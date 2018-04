Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

O tom, že investovat do podílových fondu se vyplatí i v malých pravidelných částkách, přesvědčil čtenáře Fincentra ve svémJan Filáček. Někteří čtenáři s ním ovšem nesouhlasili:

Radek Letal: Nezapomínejme prosím ještě na chamtivost bankovních transakčních mechanismů. Pokud platím za peněžní mezibankovní převod téměř 5Kč a investuji pravidelně měsíčně 500Kč, tak se mi vstup do vybraného fondu také pravidelně prodražuje o 1%. Takže pozor, halíře dělají talíře!

Jak financovat bydlení pomocí kombinace hypotéky a stavebního spoření naučil ve svém komentáři Vladimír Zdražil. Tento komentář byl nejdiskutovanějším v minulém týdnu, a proto některé názory vybíráme:

F.Marek: Velice dobrý článek pane Zdražile. Toto je to pravé ořechové. Beru to jako modelový příklad. Pokud tuto (ale i jinou) kombinaci používám, tak se snažím získat co nejnižší úrokové zatížení klienta. U jedné HB by mohl dotat "Váš" klient úvěr s úrokem 7,4% a u některé SS by dostal úvěr s 5% úrokem. Do celkové kalkulace bych ještě zahrnul možnost odpočtu úroků od základu daně. Pokud se jedná o bonitního klienta, jak uvádíte, tak by to byly nemalé úspory. Ještě bych použil (jako třešínku na dortu) kapitálové pojištění hypotéky u dobré pojišťovny s co nejvyšším výnosem a samozřejmě s dalšími výhodami - příspěvek zaměstnavatele (8.000), odpočet od základu daně (12.000) a pod.... F.Marek finanční poradce.

Petr Safranek: Výhodnost uvedené kombinace je podmíněná tím, že úroky z hypotéky jsou vyšší než úroky z úvěru ze stavebního spoření. Bude-li ovšem hypotéka se státním příspěvkem a bude-li tento opět ve výši 4 %, pak může být již výhodnější splácet hypotéku než úvěr ze stavebního spoření! Bezesporu výhodné tedy je splatit část jistiny hypotéky naspořenou částkou na stavebním spoření, kdy byla čerpána státní podpora 4.500,- ročně. Je-li v rodině více volných rodných čísel a klient je dostatečně bonitní, aby mohl spořit na více stavebních spoření, je efekt ještě větší. Vzít si ovšem na splacení části jistiny hypotéky úvěr ze stavebního spoření již nemusí být nutně výhodné. Petr Šafránek, rodinný finanční poradce

Robinson Crusoe: Pokud ČS nabídne hypotéky za 4-5%, je podle mého výhodnost této kombinace asi dost limitovaná. Snad jen ta státní podpora bude držet v této souvislosti stavební spoření nad vodou. Mimochodem, nevíte, jestli se k takto zvýhodněným úvěrům od ČS bude vázat i státní podpora? Pokud ano, není co řešit. Jak říká Přemek Podlaha: "A mám to zadarmo!"

O tom, že ČSOB doplatí fondům První investiční stovky miliónů, informoval minulý týden Jan Filáček. Svůj názor k tomuto rozhodnutí Komise pro cenné papíry napsali i někteří z čtenářů tohoto článku:

Michaela Monteg: Ve standartních zemích by všichni podílníci, kteří prodali podílové listy Výnosového fondu od roku 1996 do včerejška, žalovali investiční společnost o náhradu škody a s přehledem by vyhráli. Oni totiž byli poškozeni, ne ti, kdo koupili PL Výnosového fondu teprve včera. Jsem zvědavá, jestli někomu ta žaloba bude stát za to. Jinak bod pro Komisi, i když jí to trvalo pět let.

boris: Skvělý komentář. Jenom škoda, že jsem si minulý týden vybral pro svou investici Rentiérský IF :-( Stejně ale ty 2% jsou lepší než nic. Kdo mohl tušit, že se Komise takto rozhodne? Mimochodem, je její rozhodnutí konečné a nedá se napadnout? (být v kůži ČSOB, určitě bych neváhal!)

Jan Filacek: Rozhodnutí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat. Této možnosti totiž již IPB využila v roce 1998, kdy podala proti rozhodnutí komise rozklad. Kvůli složitosti této kauzy trval rozklad více jak dva roky. Jediný, s kým se ČSOB může soudit, je český stát, který se ústy ČNB v loňském roce zaručil za závazky IPB.

Vlastní bydlení nebo akcie? Tak tuto otázku si položil ve svém komentáři Martin Nejedlý. K jeho článku se vyjádřili i někteří příznivci Fincentra:

Kotucz: Určitě bych měl raději portfolio několika nemovitostí v hodnotě řekněme 10 miliónů než portfolio z akcií ve stejné hodnotě. Spalo by se mi klidněji a pravidelný příjem plynoucí z nájemného by stačil na dobré živobytí.

Petr Safranek: Porovnávání investice do akcií a do vlastního bydlení mně,nechť se autor nezlobí, připadá jako porovnávání nákupu jídla a nákupu letadla. Jinak má autor samozřejmě pravdu - do bydlení je třeba investovat nejenom proto, že je to dobrá "investice", ale především proto, že slušné bydlení patří k základním životním potřebám člověka. Teprve ten, kdo bydlí, má zajištěnu ochranu majetku, zdraví a příjmů, by se měl poohlížet po investicích. A v takových případech lze pro většinu lidí doporučit spíše otevřené podílové fondy než přímý nákup akcií. Bydlení a akcie tak stojí na zcela opačné straně spektra rodinných financí. Podíváme-li se na rodinné finance jako na jakýsi "domeček", pak bydlení tvoří jeho základ, zatímco přímý nákup akcií lze označit za luxusní krytý bazén, který si k domečku přistavujeme, až když nevíme, co s penězi... Petr Šafránek, rodinný finanční poradce

Robinson Crusoe: já bych to neviděl tak černě jako vy. Pokud má někdo k dispozici slušnou částku kolem milionu (možná stačí jen půl) a výše, je doporučení autora naprosto legitimní. Pokud totiž nestavíte (nebo nekupujete byt)zrovna v záplavové zóně, nebo na území s vysokou kriminalitou, je tato investice mnohem bezpečnější než zmiňované akcie a její výnosnost je minimálně na srovnatelné výši!