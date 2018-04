Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

S tím, jaké akce pro své klienty připravily na letošní léto stavební spořitelny, seznámila čtenáře Fincentra ve svém komentáři Jana Jarošová. A co si o těchto akcích myslí někteří klienti stavebních spořitelen?

Marek: Kupodivu dost lidí tyto slevy a soutěže sleduje. Vím to z vlastní zkušenosti. I když zase žádné bomby to nejsou. Jistě víte, že i sleva je součástí marketingové strategie a že na slevě se dá vydělat. Všechny obchody, Levi’s nevyjímaje, poskytují sezónní slevy. Tak Levi’s tentokrát tyto slevy zakomponoval do spolupráce s Modrou pyramidou. Toto je můj názor, nikde jsem si to neověřoval. Klientům většinou doporučuji tyto pozlátka potlačit a soustředit se na hlavní smysl, účel, výhody a nevýhody stavebního spoření.

Feudál: Všechny tyto reklamní akce nejsou o tom jak vydělá zákazník, ale o tom, aby vydělala firma (ostatně proto je reklamní akce uskutečněna...). Ale přátelé, já mám hrozně rád ten POCIT, že někdo něco dělá pro mě, byť vím, že to není pravda. Nu a v tom je vlastně zákeřnost podobných akcí (všeobecně), že business přenášejí do emocionální a psychické sféry. Je to věda udělat to tak, aby měl zákazník ten POCIT...

O tom, jaký rozdíl je mezi rizikem a nejistotou, jak riziko měřit a s jakými typy rizik se může investor setkat, napsal komentář Jan Filáček. Své názory na riziko vyjádřili i někteří čtenáři tohoto komentáře:

Pavel Kohout: Rozdíl mezi rizikem a hazardem: hazard znamená nadpoloviční pravděpodobnost ztráty. Ruleta, sportka, denní obchodování. To všechno je hazard. Investice do rozumného vyváženého portfolia podle konkrétních podmínek každého investora je přiměřené riziko. Samozřejmě, že občas někdo vyhraje ve sportce, rozbije bank v Monte Carlu, anebo zbohatne na denním obchodování. To jsou ovšem nepatrné výjimky.

V čem spočívá investiční pojištění, jaké jsou jeho výhody i nevýhody a jaké výnosy s ním lze dosáhnout? Odpovědi na tyto otázky přináší komentář našeho externího spolupracovníka Dušana Šídla.

Pavel Zajíček: Hlavním účelem produktu je živit další aparát - aparát životní pojišťovny. Počáteční podílové jednotky, nakupované v prvních letech pojištění, slouží k umoření nákladů spojených s odchycením Tebe, milý kliente. Přednosti tento produkt nemá. A Ty, občane, který se nenecháš odchytit, o nic nepřijdeš. Chceš-li se pojistit, riziková pojistka je k mání. Nedáš jinak, občane, a chceš mít varibilní investiční mix? Komerční banka Ti namíchá Felixe, Česká spořitelna Sporoplán, stejně jako jakákoliv větší banka) - bez dodatečných nákladů, se stejnými zárukami a riziky.

Nihilista: Jakákoliv forma pojištění, která se netýká hmotných statků jako nemovitosti, auta, atd. jsou na jednu pro nás nepodstatnou věc- tahání peněz z lidí. Kdo si to uvědomí, ušetří pár korun, kdo si to neuvědomí, přijde o určitou sumu peněz, která záleží na jeho (ne)inteligenci.

Co to je a jaké výhody přináší spořící účet naznačil ve svém pátečním komentáři Miroslav Beneš. Své názory na spořící účet napsalo i mnoho čtenářů článku:

Anonym: Opravdu se jedná o šperk, myslím že je to zlatý prsten ale z vyleštěné mosazi. To snad tomu nemůže nikdo věřit. Pokud to někdo využívá, tak je to jen z nouze ctnost a efekt to může mít při obratu minimálně 100 tisíc a výš aby se to vůbec trošku vyplatilo a neztrácel jsem na poplatcích. Řádně přečíst smlouvu je nejdůležitější a hlavně podmínky a sankce za neplnění.

Kamila: S Anonymem musím souhlasit, tzv. spořící účty jsou naprosto k ničemu. Proč bych si dávala spořící účet s 2,35% úroku, když mám úrok na BU 2,29%????? Ani termiňák se nevyplatí. Poplatky jsou dost vysoké za všecho. Kamila

Jaká je nejlepší současná možnost uložení peněz? Podle komentáře Jany Jarošové je velmi zajímavou alternativou stavební spoření. O jeho výnosnosti polemizovali i čtenáři Fincentra:

Pavel Zajíček: Vážená Jano Jarošová! Děkuji Vám za odborně a současně krásně napsané investiční doporučení. Stavební spoření obecně je pro občana jednoznačně nejvhodnější (samozřejmě díky státní podpoře a záruce). Pokud není v rodině (v rámci rodinných finančních možností) na každé rodné číslo smlouva o stavebním spoření až 1.500,- Kč měsíčně, je naprosto zbytečné přemýšlet o něčem jiném. Vyjímku tvoří rizikové (zdůrazňuji pouze rizikové) životní pojištění živitele v klasickém modelu rodiny. Prostě: když se Vám narodí krásné děťátko, vyžeňte z okolí příbytku roje pojišťovacích agentů a založte mu v rámci svých finančních možností stavební spoření. Pozor, vše platí do 1.500,- Kč měsíčně na hlavu. Čím větší částku nad 1.500,- Kč budete měsíčně spořit, tím více smazáváte popsané výnosy.

Anonym: A zase jste pane Zajíčku vedle! Když vyženete roje pojišťovacích agentů a všem svým dětem založíte stavební spoření, myslíte že jste udělal správně? Přemýšlel jste někdy o tom, že i Vy sám jako živitel rodiny a plátce těchto spoření můžete dojít k úhoně, která Vám znemožní splácet tyto dlouhodobé závazky? Když zbude matka se třemi dětmi na krku, kde vezme na tři stavební spoření. A nemusíme hned myslet na nejhorší, může jít také o dnes naprosto banální případ, že zkrachuje Váš zaměstnavatel a ocitnete se na dlažbě. Co potom, pokud nemáte některá uvedená rizika pojištěná? Zase jako obvykle vše zjednododušujete a neberete ohled na celou škálu faktorů, ovlivňujících život. Vzhledem K Vašim dosavadním výlevům v jiných příspěvcích bych si Vás nevybral ani jako finančního, ani jako pojišťovacího agenta či poradce (nezáleží totiž na názvu, ale na solidnosti celkové nabídky).