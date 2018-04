Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Máte chuť zopakovat si základní pravidla úspěšného investování? Pak si přečtěte článek Zdeňka Háby „ Malá násobilka drobného investora “. Zde jsou názory některých čtenářů, kteří již komentář přečetli:

Honza: Článek může uspokojit naprostého laika, člověku orientující ho se ve financích musí připadat amatérský. Vedle řady věcí, s kterými by se dalo polemizovat, jedna závažná chyba: diskontní sazba ČNB je sazba, která úročí DEPOZITNÍ facilitu. Za diskontní sazbu, zpravidla představující nejnižší úrok na peněžním trhu, se nedá půjčit, jde si za ní uložit peníze u ČNB. Půjčit si lze za lombardní sazbu, ale ta je podstatně vyšší (v současnosti 6,25% ku 4,25%). Celkově mi připadá, že autor článku se s jeho obsahem setkal pouze v knihách a nikoliv v praxi.

Hron: Šedivá je teorie, zelený strom života. Varuji včechny investory, nejenom ty malé, před skutečnou investicí realizovanou podle této zjednodušené metody. Je určitě cenné hledat zákonitosti a jistou logiku v ekonomických procesech. Hlavní chyba článku nespočívá v tom, že nepřináší mnoho objevného, ale v tom, že to prostě takto v reálném světě nefunguje. Pominu-li změny úrokové míry u termínovaných vkladů, které jsou pro drobné střadatele téměř bez významu, pak u akcií, které vykazují největší volatilitu a tím potencionálně největší možnost efektu v případě, že by zákonitost fungovala, to prostě neplatí. A kdyby autor článku jen trochu sledoval vývoj závislostí, které uvádí nemohl by přece napsat poslední odstavec. Podle uvedené tabulky by akciové indexy jak u nás tak v USA musely za poslední období být alespoň na dvojnásobku dnešní skutečnosti.

Jak se žije v penzi? Tuto otázku si položila ve svém komentáři Klára Drašarová. Článek zabývající se důchodovou tematikou vyvolal jako již tradičně bouřlivou diskusi:

Adam: Tak jsem všechno přečet a jdu taky se svou trochou do mlýna : koukám na televizi a vždycky přemýšlím, kde se berou ti důchodci co tam říkaj že nemaj už ani na chleba a neví jak budou žít (vždycky mi přijdou jak z voličského tábora pana Grebeníčka). Jedno je jisté důchodci jsou zřejmě vetší skupina voličů než já (36 let příjem 12.500,-čistého,3děti - 13,12,2, žena na MD 2.500,- ,vlastní starý domek na vesnici).Nevadí mi že když to spočítám tak se žádnému důchodci v příjmu na osobu nevyrovnáme, žiju jak to jde a není to tak hrozný , mám co jsem vždycky chtěl ženu, děti, dům, svobodu.Jen kdybych nemusel poslouchat ty živořící důchodce, toho pana Špidlu jak jim slibuje že jim důchody zvýší, toho pana Zemana jak mluví o podpoře rodiny - z toho je mi fakt smutno.

Tonda: Mám před penzí.Celý život jsem makal, měl jsem příjmy nad průměrem. Samozřejmě prožil jsem i krušné začátky. Dvě děti a plat 1 400,- Kč. Teď se děsím toho, že budu muset značně omezit své záliby, koníčky a stát se příslušníkem "šetřivé generace" jak to kdosi v diskusi nazval. Děkuji nechci. Zbývá mi kolik let života deset? patnáct? Chci je žít naplno. Do důchodového pojištění jsem vložil dost. Proč mám jít do důchodu s představou, že pro mne vše skončí, pokud ovšem nebudu dále dělat a zvyšovat tím počet nezaměstnaných mezi mladými. Tonda

Napis: Vytisknul jsem tuto diskusi svojí mámě-důchodkyni, aby se taky trochu pobavila. Se svým důchodem necelých 6 tis. Kč žije docela spokojeně a nenaříká, ušetřené peníze si ukládá, jak říká na horší časy. Ostatně celý život to tak dělala. Největší blbec je podle ní Špidla(v tom se tedy shodneme) a jeho ohledy na důchodce - své voliče. Jediné, co nechápe je, jak může vyjít s penězi mladá rodina se dvěma dětmi, kde je žena na MD (bůhví, proč se tato doba nazývá "dovolená") a otec rodiny je živitelem s průměrným příjmem. Já to tedy taky moc nechápu. Veškeré důchodcovské naříkání je podle nás český kolorit občas ještě přiživený médii. Uvital proto podobný (a přeci jen trochu hlubší)článek zaměřený na finance mladé rodiny a možná v porovnání i s těmi důchodci. Myslím, že to budou zajímavá čísla.

Věděli jste, že soukromí podnikatelé platí za osobní automobily až o třetinu nižší cenu? Komentář na toto téma napsal Vladimír Zdražil a s názory nezaháleli ani čtenáři Fincentra:

Novák: Vážený pane, Váš článek se hodí do argumentace panu Špidlovi a je jedním ze článků,probuzující nenávist k podnikatelům.Jistě i Vy jste sociální demokrat.Nicméně nic Vám nebrání také podnikat a vzít za sebe zodpovědnost do vlastních rukou.Vyskočit z pohodlí zaměstnaneckého poměru a vystavit svůj podnikatelský záměr tvrdé konkurenci,aby jste poznal,proč jsou náklady za auto jako základní prostředek k vykonávání podnikatelské činnosti odečitatelným nákladem. Novák

Vladimír Zdražil: Nevím jestli vás tím potěším nebo naštvu, ale příznivcem sociální demokracie rozhodně nejsem. Ideální myšlenka, že podnikatel používá vozidlo v podnikání pouze k podnikatelským účelům je doopravdy hodně naivní. Samozřejmě to předpokládá vedení knihy jízd, avšak asi se shodneme, že zabudovat do ní cestu na chalupu nebo za rodiči není zas až tak velký problém. Zcela určitě si lze do podnikání kupříkladu zahrnout i počítač na kterém si převážně hrají děti apod. Výsledek? Podnikatelé s životní úrovní baronů odvedou do státu stejně nebo méně peněz než dělník žijící od výplaty k výplatě. A to přece není fér. Můj příspěvek je spíše adresován vůči fyzickým osobám podnikatelům. Zeptejte se kupříkladu soukromého lékaře z okolí proč jezdí autem za milión, když by mu vystačilo slušné auto za půl. Odpoví vám, že přeci to nebude cpát státu.

Správní řízení Komise pro cenné papíry s KTP Quantum se chýlí ke konci a předběžná rozhodnutí Komise budou pravděpodobně velmi benevolentní. Více o tomto zvláštním případu napsal ve svém komentáři Martin Nejedlý.

Anonym: Ačkoliv je Váš článek vůči splečnosti KTP bohužel poměrně velmi benevolentní, vítám jej s otevřenou náručí. Je smutné jak málo se v médiích objevují zprávy o podobných nabídkách odporujících veškerým ekonomickým pravidlům i morálním zásadám. Použijeme - li na společnost KTP model, který je v poslední době velmi oblíben mezi našimi bankami tj. zařazení do bílé, šedé nebo černé zóny, pak tato společnost pravděpodobně bude patřit někam mezi tmavošedou až černou zónu. Protože se již řadu let pohybuji v oblasti kapitálového trhu (a to výhradně v rámci společností z "bílé zóny"), doporučuji všem klientům KTP, aby se zamysleli nad tím, kolikrát již o podobných "letadlech" slyšeli a četli. (Ačkoliv je nutno spravedlivě uznat, že kapitán tohoto stroje je mimořádně schopný a již dlouho se mu daří "netrácet výšku".) Domnívám se, že pro posouzení reálnosti nabídky této společnosti nejsou potřeba žádné široké ekonomické znalosti. Abyste včas "vzali nohy na ramena" bohatě Vám postačí troška zdravého selského rozumu a letmý pohled na aktuální výši úrokových sazeb a vývoj na akciových trzích. Jste - li velký důvěřivec, pak ještě budete dál ztrácet čas tím, že se pokusíte získat o společnosti nějaké další podstatné informace.

Některé finanční instituce nabízejí ve svých reklamních kampaních a propagačních materiálech opravdu zajímavé výnosy. Jsou ale tyto výnosy reálné? Blíže se na toto téma podívala ve svém komentáři Jana Jarošová.

Pavel Kohout: Pojišťováci obvykle příliš nerozumí investování. Jednou mě jistá nejmenovaná pojišťovna požádala, abych zpracoval projekci vývoje některých produktů investičního životního pojištění. Vzal jsem historické statistiky (Ibbotson Associates a podobné - znalci vědí) a propočítal jsem možné výnosy a možná rizika. K mému úžasu se potom tyto velmi hrubé odhady výnosů objevily v oficiálních materiálech, které každý agent prezentoval klientům. Určitě na některé klienty zapůsobilo, jak je pojišťovna schopna "vědecky" předpovídat výnosy na 30 let dopředu s přesností na dvě desetinná místa (např. 5.72%, 6.14%, a tak podobně). Přitom, jak už to bývá, se v materiálech prezentovaných klientům neobjevilo NIC o rizicích. A podobných historek znám ještě několik.

Olivier: Soudný člověk ví,že penzijní fond,či pojišťovna garantuje pouze to,co je dohodnuto ve smlouvě.Žádná ústní ujednání ani propagační letáčky,nejsou-li nedílnou součástí písemné smlouvy, nejsou právně vymožitelné.Samozřejmostí by mělo být,že než takovou smlouvu(obzvláště dlouhodobou)podepíši,řádně se seznámím se všemi podmínkami a přílohami! Valorizace,podíly z výnosů rezerv,podíly na hospodářských výsledcích či jak všelijak to tyto instituce nazývají,vycházejí z celkové makroekonomické situace.Jsou určitým bonusem pro klienta,ale solidní finanční ústav je nemůže ani odhadnout,natož slíbit na 5 let(o 20 či 30 létech ani nemluvím).Jediné čím mohou tyto firmy seriozně argumentovat jsou již dosažené výsledky zhodnocení vkladů.Ale ani vynikající zhodnocení v roce minulém není 100% garancí,kvalitního zhodnocení v roce letošním!