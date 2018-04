Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

Jak je to opravdu s daňovými výhodami u životních pojistek? Přinášejí jen výhody, nebo mohou za určitých okolností být i nevýhodné? Odpověď na tyto otázky naleznete v komentáři nezávislého finančního poradce Zdeňka Háby.

Petr Šafránek: Rád bych upozornil, že stejně jako výnosy KŽP jsou více-méně prognózou (nechci říct, že jsou hypotetické - ony reálně existují, ale jejich výši lze pouze odhadovat), je velkou prognózou i stav daňové legislativy za 5, 10, 15, 20, .... let. Pokud je běžné, že se v zemích EU výnos z tohoto produktu nezdaňuje, je dost pravděpodobné, že tomu bude v budoucnu tak i u nás, čímž celý rozbor pana kolegy perspektivně padá... Na tuto skutečnost klienty vzhledem k dlouhodobosti produktu vždy upozorňuji (prognostikovat legislativu si opravdu netroufám). KŽP je proto třeba chápat v první řadě jako pojistku, a teprve potom jako dosti konzervativní možnost tvorby finanční rezervy, vhodnou pro ty, kteří nemají "nervy" na přirozené výkyvy cen podílových listů OPF a kteří již využívají ostatní možnosti (např. stavební spoření) a chtějí si rezervu tvořit jinde, než v bankách. U KŽP vždy upozorňuji, že to je produkt pojišťovny, tudíž je to především pojistka. Daňové aspekty jsou jistou nadstavbou a neměly by být hlavním argumentem pro uzavírání KŽP. Je to opravdu věc individuálního posouzení - pro někoho může být KŽP vhodné, pro jiného nikoliv. Dovolím si tvrdit, že obecná odpověď na otázku KŽP ano či ne neexistuje... Petr Šafránek, rodinný finanční poradce

Pavel Hulák: Několik poznámek ke komentáři a některým diskusním příspěvkům. 1) Kapitálové životní pojištění není určitě výhodné uzavírat jenom kvůli daňové úlevě, to je jasné. Kdo ovšem kapitálové životní pojištění chce, nebo potřebuje, dosáhne díky daňové úlevě jednoznačně vyšší efektivní zhodnocení. 2) Vždy bude existovat velmi početná skupina klientů, která kombinaci rizikové pojistky s OPF nevyužije z důvodu prosté nedůvěry k investování do fondů. Tak je tomu i v řadě vyspělých zemí. 3) Kdo chce pojistný produkt právě kvůli daňové úlevě, má na výběr i jiné typy než KŽP (s možností dosáhnout i vyšší efektivity než u přímé investice do OPF), ale o tom se již podrobně na Fincentru psalo.

Z. Hába: Děkuji za příspěvek. Dovolím si malou poznámku. Na jednom diskuzním pořadu pořádaném společně s Fincentrem jsme si s P. Hulákem vysvětlili naše postoje pojištění (hlavně jeho smysluplnosti) a zjistili jsme, že naše názory jsou velice blízké. Snad jen v závěrech z těchto názorů se oba lišíme. A to se týká vlastně bodu 2 (s body 1 a 3 souhlasím). Já tu otázku obrátím. Kam investují pojišťovny peníze pojištěnců z KŽP? Když se na to podíváme, tak zjistíte, že převážná část je na termínovaných vkladech u bank (ale s podstatně lepším úrokem, než nabídnou banky obyčejnému člověku u přepážky) a dluhopisech všech druhů (od pokladničních poukázek počínaje a korporátními dluhopisy konče). Mimo jiné, pojišťovny mohou dle zákona podnikat s uloženými penězi pojištěnců daleko rizikověji (a to rizikověji než např. otevřené podílové fondy založení dle českých zákonů). Proto ona kombinace riziková životní pojistka a OPF je na místě a plus samozřejmě investiční horizont, jak někdo správně podotknul níže.

Několik hodin po tragických útocích teroristů na Spojené státy uveřejnilo Fincentrum mezi prvními komentář, který se zabýval možnými dopady útoků na celosvětovou a potažmo i českou ekonomiku. Zde jsou i některé z prvních názorů čtenářů na tuto událost:

Leona: Jsem obyčejná žena,která má dítě.Syna.Shodou okolností jsme v pondělí večer diskutovali o tom,čím by chtěl být.Od malička touží zachraňovat planetu Zemi.Teď přišel na to,že bude vojákem.Tím nejvyšším.Aby mohl ovlivňovat svět kolem sebe a přinutit lidi k rozumu.Nechápe,jak někdo může zabít druhého.A už vůbec nedokáže pochopit,proč lidé,kteří tak moc věří v Boha,neuzanávají život a nárok na život těch,kteří věří v jinou vyšší moc anebo dokonce nevěří.Proč o tom vlastně píšu.Mám samozřejmě strach co bude dál a jak to především ovlivní budoucnost mého potomka.Asi víc než dost.Snad ho to ale neovlivní natolik,že se rozhodne řešit problémy tak šíleným způsobem,jak to udělali teroristi v Americe.

Jirous: Dík za rychlou reakci. Něco takového bylo potřeba. Jen si člověk ještě před chvílí říkal, jaký je ten Telecom super nákup a teď se stane takováhle naprosto nepředvídatelná událost a vše je úplně jinak. Myslím, že telecom zahučí výrazně pod 200. To bude pak 100% upside za rok až dva. Mňam (ještě jsme si pořád nechával nějaké peníze stranou).

Satura Josef: Myslíš, že to byli Arabáci- Viděl jsi zničené Srbsko po náletech NATO (hlavně Američanů)? Co když ten útok šel od Srbů? Dostali na prdel a to dost surově, ti naši milovaní Amíci. Ono dělat policajta světu něco stojí.A Amerika se "s...." do všeho! Za vším jsou stejně problémy lidstva s židovstvem jako takovým. Americe vládnou Židáci (včetně Marlenky a spol.)A na to je Arab alergický. A teď i Srb.Doufejme, že se otřepou a nevlítnou tam!To by byla válka.A tu snad nikdo nechce. I když Bush je "b...." z Texasu.Z něj mám strach, aby hned netasil.....

Jak investovat během krize? Na tuto mnohdy kladenou otázku naleznete odpověď v komentáři Martina Nejedlého. Mnoho tipů i názorů zaznělo v diskusi pod tímto článkem:

Stepan: Manhattan prisel o velkou cast kancelarskych prostor, ktere byly k dispozici. Ocekaval bych, ze developerske firmy a firmy provozujici office projekty v obalsti new yorku a new jersey by mohly tezit... bohuzel se vetsinou neobchoduji... Americke zbrojarske firmy jsou dalsim vitezem, Bushuv program jaderneho destniku bude mit mnohem lepsi sance stejne jako ostatni vydaje na zbrojeni... Ropa je velka neznama - na jedne strane hrozba problemu s dodavkami ropy, na strane druhe asi mensi poptavka... Velkym otaznikem je dopad na svetovou ekonomiku... ale myslim ze bude nakonec blizky nule - viz. zemetreseni v LA a podobne...

Hop: Vzhledem ke svému ekonomickému vzdělání taky vím, že by se v současnosti dalo dobře zainvestovat. Ale ani mě nehne, abych se snažil vydělávat na téhle krizi. Nechci ani jednu korunu od krve a slz!!! Tenhle trapnej článek je jako rada, jak si výhodně rozdělit dědictví mrtvého člověka, kterej ještě ani nevychladl! (Pochopil bych ještě rady, jak si počínat a minimalizovat svoje ztráty.) Rozhodně budu raději hloupý investor, než člověk bez zásad. Každý z Vás si ale může vybrat čím chce být. Přeji šťastnou ruku a doporučuji investovat do nějakého konta na pomoc postiženým.

Opravdu diskutovaným tématem bývají již tradičně komentáře o profesi a hlavně o etice práce finančních poradců. Zajímavým pohledem z druhé strany barikády je komentář finančního poradce Pavla Huláka. XXX: Clanek je v zasade v poradku, jen si zaslouzi doplneni. Profesni komory jsou nesmysl, v CR nefunguji. Kdo trochu sleduje media nemuze nevidet ze napriklad Lekarska komora chrani vice lekare nez pacienty a u komory financnich poradcu to nebude jinak. Spise by lide meli byt sami opatrni a pouzivat zdraveho rozumu. Kdo ty lidi plati - pojistovna nebo ja? Je ten clovek zainteresovan mi pomoci (platim ho ja napriklad hodinovou sazbou) nebo chce ziskat co nejvyssi provizi od poskytovatele sluzby (pojistovny) a tim je motivovan mi prodat co nejdrazsi reseni? Oslovil on mne nebo jsem ho na doporuceni znameho (kteremu verim a kteremu jiz dlouhoobe dobre pomaha) vyhledal sam? Jak muze "poradce" vedet co mi nejlepe vyhovuje kdyz se mnou neprodiskutoval me plany a potreby? Pozor na veci ktere jsou prilis krasne na to nez aby byly pravdive! A tak dale. Zkratka snaha pochopit motivaci cloveka ktery pro mne neco dela spolecne s trochou zdrave skepse vetsinou postaci. Je treba byt skepticky, ale ne paranoidni.

Matija Šnuderl: Velmi pěkný příspěvek, který dobře popisuje jednu stranu mince. Je tady ale ještě druhá a sice samotní klienti. Ideální stav úplné nezávislosti, kdy poradci "vrací" své provize klientům, jak je to tuším ve Velké Británii, předpokládá značnou ochotu klientů za profesionální práci i "profesionálně" zaplatit. Hned první příspěvek ale požadoval od případného poradce, na prvním místě, aby pracoval zdarma a vystačil si s provizemi. Vždycky znovu mě překvapí, jak málo jsou lidé ochotni zaplatit za dobrou radu. Kampeličky atpod. sice zakládali podvodníci, ale peníze do nich nastrkali lidé se dvěma základními vlastnostmi - naivitou a lakomostí. Poradce má totiž snům a potřebám klienta dodávat právní a finanční profesionalitu a aspoň minimální analytické zázemí. Vyplnit smlouvu o stavebním spoření dokáže i šimpanz, na to není potřeba poradce. Jaké jsou tedy vlastnosti poradce se kterým stojí za to se bavit? 1/ Není sám - Je součástí společnosti. Prvním důvodem je již zmíněné analytické zázemí, druhým je vnitřní kontrola odvedené práce, třetím je lepší právní zajištění, které jednotlivci s vizitkami vůbec nemusí mít a často ani nemají. 2/ Uzavírá smlouvu o dílo- Právní prostředí se pomalu pročišťuje a starost o peníze je poměrně citlivá část lidského života. Pokud svěřujete peníze bez smlouvy o dílo, hoďte je rovnou do kanálu. Aspoň budete vědět kde jsou. 3/ Ochrana osobních údajů- Poradce Vám dokáže říct kolik lidí bude znát Vaše údaje a kam se dostanou. 4/ Nechá si zaplatit- Finanční poradenstí je kupodivu práce jako každá jiná. Představte si, že byste zedníkovi, který Vám postaví barák navrhli ať zkásne dodavatele cihel. Ty peníze jsou vaše investice do solidní a profesionálně spravované finanční budoucnosti. 5/ Ukáže Vám výsledek- Konkrétně Vám vypočítá co a kolik Vám vydělal. 6/ Mluví o riziku- Dobří poradci na ně vždy upozorní, ti špatní mluví o výnosech a garancích. 7/ Stará se- Není to jednorázový produkt, ale kontinuální proces. Dobrý poradce plánuje dlouhodobě a provází Vás. Vždy si najde čas Vás i trochu přivzdělat. Dodá Vám informace. 8/ Nezávislost- Dceřinná společnost veliké banky? Nebo nezávislá společnost, která pracuje pro toho, kdo ji platí? 9/ Tradice- Objeví se i na českém trhu, zatím ji nahraďme - Dobrou zkušeností. Někdo o nich něco ví. Neváhejte se na ně informovat, jde o Vaše peníze. Někteří lidé si myslí, že podvodníci a hlupáci jsou specifikou české transformace. Není tomu tak. Vždycky tady budou. Když jsem nemocný, volám lékaře, když jdu k soudu mám vedle sebe právníka, automechanik mi spravuje auto. A na finance má rozumný člověk rovněž profesionála.