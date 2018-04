Nejvyšší úvěr bez zajištění

Každá banka potřebuje zajistit návratnost prostředků, které půjčila svým klientům prostřednictvím úvěru. Tím samozřejmě chrání další klienty, kteří jí svěřili své vklady. Proto musí zájemce o úvěr nebo překlenovací úvěr předložit stavební spořitelně dostatečně velké a kvalitní zajištění.

Používá se nejčastěji ručitelských závazků a u úvěrů vyššího objemu pak zástavy nemovitosti. Tím se liší od hypotečních úvěrů. Hypoteční banky, které financují hypotéky prostřednictvím hypotečních zástavních listů, musí úvěry ze zákona vždy zajistit zástavním právem k nemovitosti. Ručitelé mohou být požadováni jako doplňkové dozajištění. Platí to i pro nižší úvěry pod půl milionu korun. U stavebních spořitelen k zajištění takových úvěrů naopak někdy postačí ručitelé. Všechny spořitelny půjčí bez zástavy nemovitosti i úvěr ve výši 300 000 korun, některé z nich se spokojí s ručiteli až do 500 000 korun. Konkrétně jsou tato čísla uvedena v níže uvedené tabulce. Kromě toho může být jako další zajištění požadováno sjednání životního pojištění dlužníka. V případě jeho úmrtí bude závazek splacen z částky, kterou vyplatí pojišťovna.



J aké formy zajištění úvěrů na financování nemovitostí se obecně používají nejčastěji:

Zástavní právo k nemovitosti (musí být pojištěna proti vybraným rizikům)

Ručení třetí osobou

Zástavní právo k pohledávce (zastaven může být například termínovaný vklad, vkladní knížka, zůstatek na běžném účtu atd.)

Pojištění a vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky či spořitelny

pojistného plnění ve prospěch banky či spořitelny Bankovní záruka (je zajištěním velice kvalitním, banka se však bude ochotna zaručit pouze za své velmi bonitní klienty, případně za své zaměstnance, proto se v praxi jako zajištění úvěru bude uplatňovat spíše výjimečně)

Jak se splácí bydlení ?

Více ZDE.

V případě stavebního spoření , pokud je čerpán překlenovací úvěr, je ve prospěch spořitelny vinkulována také částka uspořená na vkladovém účtu. Tedy včetně státní podpory a připsaných úroků. Pokud by dlužník překlenovací úvěr řádně nesplácel, může spořitelna z vinkulovaného vkladu zinkasovat dlužnou částku. Pokud by k tomu došlo v prvních pěti letech po uzavření smlouvy o stavebním spoření, znamenalo by to ztrátu státní podpory, jelikož by bylo předčasně nakládáno z účtem.

Z ajištění požadované jednotlivými stavebními spořitelnami pro „řádné“ úvěry

Číslice 1 a 2 v tabulce ukazují počet ručitelů potřebných pro zajištění řádného úvěru o objemu do částky uvedené v prvním sloupci. Například ČMSS poskytuje úvěry do 200 000 korun bez zajištění, pro úvěr do 350 000 korun stačí jeden ručitel, pro úvěr do 500 000 korun dva ručitelé a úvěr od 500 000 korun včetně musí být zajištěnem zástavou nemovitosti. V posledním řádku jsou uvedeny výše úvěru, nad které je již vyžadována zástava nemovitosti.

Z tabulky je například vidět, že nejvyšší úvěr bez zajištění půjčí právě ČMSS, až do půl milionu nepožadují zástavu nemovitosti ČMSS, Wüstenrot a Raiffeisen. Wüstenrot stavební spořitelna například rozlišuje, zda dlužníkem je samostatně žijící osoba, jelikož v tom případě může být s úvěrem spojeno vyšší riziko. Pokud jde o překlenovací úvěry, u nich bývají nároky na zajištění poněkud vyšší.

Výše úvěru "do" (v tis. Kč): ČMSS I. Riziková skupina VSS KB I. Riziková skupina HYPO Raiffeisen SSČS Wüstenrot 50 Bez zajištění Bez zajištění* 100 Bez zajištění 120 Bez zajištění** 150 1 Bez zajištění Bez zajištění*** 200 Bez zajištění 1 300 2 2 1 1 1 350 1 400 2 500 2 2 2 Zajištění nemovitostí nad (v tis. Kč): 500 300 300 500 400 500

Poznámka: *pro jednočlennou domácnost, **pro domácnost s alespoň dvěma členy, *** vždy jsou požadovány dvě osoby v závazku

Rizikové skupiny: ČMSS i VSS KB rozděluje své klienty do tří tzv. „rizikových skupin“. Kritériem je u ČMSS výše dosaženého hodnotícího čísla a u VSS KB délka doby do přidělení úvěru. Čím je hodnotící číslo vyšší, a nebo doba do přidělení úvěru kratší, tím menší riziko spořitelna nese (zná platební morálku klienta, na spořicím účtu je vyšší vklad jako záruka) a tím příznivější úvěrové podmínky klient získá. Mimo jiné se rizikové skupiny liší i výší požadovaného zajištění. Například u ČMSS – zatímco klient z první rizikové skupiny nemusí žádné zajištění předložit až do půlmilionového úvěru, noví klienti patřící do třetí nejrizikovější skupiny musí zajistit úvěr minimálně ručitelem vždy.

Obvyklé zajištění úvěrů ze stavebního spoření:

Ručitelský závazek

Ručitel se písemně zavazuje, že v případě, kdy dlužník sám nebude moci nebo chtít úvěr řádně splácet, zaplatí pohledávku banky sám místo něj. Stejně jako u žadatele o úvěr bude spořitelna prověřovat bonitu a příjmy také u ručitele. Jako ručitel není akceptován ten, kdo v daném úvěrovém případu vystupuje již jako spoludlužník. Z toho vyplývá, že ručitelem nemůže být druhý z manželů, jelikož manžel žadatele o úvěr se stává vždy automaticky spoludlužníkem. Ručitelský závazek končí v okamžiku, kdy je úvěr splacen, případně tehdy, kdy je nahrazen nějakým jiným zajištěním.

Zajištění zástavou nemovitosti

Úrokové sazby hypoték začaly růst. Více ZDE.

Úvěry vyššího objemu musí být zjištěny nemovitostí. Zástavní právo vzniká provedením jeho vkladu do katastru nemovitostí. Zástavní právo zaručuje věřiteli – v tomto případě stavební spořitelně – že pokud nebude takto zajištěný úvěr řádně a včas splácen, může se zástavní věřitel domáhat splacení své pohledávky z realizace zástavy.

Jelikož je třeba, aby případný prodej zástavy byl uskutečnitelný pokud možno bez větších komplikací, banky obecně neberou do zástavy všechny nemovitosti (například nemovitost, na které vázne věcné břemeno, nebo je již zastavena ve prospěch jiné třetí osoby, nebo nemovitosti typu pole, lesy, zámky, školy a podobně ).

Platí, že majitel zástavy nemusí být totožný s dlužníkem. Také není nutné, aby byla jako zástava použita nemovitost, která se z úvěru pořizuje. Hodnotu zastavované nemovitosti určuje odhadce, banky a spořitelny mají většinou své vlastní smluvní odhadce. Úvěr pak musí být nižší než stanovené procento ceny odhadní ceny. Používá se běžně 70 až 80 procent. (Některé hypoteční banky půjčují až do 100 procent hodnoty zastavené nemovitosti). Rozhodně také platí, že odhadní cena nemovitosti může být nižší než její cena tržní, za kterou si ji nový majitel pořizuje.



Jaké máte zkušenosti se zajišťováním úvěrů ze stavebního spoření? S jakými problémy jste se přitom setkali?

reklama