Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Každý týden pro Vás budeme vybírat ty nejzajímavější příspěvky čtenářů Fincentra za posledních 7 dní. V minulém týdnu patřil jako už tradičně k nejdiskutovanějšímtýkající se výběru univerzální stavební spořitelny, na který zajímavě zareagovali čtenáři Romdi a Petr Syrový.

Romdi: Myslím, že jste do svého clánku nezahrnul pomer mezi úroky z vkladu a úroky z úveru, v prípade, že si vezmu úver, protože to je myslím taky duležité kritérium. Zajímaly by mne reakce marketingu jednotlivých sporitelen k vašemu hodnocení. Ale ty mají asi jiné starosti než sledovat podnetné diskuse na financních serverech.

Petr Syrový: Podle mého chybí zásadní kritérium, které není na první pohled videt a které si muže klient sám jen velmi težko zjistit. Je to doba pro pridelení úveru pri daném zpusobu sporení. Jinými slovy, jak rychle narustá hodnotící císlo, potrebné pro pridelení úveru. Napr. vložím-li 40 % cílové cástky u VSS nebo u Wüstenrot, bude se termín pridelení úveru lišit. V okamžiku, kdy splácím preklenovací úver, to znamená zaplacení více na úrocích. Podobne bychom mohli srovnat pravidelné mesícní sporení u CMSS, RSTS, CSST a Wüstenrot. Toto kritérium se týká všech, kterí budou chtít úver a proto je dost duležité. (Dokonce duležitejší než úroky z meziúveru.) Jeho zohlednení by poradím trochu zamíchalo. Poznámkám je venováno více místa než pochvale. Dle obsahu by si clánek zasloužil opacný pomer.



Jaké podmínky nabízí pražské zastavárny nám prozradil ve svém názoru Vladimír Zdražil z Fincentra (shodou okolností autor komentáře o výhodnosti půjček).

Vladimír Zdražil: Pravda je, že na zastavárnu jsem zapomnel, avšak približne pred pul rokem jsem se jenom pro zajímavost informoval na podmínky v jedné pražské zastavárne. Nabídl jsem jim mobil k zastavení, který ohodnotili na pet tisíc. Byli ochotni mi za nej dát ctyri a pul (nazpátek bych ho dostal za pet tisíc Kc). V prípade, že bych si ho nevyzvedl do 14 dnu, tak by byl však již pozdeji nedostupný. Jejich úrok tedy ciní deset procent za ctrnáct dní, avšak také deset procent denne, jestliže bych si ho vyzvedl hned následující den. Takže jste nebyl daleko od pravdy. Samozrejme se nabízí otázky, zda jsem nebyl v nejaké super luxusní, a tudíž drahé zastavárne.



Zajímavé reakce sklidil rovněž článek Jana Filáčka o investování do pevně úročených instrumentů:

WhatNext: Nejenom v kontextu dnešních údaju o rustu prumyslových cen a celkové prumyslové výroby, ale i v souvislostech s odhady rustu ekonomiky v EMU a domácími hrozbami souvisejícími s vnejší nerovnováhou ekonomiky a vývojem verejných financí doporucuji výrazne snížit zastoupení dluhopisu a dluhopisových fondu v portfoliích, zvýšit zastoupení v penezích a fondech penežního trhu a pomalu a postupne navyšovat pozice v akciích a akciových fondech. Pozn.: Kupónové výnosy z hypotecních zástavních listu jsou osvobozeny od dane (nekde v clánku jste je smíchal s KB 8,0/04 a ost.). Jinak se v clánku dopouštíte ješte jedné nepresnosti: na jednom míste predpokládáte, že muže výnosová krivka zvlášte na delším konci ješte poklesnout, ale pritom na jiném míste odhadujete výnos OPF dluhopisových jen kolem 5 - 6 %. Pokud vezmu v úvahu nejdelší státní dluhopis SD 6,95/16 a pokles výnosové krivky "jen" o 0,2 % (20 základních bodu) je to pri duraci cca 10 výnos za rok 6,95 % kupón + 2,0 % kapitálový výnos, což je dohromady cca necelých 9,0 % p.a.. Pri nulových vstupních a výstupních poplatcích, poplatku za správu 1,0 % p.a. a ostatních nákladech fondu (audit, dane, poplatky za obchody) 0,25 % p.a. to dává cistý výnos pro podílníka 7,75 % p.a.. Tento príklad není odhadem výnosu dluhopisových fondu na další rok, ale slouží pouze jako doklad nesouladu Vašich dvou odhadu v clánku. Jinak s Vaším odhadem výnosu dluhopisových OPF mezi 5-6 % souhlasím jako s maximálním možným výnosem dluhopisových OPF na dalších 12 mesícu.

Radek Létal: Myslím, že uvedené zdanení ANO v kolonce RM Systém je trochu zavádející. Mohu koupit HZL na tomto trhu a pak to preci neplatí. Jedna ze trí uvedených, tvurci trhu podporovaných emisí CESKOMORAVSKÁ HYPOTECNÍ BANKA 8,9/04 CZ0002000094 je zrovna HZL(zminoval již WhatNext). Jinak je velmi podnetná a zajímavá kolonka Celkové náklady uvedená ve Vaší tabulce.



Jeden z anonymních čtenářů má poněkud kontroverzní názor na motivy, které vedou Dr. Vokrouhleckého k podávání žalob na přeměnu investičních fondů, jak o tom psal ve svém komentáři Jiří Zaorálek.

Anonym: Spíše jsem zaslechl spekulaci, že tento pán to delá pro jednu nejmenovanou investicní spolecnost, jejíž cílem je pozdržet své otevrení co nejdéle. Vždyt prece její poplatek za správu dosahuje tak skvelých absolutních výšek a po otevrení je reálné nebezpecí, že klienti budou peníze vybírat, a tudíž se objem spravovaných prostredku a rovnež tak správcovských poplatku radikálne sníží, což je absolutne proti zájmu KTERÉKOLIV inv. spol. (fond zamestnávající pár lidí, s výší COJ 2 mld. Kc má rocne jen ze správcovských poplatku 40 mil. Kc. No není to skvelý business?) A jelikož by to vypadalo podezrele, kdyby se soudil pouze s jedinou spolecností, tak se tech žalob podala pro jistotu celá rada, at na tu dotycnou inv. spol. nepadne ani stín podezrení. Vy si snad opravdu myslíte, že dr. Vokrouhlecký je neco jiného než nastrcená figurka a že tady opravdu jde o právní ocistu?