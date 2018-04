Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Na co by si měl každý dát pozor při sjednání úrazového pojištění nás v minulém týdnu upozornil ve svémrodinný finanční poradce Petr Šafránek. Odpověděl také na několik dotazů návštěvníků Fincentra:

Petr Šafránek: Ano, nekdy byva pouzivan pojem "bolestne", je to tedy ono. Ja opravdu uprednostnuji denni davku, nebot je mnohem jednoznacnejsi (nemusite se s nikym dohadovat o nejake bodove ohodnoceni urazu). Nemusite take cekat na zaverecnou zpravu po doleceni urazu, davku muzete cerpat i zalohove, je tedy mnohem praktictejsi. Lze ji pouzivat i u deti, zen v domacnosti, studentu, atd, kde klasickou "neschopenku" nahrazuje potvrzeni lekare o dobe leceni urazu. Pokud jde o cenu - tak napr. pro cloveka s nejnizsim rizikem (dusevne pracujici) stoji 100,- Kc denniho odskodneho 106,- Kc mesicne na pojistnem, pricemz davka se vyplaci od 10. dne neschopnosti, ale zpetne. Za uraz, jehoz leceni trvalo 11 dni, tedy dostanete 1100,- Kc. V cene je jeste 200.000,- Kc pro pripad smrti urazem a 200.000-800.000,-Kc za trvale nasledky. Pro deti stoji 50,- Kc denniho odskodneho 38,- Kc mesicne, pricemz v cene je jeste 150.000-600.000 Kc za trvale nasledky. U deti se vyplaci od 7. dne zpetne. Tolik jedna ukazka konkretniho produktu (jeho nazev a pojistovnu zamerne neuvadim, nebot nejsem agent zadne pojistovny). Petr Safranek

Vyplatí se uložit peníze na termínovaný účet nebo do fondu peněžního trhu? Nad touto otázkou se zamýšlel Jan Filáček a v následné diskusi padlo mnoho zajímavých názorů:

Martinek: Pro konzervativní investory je fond peněžního trhu opravdu vhodná alternativa oproti termínovanému vkladu, riziko je na přibližně stejné úrovni, výnos o 1-2% p.a. vyšší. Navíc u většiny takto orientovaných fondů je vstupní poplatek nulový. V brzké době se také očekává pokles daňové sazby u fondů na nulu, čímž jejich atraktivita opět vzroste. Pokud se však někdo obejde bez peněz na delší dobu, řádově v horizontu 5 let, mohu za sebe jednoznačné doporučit bezkonkurenční stavební spoření, nyní po propadu sazeb i s variantou zvýšeného počátečního vkladu (i 100000,-Kč) tzv. předspoření, kdy po 5 letech dostanete čásku převyšující 150000,- při zhodnocení cca 10% ročně.

Petr Šafránek: Chcete-li seriozne posuzovat akciovy ci balancovany fond, nedivejte se na kratkodoby (rocni) vysledek, ale na celkovou historii fondu a na historii jeho spravce. Spolecnost PIONEER je na trhu od roku 1928 a nepolozila ji doposud zadna krize na burze ani 2. svetova valka. Budete-li se divat jen na poplatky ci kratkodobe vysledky, muzete snadno prijit o vse. V solidnim financnim svete je garanci zejmena historie, jmeno a kapitalova sila. Kdyby toto za sebou PIONEER nemel, zadna marketingova akce by jej v teto dobe nezachranila! Vyhodou spolecnosti PIONEER je mimo jine to, ze vyrazne spolupracuje s nezavislymi financnimi poradci, kteri svy klientum penize rozkladaji mezi vice produktu a kteri hlavne sve klienty jasne upozorni na to, ze pri investicich do akciovych ci balancovanych fondu nastavaji obdobi, kdy je nevhodne vybirat. Takovi klienti pak nepanikari a nevybiraji. Fondy, ktere pouze prodavaji a neposkytuji kvalitni poradenstvi, maji v obdobich propadu trhu znacne problemy s klienty, kteri neuvazene vybiraji. Petr Safranek, rodinny financni poradce

Anonym: je opravdu otázkou, zdali i klient, který byl upozorněn na případné výkyvy kurzu, bere vše v pohodě i když jeho loňských 100000 má v současnosti hodnotu kolem 70000.

V pondělí 26. března večer se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnil seminář Internet 2001 s podtitulem Současnost a budoucnost podnikání na internetu. O této zajímavé události informoval čtenáře Fincentra jeho marketingový ředitel Petr Stuchlík a na názory čtenářů reagovali ve svých příspěvcích i sami účastníci semináře:

Marek Antoš: Diky za sympatie :-), ale musím s Vámi nesouhlasit. Vidím okolo sebe řadu úspěšných projektů, které vznikly bez počátečního kapitálu, zkrátka jen obrovským úsilím jejich zakladatelů; a svým způsobem hovořím i z vlastní zkušenosti. Samozřejmě nemůžete čekat, že se dneska rozhodnete dělat další finanční server, bez koruny v kapse tuhle myšlenku realizovat a za půl roku vydělat třicet milionů z reklamy - tak to zrovna nefunguje. Na druhou stranu - pokud jste třeba fanda do praček - můžete udělat malý server o pračkách, po nocích ho plnit, odpovídat lidem na otázky, za půl roku uzavřít první smlouvu o sponzoringu s Daewoo a za rok dva tím slušně živit nejen sebe, ale i menší firmičku. Zkrátka záleží jen na tom, co kdo chce. Napřed shánět kapitál a ak teprve vymýšlet nápady je nicméně nepříliš šťastná cesta.

Jiří Donát: Musím pouze souhlasit s Markem. Podívejte se například na mujklub.cz. Jedná se o studentský portál o kopané, se zajímavými prvky samoobslužného vytváření obsahu a návazností na mcommerce, který vznikl (v rámci inkubátoru E-konom) pouze z nadšení jeho tvůrců. Nešlo tam o desetimiliónové, ani o miliónové investice, ale o "pouze" o hodně práce lidí kolem něj. Přitom klobouk dolů nad výsledkem!

Jedním z nejdiskutovanějších byl v minulém týdnu komentář Vladimíra zdražila týkající se penzijních fondů. Po početné diskuse přispěli mimo jiných i odborní finanční poradci:

Petr Šafránek: Omlouvam se, ale dovolim si jeste jednu poznamku. Domnivam se, ze naopak velmi nedocenenou zalezitosti je moznost pripsivat na PP zamestnancum jejich zamestnavatelem. Je to docela dobra prilezitost, jak zamestnancum v podstate navysit plat a pritom si nezvysit odvody na socialni a zdravotni pojisteni. Tady ale jednoznacne chybi "osveta" na strane jedne a na strane druhe dochazi k nesvaru, kdy zamestnavatel (jsouc patricne financne zainteresovan dealerem penzijniho fondu) sdeli zamestnancum, ze jim bude prispivat, ale pouze do urciteho fondu. Petr Safranek, rodinny financni poradce.

Jaz: Pokud mi není 55 let a více tak je lepší spořit 1500 Kč měsíčně na stavební spoření. Mám zde stejné úročení (5%) jako u nejlepších PF a navíc mé úroky nejsou zdaněny. Po pěti letech pak mohu celou částku investovat do podílových fondů.

Nad problémem prodeje Českých radiokomunikací se zamyslel ve svém komentáři Jiří Zaorálek a zeptal se také na názor analytiků společností Atlantik FT, Merrill Lynch a Patria Finance. Do diskuse se zapojilo i mnoho čtenářů Fincentra:

WhatNext: TD, stejně jako druhý zájemce, podle mne nabídli cenu pouze za tu část, o kterou má každý jednotlivě zájem. Cenové nabídky byly navíc podávány v době, kdy nebylo jasné, jak dopadne zákon obsahující pasáž o povinných odkupech při prodeji státních podílů ve společnostech, který nakonec prezident podepsal. Vláda by určitě neměla takovou cenovou nabídku reflektovat, jinak hrozí situace, že i při prodejích dalších státních podílů si zahraniční zájemci udělají z našich firem "free lunch".

Pribil: Myslím, že obava pana Švarce je planá. I kdyby TD chtěl zbývající podíl v RM prodat, tak by určitě kývl jena na cenu pro něj zajímavou. No a v tom případě by měla být zajímavá i pro zbývající akcionáře. Těžko je bude chtít TD nějak vytunelovat. Ve střednědobém horizontu by se ČRa radiomobilu stejně měly zbavit, ovšem za předpokldau, že si zajistí, že RM bude dále a dlouhodbě využívat přenosových kapacit ČRa. ČRa totiž není žádný venture fond (pro držbu minoritního podílu) a měla by získanou hotovost buď opět vyplatit na dividendách nebo zainvestovat do businessu, který má pod kontrolou. Třeba do Contactelu. Ten by se stejně asi začlenil 100% zpět pod křídla ČRa.

Velmi úspěšný byl v minulém týdnu test znalostí o stavebním spoření, který pro Vás připravila Jana Jarošová. I když někteří byli překvapeni svými neznalostmi a zpochybňovali správnost otázek, ti s dobrými znalostmi si test pochvalovali:

WhatNext: Kromě toho, že neumím napočítat do šesti (otázka č. 1) je to všechno O.K.. Bože, já se snad začnu tím živit! K otázce č. 6 - myslím, že formulace je zcela jasná. Smlouvu uzavírá ten, kdo je na ní uveden jako jedna ze stran, co ji stvrzuje svým podpisem, či podpisem svého zmocněnce či zástupce. Převod, či přechod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (třeba v dědickém řízení) nelze spojovat s pojmem "uzavření smlouvy". K otázce č. 10 - "jakéhokoli" nelze v žádném případě zaměňovat za "nějakého", jak uváděl někdo v diskusi. Zaměňování těchto dvou slov je velmi charatkeristickým znakem nedostatku v logickém uvažování. Zatímco slovo "jakýkoli" se dá spojit s logickým operátorem "nebo", tak výraz "nějaký" je spojen s logickým operátorem "a". Ten test je perfektní a doufám, že jeho tvůrce bude v podobné aktivitě pokračovat. Pozn.: Nejsem ani právník a ani nejsem absolventem "matfyzu". Vysokoškolské vzdělání jsem získal na Vysoké škole zemědělské.

V názorech na komentář Miroslava Beneše týkající se převodu účtů vedených v měnách zemí Evropské měnové unie na účty vedené v eurech se objevil mimo jiné zajímavý názor, který vysvětluje současné celoevropské problémy s nemocemi BSE, slintavkou a kulhavkou:

