchodového systému zhruba dva pracující, přesněji 2,17 poplatníků, což je stejné jako loni.

Penze se liší i podle krajů. Nejnižší průměrná penze je v Olomouckém kraji, kde dosahuje 10 204 korun, v Praze jsou důchody nejvyšší a průměrná penze je zde 11 236 korun.

Sólo starobní důchod pobírá v Česku téměř 1,2 milionů lidí a zhruba polovina dostává nadprůměrnou penzi, tedy vyšší než 10,5 tisíce korun.

Od letošního 30. září se budou nově přiznané důchody vypočítávat podle nových pravidel. Tato novinka, kterou přináší malá penzijní reforma, se postupně dotkne většiny budoucích důchodců a rozdíly v penzích se ještě víc prohloubí.

U příjmů v rozpětí 11 až 34 tisíc se penze sníží

V klidu mohou zůstat ti, kdo před letošním odchodem do penze dostávají plat pod hranicí 10 886 korun hrubého. "U nich se výše důchodu nezmění," říká Petr Sulek z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Změny se nedotknou ani těch, kteří již penzi pobírají, nebo jim bude důchod přiznán před 30. zářím 2011.

Komu ale bude důchod přiznán od 30. září a má hrubý příjmem v rozpětí 10 886 korun až 33 965 korun, změnu finančně pocítí. Podle nových pravidel bude nově přiznaný důchod u těchto příjmových skupin o víc než stokorunu nižší než za stávajících podmínek.

O kolik si polepší nebo pohorší noví penzisté od 30. září 2011 Hrubý měsíční příjem v Kč Důchod v Kč dle stávajících pravidel Důchod v Kč dle nových pravidel Rozdíl v Kč 10 tisíc 8 230 8 230 0 15 tisíc 9 550 9 477 -73 20 tisíc 10 450 10 347 -103 30 tisíc 12 034 11 963 -71 40 tisíc 12 634 12 743 +109 50 tisíc 13 234 13 523 +289 100 tisíc 16 234 17 404 +1 170 Zdroj: propočet MPSV, doba důchodového pojištění zaměstnance 40 let

Například zaměstnanec s hrubou mzdou 20 tisíc korun měsíčně, který odejde do penze po 40 letech důchodového pojištění, dostane podle propočtů MPSV po 30. září 2011 penzi ve výši 10 347 korun, což je o 103 koruny méně, než by dostal nyní.

MPSV však slibuje, že tento propad by měla dorovnat valorizace penzí. "Ta bývá mezi 300 až 400 korunami ročně. Reálný pokles příjmu bude tedy minimální," říká Petr Sulek.

U příjmu nad 34 tisíc korun se státní důchod zvýší

Naopak vyšší důchod až o několik set i tisíc korun dostanou noví penzisté, kteří si během produktivního života vydělávali 34 tisíce korun hrubého a víc. Vůči těmto lidem, kteří vložili do důchodové kasy mnohem víc peněz než lidé s nízkými příjmy, byl totiž stávající český důchodový systém podle verdiktu Ústavního soudu nespravedlivý. V novém propočtu penzí se proto u vysoce příjmových skupin lidí začne víc zohledňovat jejich zásluhovost.

Zapamatujte si Do příjmové hranice 10 886 korun hrubého se nová penze nezmění.

V příjmovém pásmu 10 886 až 33 965 korun dojde od 30. září k poklesu nově přiznaných penzí až o víc než sto korun.

Od příjmové hranice 33 965 korun hrubého se od 30. září zvednou penze o stovky i několik tisíc korun.

Novela zákona o důchodovém pojištění, kterou v květnu již schválil parlament, má přinést i řadu dalších novinek. Postupně se má v Česku prodlužovat věková hranice pro odchod do penze a věkový strop pro odchod do důchodu zmizí. Nově bude možné odejít do penze předčasně, a to o tři až pět let dříve (čtete více zde).