Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Kolik se dá ušetřit na daních, pokud se rozhodnete financovat nové bydlení hypotékou, nastínil ve svém pondělnímVladimír zdražil. Svoje zkušenosti nám prozradila i jedna z čtenářek Fincentra:

Dita Kalinová: Vážený pane Zdražile, s Vaším článkem si dovoluji více než souhlasit. Spousta lidí o tom, že si mohu snížit daňový základ vůbec neví. Já jsem byla informována přímo pracovnicí banky, což považuji za výborný přístup a za 4 měsíce splácení jsem ušetřila na daních cca 4 500 Kč, což pro mě rozhodně není zanedbatelná položka. Proto mě rozčilují články o tom, že stavební spoření je to nejlepší a hypotéky jsou pouze pro horních X tisíc. Já jsem svou bytovou situaci potřebovala řešit velice rychle a ne čekat na splnění hodnotících čísel u stavební spořitelny. Navíc mi nepřipadá moc výhodné, že naspořím 200 000 Kč a stavební spořitelna mi zapůjčí dalších 200 000 Kč. Jediná výhoda je státní podpora, ale stavební spoření je výhodné pouze pokud tu půjčku nepotřebuji ihned.

Klidnou hladinu poskytování hypotečních úvěrů rozčeřila zpráva České spořitelny o plánovaném poskytování hypoték s úrokem až o 3 % nižším, než je v současné době běžné. O tom, jestli se jedná nebo nejedná o dumping, diskutovali v reakci na komentář Vladimíra Zdražila i naši čtenáři:

M. Krudenc: Jak bylo správně řečeno v článku o dumping se nejedná. Jelikož banka neposkytuje peníze za nižší cenu než je získává. Je věcí každé banky jaké jsou její zdroje peněz. Navíc pokud se vím tak Erste se zavázala státu při koupi ČS, že podpoří určitou částkou sektor bydlení.

Pribil: Pane Krudenci, náklady na získávání peněz nepředstavují jediný náklad pro banku, To, že bude nabízet úvěry s marží 0,5% nebo třeba i 1% neznamená, že se nejedná o dumping. Banka má totiž s poskytováním úvěrů další pímé i nepřímé náklady: na provoz, ohodnocení dlužníka, nesplacení určité částky úvěrů apod. Máte-li např. obejm úvěrů za 100 mld a marži 3%, pak stačí, aby 3% úvěrů se nesplatilo a máte po zisku.

Jak správně vybírat pro Vás vhodný investiční fond z hlediska jeho zaměření poučil ve svém komentáři „Znáte investiční styl svého fondu“ Jan Filáček. V reakci na něj si postěžoval na informační otevřenost českých fondů Lamac:

Lamac: Vzhledem k mizivému výběru akciových či agresivnějších smíšených fondů v ČR je přístup málo informovat celkem typický. Problém je taky v tom, že ani fond manažeři nemají jasno ve své strategii a nechají se strhnout do toho, co zrovna letí. Třeba takový Pioneer si vybudoval image solidního a spíše relativně konzervativního smíšeného fondu a přesto umístil velkou část svého akciového portfolia do titulů nové ekonomiky.

Jak poznat správného finančního poradce poradil čtenářům Fincentra nezávislý rodinný finanční poradce Petr Šafránek. Komentář následovala zajímavá diskuse na téma práce finančního poradce:

Krombach: Nedokážu si představit, že by se se mnou bavil nějaký finanční poradce, pokud by se jednalo o úložku částek ve výši řádově ve stovkách korun. Jedině snad, že bych mu zaplatil pořádnou odměnu hned na začátku, než by se se mnou začal bavit.

Safranek: To je prave o te filosofii budovani firmy a podnikani vubec. Mne osobne se jiz mnohokrat vyplatilo jednat s klientem o stokorunach. Tim se totiz vytvoril vztah, ze ktereho se pak odvijelo doporuceni treba i klentum mnohem movitejsim. Proto ja opravdu neodmitam zadneho klienta a neprepocitavam hned vse v duchu na provizi! Petr Safranek

Velmi úspěšná byla v minulém týdnu i Kachna týdne. V horlivé diskusi nám sdělili své investiční záměry i někteří čtenáři Fincentra:

Anonym: Já bych ještě počkala, až se ten diskont zvýší na 90%. Podle mě to není tak vyloučeno, zvláště, pokud se SISka chce stát skutečným No. 1 na trhu. V takovém případě ji asi žádná praktika nebude cizí.

Anonym: Dík za radu, počkám. Lojza od vedle říká, že by počkal, až to vyleze tak na 110 až 120%. Prý to bude nazváno "diskont s prémií". A údajně hned na to se připravuje varianta "diskont 120 s půjčkou 150". Půjčka asi do 150.000,- Kč. Jo, teď mi říká Mařka, že to pletu. To druhé prý připravuje Česká pojišťovna.