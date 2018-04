Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Minulý týden začal na Fincentru zajímavýms Danem Drahotským ze společnosti Wood & Company, který spravuje v Lucembursku registrovaný Růstový otevřený podílový fond. K rozhovoru se vyjádřilo i mnoho čtenářů:

Michaela Monteg: Já taky mám v akciích víc než 65%, které on navrhuje pro investice na 5 a více let. Fed snižuje sazby a na trhu je (a bude) spousta likvidity, kterou je potřeba umístit. Na druhou stranu, akcie i po těch poklesech rozhodně nejsou tak levné jako byly dříve. Když se dívám na 12měsíční odhady zisků u indexu S&P 500, vychází budoucí P/E indexu na 22,4%. Ziskový výnos (převrácená hodnota P/E) je tudíž 4,5%, přičemž 10letý státní dluhopis USA nese 5,2%. Nevím, jaké ten manažer používá čísla, ale podle modelu, který cituje, by byly alespoň americké akcie už teď o 15% nadhodnocené.

F. Marek: Já osobně do akciových fondů investuji i v současné době. Nevím, proč bych se měl bát. Velice dobře si ale vybírám jednotlivé fondy. Právě v současné době se pozná dobrý a méně dobrý fond. Také se zajímám kdo za kterým fondem stojí, jeho pordfolio a také kdo jej zastupuje jako fond manažer. Je to zajímavé sledovat, jak někteří fond manažeři "míchají" portfoliový koláč a jiní úpěnlivě drží neměnné portfolio a čekají na návrat "starých akciových časů". Právě nyní, kdy je dlouhodobý pokles cen akcií,(nebo už je dno a stagnace?) se pozná dobrá práce portfoliomanagera, který i v této době dokáže na tom, pro fond, vydělat. Českým akciím a akciovým fondům se raději vyhýbám. Možná, že dělám chybu, ale zatím u mě budí nedůvěru. F.Marek

O daňových úlevách souvisejících s životním pojištěním informoval čtenáře ve svém komentáři finanční poradce Pavel Hulák. Odpověď na své dotazy dostalo i mnoho čtenářů, kteří se zeptali na nejasnosti v následující diskusi:

Prorok: Je nějak stanovený strop u daňového odpočtu (podobně jako u penzijního připojištění) nebo si mohu odečítat libovolně vysokou částku? A na kolik bych si měl optimálně sjednat KŽP? a mohu v průběhu kžp měnit výši pojistné částky? díky za odpovědi

Petr Safranek: Odpocitat si muzete maximalne 12.000,- Kc rocne pojistneho, ovsem pouze pojistne za produkt kapitalotvorny, nikoliv za rizikova pripojisteni (uraz, zprosteni od placeni, vazna onemocneni, apod.). Optimalni pojistna castka je veci individualni situace, nelze obecne odpovedet. Menit castku teoreticky muzete, navysovani muze byt ale spojeno s novou lekarskou prohlidkou (zalezi na vysi castky). Petr Safranek, rodinny financni poradce

O tom, jak mnozí „koumáci“ využívají státní podpory při stavebním spoření napsala komentář Jana Jarošová. Své zkušenosti s těmito praktikami napsali i někteří čtenáři:

Daňový poplatník: Mně se to nelíbí, přijde mi to jako okrádání daňových poplatníků. Takže kdo to provádí, okrádá i mě! Asi to budu mmuset taky rozjet a ve velkém, aby konečně někdo poznal, že něco není v pořádku a tuhle možnost prostě zrušil!!!

Boris: a mě zase přijde jako okrádání daňových poplatníků nalívání peněz do neperspektivních podniků. Pokud se do Zetoru s pár sty zaměstnanci nalije několik miliard korun a stejně je to k ničemu, budu se i já chovat tak, abych tyto neefektivně vyložené peníze z mé kapsy dostal zpět. A třeba i takovým způsobem, jak je popsáno v dnešním komentáři

Nad dopady ohlášené podpory hypotečních úvěrů ze strany České spořitelny se zamyslel v komentáři Program Top bydlení od ČS řádně rozčeří hladinu hypotečního rybníku Vladimír Zdražil. Možná nebezpečí tohoto produktu poodhalil Petr Šafránek:

Safranek: Je to stale ponekud malo informaci. Bylo by dobre znat dalsi parametry, jako napriklad dobu fixace uroku ale predevsim dobu fixace "dotace" (zda dotace bude smluvne garantovana po celou dobu splaceni hypoteky), dale pak pozadavky na bonitu klienta, pozadavky na dozajisteni a dalsi souvisejici pozadavky (zda napriklad fyzicke osoby - podnikatele budou povinni prevest sve ucty k CS a.s.), atd. Rovnez by bylo dobre znat dobu vyrizovani hypoteky (mam neoficialni informace, ze to bude az nekolik mesicu, protoze CS a.s. neni udajne personalne pripravena na napor klientu). V neposledni rade by bylo dobre znat poplatky. Hypoteka je totiz relativne slozity produkt a divat se pouze na urok (a jeste nevedet, na jakou dobu plati), muze byt krajne zavadejici. CS a.s. by tedy mela zverejnit kompletni parametry sve nabidky. Petr Safranek, rodinny financni poradce

Vladimir Zdrazil: Na toto nebezpečí jsem upozorňoval na konci komentáře. Mám na mysli to, že kalkulace a následná srovnání je postavena na předpokladu, že současná kritéria budou platit po celou dobu splatnosti hypotéky a ne pouze během úvodního období fixace. Připouštím, že informace ze strany ČS nejsou zdaleka ještě kompletní.