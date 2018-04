Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Velmi zajímavou diskusi přinesl článek Na stáří spořit nebo se pojistit? od studenta VŠE Dušana Šídla, který se umístil jako druhý v soutěži vyhlášené Fincentrem pro studenty vysokých škol na téma osobní finance. Uvádíme některé zajímavé názory:

Robinson Crusoe: penzijní připojištění je dle mého natolik nevýhodný produkt, že pro racionálně smýšlejícího člověka nemá smysl se jím zabývat. Je určeno tak pro lidi kolem čtyřicítky, kteří o tom zas tak moc nevědí a myslí si, že budou-li pravidelně ukládat své prostředky do penzijního fondu, budou mít výrazným způsobem zvýšený důchod. Konečné zjištění, že důchod se jim pak sice zvýší, ale jen o pár stovek, pak přináší skutečně velké rozčarování, a proto je dle mého názoru lepší ty peníze ukládat do nějakého mnohem výnosnějšího produktu typu akciových fondů. Tam si ty peníze navíc můžete vybrat dle svého gusta a nemusíte čekat minimálně 15 let (pokud se nechcete rozloučit se státní podporou.

Kapitalista: Není lepší diversifikovat riziko? Proč si nenamíchat dobrý finanční koktejl? Penzijní připojištění je dobré, pokud ho v mládí použiji pro daňové úlevy (opětovné rušení a zakládání) a po čtyřicítce naplno. Pokud možno s příspěvkem zaměstnavatele. Kapitálové (investiční, nebo důchodové) životní pojištění také doporučuji až v pozdějším věku, 40 a více let. Pro mladé je zajímavější rizikové a úrazové pojištění. Je vcelku levné a zbude na investování třeba do fondů. O stavební spoření se nezmiňuji, protože to považuji za samozřejmost. Nemalý díl volných finančních prostředku je dobré investovat do fondů a nebo přímo do akcii. Takto rozložené portfolio mě nemůže nepříjemně překvapit. Pokud si všechny prostředky vložíte do akcii, tak můžete být v důchodu sice boháč, ale také klidně žebrák. Ale proti gustu žádný dišputát.

Jak si vybrat leasingovou společnost nám prozradil ve svém komentáři Vladimír Zdražil. O své zkušenosti se s námi podělili i někteří čtenáři:

Sswed: Znám případ, kdy klientka zkrachovalé leasingové firmy auto vysoudila a znám případ, kdy poslední rok splátky auta leasingovka zkrachovala. Prostě dva extrémy. Já bych rozhodně nešel do společnosti, která není vlastněna pokud možno velkou zahr. bankou(českým nevěřím a není se čemu divit). Rozdíl splátek by mě zajímal až potom, protože k čemu mi budou výhonější splátky, když firma zkrachuje???

Vladimír Zdražil: Český leasingový trh postupně prochází obdobím koncentrace. Počet leasingových společností se sníží, neboť malé společnosti bez silné matky buď zaniknou nebo budou pohlceny většími leasingovkami. Dnes si myslím není problém si vybrat z pětice či šestice největších leasingovek, u kterých nehrozí nějaký krach během období splácení automobilu. Některé menší leasingovky se možná prosadí v jiných oblastech jako je kupříkladu leasing výrobního zařízení či nemovitostí, avšak s těmito předměty je samozřejmě mnohem více problémů než s automobily.

O výhodách zapojení podniků do spoření na penzi pro zaměstnance napsal komentář náš externí spolupracovník a specialista zaměstnaneckých výhod Pavel Hulák. Své názory napsali do diskuse i mnozí čtenáři komentáře:

Feudál: Nebylo by spíše lepší než svěřovat správu penzijním fondům nebo finančním skupinám změnit legislativu a záležitost podniky - správce - finanční skupina - jednotlivec zjednodušit na podnik - finanční skupina - jednotlivec? Proč tak složitě? Nepřehledně! Ideálně pro podvody? Podnik ať odvádí více do nezávislého fondu na účet jedince. Žádná propojení (dříve finanční oligarchie...)

Pavel Hulák: Dokážu si představit, že finanční skupina reprezentovaná penz. fondem či pojišťovnou by byla přímo zmíněným správcem v rámci již existujícího produktu. Jak píšu v komentáři, současný stav nabízí dost prostoru a jde spíše o jeho využití. Navrhovatelé, včetně některých fin. skupin se ovšem odvolávají na zahraničí, kde další pilíř (zaměstnanecké fondy) existuje a funguje. P.Hulák, autor komentáře

Další komentář o penzijním připojištění napsal Vladimír Zdražil. Tentokrát se zabýval otázkou výhodnosti tohoto produktu pro mladší generace. I na tento komentář zareagovalo mnoho čtenářů:

Petr Syrovy: S článkem se dá jedině souhlasit. Zabýval jsem se také touto otázkou a došel k podobným závěrům. Jenom bych chtěl čísly podpořit porovnání efektu státní podpory a možného vyššího výnosu v rizikovějších portfoliích. V tabulce se počítá s reálným zhodnocením 2 % ročně. Při spoření od 25 let bychom potřebovali výnos v alternativní investici (např. OFP)3,3 %, abychom dosáhli stejné naspořené částky (v 60 letech). Při spoření od 35 let je to 3,9 % a při spoření od 45 let je to 5,2 %. Ať si každý zkusí odpovědět sám na otázku, od kdy chce spořit v penzijním připojištění a kdy je pro něho lepší spořit si jinam s vyšším rizikem a vyšším výnosem. (Petr Syrový)

Marek: Velice zajímavá debata. Myslím si, že tu bylo řečeno (napsáno) takřka vše podstatné. Také tuto záležitost ve své praxi nestavím kategoricky „PP od 18-ti let ano nebo ne“. Mám některé mladé klienty, kteří i přes podrobné vysvětlení kladů a záporů si tento produkt přidali do svého portfolia. Přesně v intencích pana Huláka. Nějaké to pivo a cigarety oželím a pak se to může hodit. A teď do roviny hypotéz. Demografický vývoj v naší republice (jinde ovšem taky) je žalostný. Totéž se dá říci o důchodovém systému, který bude muset dostát podstatných změn. Myslíte si, že stát zvýší pobídkové složky k penzijnímu připojištění? Možná by bylo od státu seriózní, kdyby výši příspěvku indexoval podle navýšení minimální mzdy. O kolik procent by se zvýšila minimální mzda o tolik procent by došlo k navýšení maximální částky příspěvku. Doposud reálná hodnota příspěvku rok od roku klesá. F. Marek

Chcete mít ze svého potomka profesionálního sportovce nebo studovaného akademika? Vladimír Zdražil vám svým komentářem možná tuto volbu ulehčí.

Anonym: Úplně souhlasím, je to absolutní pravda. Snad jen to, že abych se mohl stát špičkovým sportovcem tak musím mít peníze a hodně peněz, dále známosti a v neposlední řadě se musím dostat do renomovaného klubu v nějaké metropoli nelépe v Praze. Tam se mohu dostat jen za peníze a se známostmi. Kde vydělám peníze a získám potřebné kontakty? To je jasné. Poctivou prací někoho, nejčastěji rodičů. Ti jsou schopni uvedeného pokud mají dobré zaměstnání nejlépe: lékař, právník, architekt, apod.

Honza: Dost s vami nesouhlasim, je videt, ze jste vrcholovy sport nikdy nedelal. Znamosti, penize, uplatky skutecne nehraji v prosazeni se ve sportu tak vyznamnou roli, jak se treba laicka verejnost domniva. Je zajimave, ze se se v souvislosti s nalezenim dobreho pracovniho mista tolik neuvazuje o znamostech, penezich a uplatcich. V souvislosti s prosazenim se ve vrcholovem sportu jeste jedna podstatna, ne-li nejpodstatnejsi vec, kterou jste zapomneli. Je jim zdravi. Znam radu vybornych mladych sportovcu, ktery si ale jiz v 15 oddelali kolena a v 18 po 2-3 operacich museli skoncit. O tom to je, a ne o korupci

Jak investovat krátké peníze? To se dozvíte v pátečním komentáři Miroslava Beneše. O své zkušenosti s investováním krátkých peněz se s ostatními podělili i čtenáři Fincentra:

Pavel Zajíček: Vím o tuzemských akciových fondech, kde se vydělává krátkými penězi 3 až 4% průměrně měsíčně, musí se to ovšem umět a plně se věci věnovat denně. Pokud si někdo myslí, že dá někam krátké peníze, nebude se muset o nic starat, kdykoliv si bude moci vybrat a bude mít zaručený výnos nad inflací, hluboce se mýlí. A ti co umí vydělávat, nikomu nic neprozradí. Nemají zájem, aby přibývalo uvědomělých, protože právě neuvědomělí financují uvědomělé. Rovnováha je, když se ráno probudí jeden bystrý a devět méně bystrých. Peníze se totiž nerodí. Když někdo vydělá, někdo musí totéž prodělat - zjednodušeně řečeno. Prodělává totiž i ten, kdo věří - dal někam peníze, dostává výpisy o pěkném zhodnocení, ve své prostotě netuší, že je klamán...

Dariusz Borucinski : Měl bych pro Vás zajimavý tip.Tím je finanční produkt FILIP standart poskytovaný maklerskou spol.MSBI a.s.Je to vlastně kapitalové životní pojištění od ČPP, ale s možností tzv.mimořadného vkladu, který je uročen shodně se základním produktem, momentální zhodnocení je 9,2%.Mimořádný vklad lze kdykoliv vložit i vybrat, ale minimální vklad je 1000Kč.Navíc jste pojištění za nejlevnější sazby na českém kapitalovém trhu.

Marek: To není zrovna dobrý nápad. Investovat tzv. krátké peníze znamená, že je budu třeba za půl roku potřebovat. FILIP je vlastně investiční životní pojištění. Víte co znamená, z daňového hlediska, předčasný výběr? Celou výši předčasného výběru jste nucen zahrnout do daňového přiznání za příslušné daňové období. Tedy zdanit minimálně 15-ti procenty. Většina produktů typu „investiční životní pojištění“ má tzv. nákupní a prodejní ceny. Rozdíl bývá kolem 5-ti procent. Některé společnosti si k tomu strhávají část vkladu na poplatky. Pokud by to navyšovalo pojistnou částku, tak by ještě určitá část spadla do krytí rizika. Nevím, nevím, co v tom vidíte za „dobrý tip“. Protože tento produkt neznám podrobně, tak se nechám poučit. F. Marek.