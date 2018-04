Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Finanční serverse stal v minulém týdnu s velkém náskokem vítězem velkého, který prováděl deník MF Dnes. Na tuto událost samozřejmě reagovali i čtenáři Fincentra – a to jak kladně, tak i negativně:

Michaela Monteg: Konkurence na trhu online finančního poradenství za poslední rok výrazně přituhla, takže 1. místo už opravdu něco znamená. Za Vaším serverem vidím znalosti a taky tu spoustu práce. Gratuluji a přeji Vám obhájení titulu i napřesrok. Michaela.

Anonym: To je skutečně úsměvné. Nezpochybňuju Fincentrum, ale každý soudný člověk přece nemůže brát vůbec vážně tu stupidní anketu MFDnes!!! Podívejte se, kdo tam hlasoval: je tam pár finančních poradců, jeden student, jedna zaměstnankyně obecního úřadu v Milevsku, nějaký team z Accenture....dohromady bratru tak 12 lidí. Chlubte se skutečnými úspěchy, ne nějakými pofiderními anketami v novinách (prováděnými ve skutečně výběrovém vzorku)!!!!

Další významnou událostí minulého týdne bylo spuštění finančního supermarketu, ve kterém je jako první produkt nabízena možnost uzavřít stavební spoření on-line. Po komentáři uvádějícím tento produkt reagoval na určité výtky a dotazy čtenářů i výkonný ředitel společnosti Fincentrum s. r. o. Martin Nejedlý:

Martin Nejedlý: Pane Šafránku, ty ostatní příspěvky jako reakce na Váš názor rozhodně nepatří nám. Rád bych ale reagoval na některé Vaše poznámky. 1) Fincentrum.cz nabízí opravdu rozsáhlé informace o stavebním spoření, takže existují slušné podklady na základě kterých lze učinit rozhodnutí. Dále si uživatel může v Centru spoření přehledně porovnat mořnosti pro konzervativní spoření. Navíc, a to je velmi podstatné, nabízíme možnost poradenství přes email, kdy doporučíme spořitelnu šitou na míru klientovi (resp. jeho situaci). 2) Co se týče ČMSS, tak tato spořielna zatím vyčkává a bylo to její rozhodnutí s námi zatím nespolupracovat. Věříme ale, že svůj postoj v dohledné době přehodnotí. 3) Výše poplatku. Byli bychom nesmírně rádi, kdyby nám spořitelny povolily prodávat stavební spoření s nižšími poplatky. Chtěli jsme to takto, ale bohužel nám to nebylo ani jednou povoleno. Důvod je nasnadě: jejich stávající distribuční sítě (především agenti), pro které by to mohla být hrozba. Takže neserióznost, prosím, nevytýkejte nám. Děkuji za Váš názor.

Soukromý investor RNDr. Petr Kouba napsal komentář Tři rady na investici do otevíraných fondů, ve kterém prezentoval svoji tipy na výhodné investice do otevíraných podílových fondů. Jeho názoru oponoval Josef Kukla:

Josef Kukla: O výhodnosti investice do uzavřených fondu si dovolím pochybovat. Zaprvé není vyloučeno, že se tyto fondy otevřou až po roce 2002. Z toho plyne, že moje peníze budou na značnou dobu (až tři roky) blokovány. Za druhé bych nebyl takový optimista co se týče růstu akciových trhů. Pokud by pokles akcií pokračoval, může ztráta NAV/akcii převýšit výši současného diskontu.

Základní aspekty online investování popsal ve svém komentáři Martin Nejedlý. Do následující diskuse o tom, co brání většímu rozvoji tohoto způsobu investování v ČR, se zapojil i Jumbo:

Jumbo: To bych chápal u lidí, kteří nemají o financích a potažmo investování ani ponětí. Chápu, že ti považují termínované vklady za vyzkoušenou a dobrou cestu. Dost často ale suší svoje úspory na termínovaných vkladech i lidé z branže, což je překvapivé. Možná čekají na dno akciových trhů, aby nakoupili výhodně. Přesto si myslím, že brzdou on-line investování je nedostatek finančních prostředků než neznalost. Lidé, kteří nakupují listy OPF určitě základní problematiku investování znají, a kdyby měli více peněz, tak by přistoupili k tvorbě vlastního portfolia. Alespoň tak to cítím já.

Na to, kdo získá státní podíl v Komerční bance, se zeptal českých analytiků Jiří Zaorálek. Zajímavý názor na jednání některých zájemců má jeden ze čtenářů Fincentra:

Anonym: Jedna věc je jasná. Hypo to určitě nebude. Podívejte se na její účast v privatizaci ČSOB a ČS. V klidu získala důležité informace a pak podala "překvapivě" nízkou nabídku. Při due diligence je velmi snadné zjistit, kdo jsou největší klienti bank. A podepsaný confidentiality agreement, že tyto informace nebudou využívat? Jen formalita. Stačí se podívat, kdo dnes patří mezi hlavní klienti Hypa, a komu tito klienti patřili před pár lety....

Jaké systémy plateb přes internet v současné době dominují na českém internetu nastínil čtenářům ve svém komentáři Miroslav Beneš. Své zkušenosti napsali i někteří čtenáři tohoto článku:

Stamvrh: Ja jsem nekolikrat koupil knizky pres Amazon a kartu mi zatim nikdo nevyluxoval. Spise se bojim, ze by to mohl pres internet udelat nejaky cisnik nebo prodejce nebo nekdo takovy, kdo si opise cislo moji karty a pak zacne vesele nakupovat, nez mi prijde mesicni vypis z uctu a ja to zarazim :) nebo spise :(

Jumbo: Nevím zda jsem konzervativec či nikoliv, ale přes internet zatím nenakupuji, neboť se bojím o bezpečnost mojich peněz. Na druhou stranu jsem se o nakupování přes internet bavil s více lidmi, kteří s tím mají vesměs pozitivní zkušenosti. No asi jsem doopravdy konzervativec.