Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Událostí číslo jedna se v minulém týdnu bezesporu stalo vyhlášení úpadku společnosti Private Investors a tomuto tématu bylo věnováno i mnoho komentářů na Fincentru. Jako první byl zveřejněn návod společnosti Private Investors,. Poté již během celého týdne následovaly další komentáře k této problematice:

Z nesčetného množství názorů na uvedené komentáře uvádíme, podle našeho názoru, pouze zlomek těch nejzajímavějších:

rnohac: Plně souhlasím s vytvořením této asociace a doufám,že s pomocí právníků se tato kauza,co nejdříve vyřeší.Jedno je jisté,že byly využity cizí prostředky pro vlastní tranzakce.Co hlavně nechápu je pohled naší, jak politické sféry společně se státními orgány na tyto nekalé praktiky v naší ekonomice a jejich řešení.Jsem zvědav, co udělají pro vyřešení této kauzy.Chtěly by aby se naše ekonomika zvedla i s pomocí drobných i větších investorů, když na to státní kasa nemá, ale dělají pro ochranu těchto investic pramálo, jako by těch průserů již nebylo dost.A o dění v těchto záležitostech by měla přímo informovat KCP na svých webových stránkách nebo je mají protože se to teď nosí.Na tento návrh mi nikdo do dneška z KCP neodpověděl, asi jsou všichni na kontrole v PI.Někteří ještě dlouho nebudou vědět na co vlastně ten Internet je.Proto věřím,že asociace je možná v našem "právním" státě dosáhnout podstatně většího úspěchu než kdyby šel každý na vlastní triko, není nás totiž tolik, co klientů bank nebo kampeliček.

Antikomisar: Je opravdu neuvěřitelné, jak je Komise mimo. Až to zavání bohatnutím některých pracovníků přes jiné kanály, které mnohdy snižují konkurzní podstatu. Odbor kontroly obchodníků s CP snad kontroluje homelessy na nedalekém nádraží. Poslední kontrola proběhla v r. 1999, a to i přesto, že v odborných kruzích již nějaký čas kolovaly pochybnosti o obchodních praktikách PI.

anonym: Přátelé, pokud jste obchodovali přes PI či OI na RMS, mám pro Vás tato zjištění : 1) akcie jsou v pořádku a volné tudíž neblokované na mém účtu v SCP - potvrzeno výpisem 2) peněžní zůstatek je zřejmě ztracen, protože na mém JUMBO účtu v IPB není ani vindra Takže tímto děkuji Bohu, že se mi v pátek nepovedlo nic prodat !!!!

anonym: Pokud se nekdo bude zabyvat kolekci majetku "padouchu z PI" - Tejkal ma (mel) zajimavou pozici v americkem holdingu Grisoft Inc. a ted mne dochazi, ze se ji pokousel vehementne prodat uz od konce lonskeho roku. Ona to "asi" opravdu nebyla nahoda s tim krachem PI, tedy indikace musely byt zde jiz radu mesicu =KCP je skutecne na hxxx a meli by jit do vezeni taky za to pochybeni - nedokazou si ohlidat ani par privatnich obchodniku... Co jsem chtel rici puvodne - chudak Gritzbach se snazil ziskat investory pro svuj/Tejkaluv antivirovy business a tred asi jednoho (policii CR alias Cesky stat) mit bude. No nic, pro utechu poskozenych PI dodam, ze ta ucast muze mit hodnotu par milionu dolaru, tak aspon z neceho se buydou dat platit dluhy. Nekdo musi ale ten podil sebrat - ALE RYCHLE:-)

Kromě článků týkajících se Private Investors ovšem byly na Fincentru uvedeny i jiné zajímavé komentáře týkající se osobních financí. Jedním z nich byl komentář o nové nabídce GE Capital Bank týkající se financování bydlení, který napsal Vladimír Zdražil. Zde jsou některé reakce čtenářů:

Anonym: 30 % vlastnich prostredku je dost Pokud bych chtel ihned hypoteku, tak si myslim ze sice splnuji bonitu, ale tech cca 400 tis. cash proste nemam a "rozumne" 2+1 v praze neni za 1 milion. Takze zbyva bud drazsi docasny uver, kombinace s novym st. sporenim nebo prave nabidka v duchu GE CB. Proste nemam cash do zacatku, ale kdyz prestanu platit cerne najemne, tak mam v pohode na hypoteku.

F. Marek: Tady je jedno z možných řešení: Máte na účtě (nebo si půjčíte) cca 120.000,- Kč. Necháte si o tom vystavit potvrzení, někde stačí čestné prohlášení. Založíte si nové stav. spoření u Wustenrotu za účelem překlenovacího úvěru (KONSTANTA) na 400.000,- Kč s úrokem 6,9% a k tomu hypotéku u ČS 1.200.000,- Kč s úrokem 6,3% (po dotaci ČS) na 20 let, v případě současné státní podpory "jen" 4,3%. Myslím si, že by Vás tato varianta vyšla levněji než 85% hypotéky u GE s úrokem 7,5%. F. Marek

Významnou událostí bylo také dokončení testu internetového bankovnictví, které provádělo Fincentrum v průběhu května. Své zkušenosti nám napsali i čtenáři Fincentra:

Borovic: Ja mam s eBankou nejlepsi zkusenosti. asi behem trictvrtehodiny jsem mel zalozeny ucet, zprovoznenou Internetbanku, vymenu SIM karty na bankovni - nepotrebuji PIN kalkulato - uspora 20Kc mesicne). Personal mily, na vsechny zakerne otazky znal odpoved. nic nezatajoval!!!! Okamzity rehled o uctu, navazane aplikace... Parada Karel Borovicka

Chvatal: Vsechny příspěvky vypadají jako placená reklama na e-banku. Já mám zavedeno internetové bankovnictví u Bank Austria Creditanstalt a jsem s ním naprosto 100% spokojený.

Jak si stavební spořitelny předcházejí mladé klienty? S tím nás seznámila Jana Jarošová. Ke snaze spořitelen přitáhnout mladé klienty se vyjádřili i čtenáři tohoto komentáře:

F. Marek: Osobně tyto "výhody" nepovažuji za žádné terno. Losování nějaké ceny (1 mobil/týdně) je slabota. Různé formy připojištění ke smlouvě (první rok zdarma) je marketingový fígl, první rok uteče a co dál? Připojištění zkončí a nebo bude ŽP ČS posílat složenku na zaplacení dalšího období? Tak, že vlastně různé slevy na polatcích při uzavření smlouvy se jeví, jako okamžitá (zanedbatelná) výhoda. Mladí lidé (0 až 25 let) nemají většinou stálý příjem a tak raději pro ně preferuji smluvy u SS Wustenrot, kde nemusí platit pravidelně měsíčně. Toto považuji za větší výhodu, než výše uvedené programy pro mladé. F.Marek

Anonym: Mně se právě líbila možnost Pyramidy ušetřit celou polovinu poplatku za uzavření smlouvy, která byla ještě asi v roce 1999. Je rozdíl zaplatit 3000 nebo jen 1500. A k tomu slibuje 60% úvěru z cílové částky. Toto obojí mne přesvědčilo pro výběr této spořitelny.