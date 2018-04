Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Kam se před dovolenou vydat pro nejlevnější valuty poradil ve svémMiroslav Beneš. Své zkušenosti se směnárnami sdělil ostatním anonym:

Anonym: Při nákupu valut mám dobré zkušenosti se směnárnami, pokud jsem kupoval desítky, max. pár set marek nebo dolarů. Když jsem ale potřeboval více, většinou tolik valut neměli, nebo byly bankovky tak poškozené, že bych je jen těžko někde udal. Nejhorší jsou dolary - razítkované, počmárané, potrhané. Takže raději si převedu koruny na devizový účet a obětuji bance její rozpětí.

Jak co nejlépe naplánovat postup spoření, pokud budete chtít po skončení stavebního spoření čerpat úvěr, nám poradil ve svém komentáři Vladimír Zdražil. Z mnoha názorů na tento komentář patří mezi nejzajímavější následující:

Petr Šafránek: Dovolim si jedno doplneni z praxe. Takoveto planovani je jiste potrebne, jeho nedilnou soucasti musi byt ale zjisteni podminek pro prideleni uveru (meziuveru) u te ktere konkretni stavebni sporitelny, a to z hlediska bonity (prijmu) klienta a zajisteni uveru (rucitel, zastava, atd.). Mnoho klientu si naplanuje uver a pak se divi, ze kdyz je napr. podnikatelem ve ztrate, tak zadny uver nedostane, nebot nesplni bonitu! Jini zase nesezenou rucitele a jeste vice se divi, kdyz zjisti, ze kdyby si byvali uzavreli smlouvu u jine stavebni sporitelny, tak by na stejny uver treba ani rucitele nepotrebovali! Mnoho lidi se domniva, ze je vcelku jedno, kde si stavebni sporeni uzavrou. Ve fazi sporeni maji temer pravdu, jakmile ovsem chteji uver ci meziuver, tak se stavebni sporitelny ve svych pozadavcich vyrazne lisi. Vrele proto vsem doporucuji si pred uzavrenim smlouvy o stavebnim sporeni prozkoumat podminky pro pridelovani uveru a meziuveru (pokud neni 100% jasne, ze uver chtit nebudu). Petr Safranek, rodinny financni poradce

Brezmen: Patřím mezi klienty spořitelny, kteří zatím nechtějí úvěr a jde jim "pouze" o úroky. Pokud začnete spořit např. v prosinci 2001, přetáhnete dobu na 5 let a měsíc, získáte podporu navíc. Dále, pokud vezmete v úvahu, že s časem klesá vnitřní výnosové procento, je nejlepší strategie zvyšovat ročně naspořenou částku. Dám příklad: V lednu 10.000 na termíňák, v prosinci vybrat a šup s nimi na spoření, další rok to samé, akorát, že zvýšíte částku. To dělejte těch 5 let s tím, že v roce 2006 v prosinci dáte 18.000 a v lednu 2007 dalších 18.000. Vypovězte okamžitě smlouvu a spočítejte si výnosový úrok. Budete možná překvapeni, že lze bez rizika vydělat kolem 20 % ročně p.a.

Jestli je stávající stav amerických akciových trhů počátkem medvědího trhu se ve svém komentáři s názvem Podivný medvěd zamyslel Martin Nejedlý. Své názory připojili i někteří čtenáři:

Michaela Monteg : Současný stav akciového trhu v USA je kocovinou po báječném večírku 2. poloviny 90. let. Nemyslím si, že medvědí trh bude dál jen sektorový. "Netechno" sektory šly podle mého nahoru jen proto, že akcioví investoři utíkali před vysokými P/E v technologiích. Jsou-li v USA nyní na prahu recese, nebo již přímo v recesi, pak si dnes ani Coca Cola ani GE nezaslouží P/E větší než 30. Až se medvěd vyřádí i na staré ekonomice, z popela spáleniště zase vstanou vybrané techno & telco, které na tom z pohledu PEG budou daleko lépe.

Jak sestavit a udržovat portfolio podílových fondů poradil ve svém komentáři čtenářům Fincentra Daniel Drahotský ze společnosti Wood & Company. Své investiční strategie popsali v příspěvcích i někteří čtenáři:

Ready: Já se držím strategie spočívající v nákupech podílových listů akciových fondů, v případě že tento fond zaznamenal v poslední době výraznější pokles kursu. Bohužel se mi vůbec nedaří se trefit do lidově řečeno dna a kurs OPF akciového s převahou spadových titulů, do něhož investuji, stále klesá. Tato strategie je bezesporu dobrá, ale stále se mi nedaří to dno trefit. Uvidíme, ale obecně se traduje, že časování trhu by se měli především sváteční investoři vyhnout, nemyslíte?

Daniel Drahotský přispěl v minulém týdnu ještě jedním komentářem, tentokrát o vhodném rozložení investice z pohledu rizika.

Gladiator00: Navrzena strategie se mi jevi jako prilis agresivni a riskantni. Sazite na jednorazovou investici do akcii a opomijite prumerovani nakupni ceny, coz je pri investovani do akcii dost dulezite. Pokud bych si chtel nyni odlozit penize na novy dum za 6 let, tak alokaci akcie/obligace bych mel max. 50/50 a ne 80/20.

Daniel Drahotský: Statistická pravděpodobnost ztráty při investici do všeobecného akciového fondu při šestiletém horizontu je velmi nízká. Samozřejmě, pokud by se Vám mělo špatně spát, 50/50 je pro Vás lepší. Jiným se zase 80/20 může zdát zbytečně konzervativní. S průměrováním pořizovacích cen u akcií souhlasím.

Otázkou, zda je výhodnější úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka se ve svém komentáři zabýval Vladimír Zdražil. Svoje zkušenosti s touto otázkou nám sdělil Jan Drozd:

Jan Drozd: Mám to štěstí,že právě letos jsem vyřídil jeden řádný úvěr ze stavebního spoření u ČS - Stavební spořitelny a jsem s přístupem zaměstnanců v tomto peněžním ústavu velmi spokojen. Zároveň již mapuji situaci s hypotékami a určitě ji budeme muset letos získat pro dostavbu. Je jednoznačně pravda, že hypoteční banky vyžadují vyšší příjmy, protože částka, která mi musí na domácnost zůstat, není rovna životnímu minimu, ale jeho 1,5 násobku! Stavební spořitelna byla benevolentnější. To je v našem případě při dvou dětech do šesti let a manželce na MD 10.140 Kč, takže nám doma musí zůstat alespoň 15.210 Kč. Upozorňuji také, že jen některé hypoteční banky zahrnují do příjmů domácnosti sociální dávky - přídavky na děti a rodičovský příspěvek.