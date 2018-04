Nejzajímavější názory v uplynulém týdnu

O nové nabídce Českomoravské hypoteční banky informoval ve svémnaše čtenáře Vladimír Zdražil. Své názory na úročení hypotéky od šesti procent ročně napsali i někteří z nich:

M. Špaček: Nevim, jestli jsem to spravne pochopil, ale je to tak, ze Sporitelna Vam (zvyhodnene) urokove sazby fixuje na nekolik let, kdezto CMHB Vam je bude po jednom roku menit (dle momentalniho, pravdepodobne rocniho, PRIBORu)? V tom pripade vsak CMHB jen vyuziva soucasneho tvaru urokove krivky, kdy jsou kratkodobe urokove sazby penezniho trhu nizsi nez dlouhodobe sazby trhu urokovych swapu. Nejak se vsak opomnelo rict, ze pokud urokove sazby (PRIBOR) za rok vzrostou, budete platit u CMHB i o to vyssi uroky (v pripade poklesu sazeb samozrejme naopak). U Sporitelny by Vam vsak ty dotovane sazby mely po fixovane obdobi zustat. Ze strany CMHB klasicky bankovni trik - nic vic, nic min.

Jak vydělat na důchodovém pojištění s daňovou úlevou? Tak na tuto otázku odpověděl ve svém článku finanční poradce Pavel Hulák. Ke komentáři se vyjádřili i někteří čtenáři:

Anonym: Nechápu k čemu je mi dobré důchodové pojištění? Mezi Vami vychvalovanými pojišťovnami je i Česká. Mám u ní důchodové pojištění a asi ho budu rušit. Když mě agent ukecal, tak jsem si nepřečetl pořádné podmínky a smlouvu podepsal. Jsem holt trubka. Později jsem zjistil co úchvatného mě čeká v důchodu. Podotýkám, že platím měsíčně 500 Kč už asi 6 let a za dalších 10 let, až půjdu do důchodu, tak mi tato "Světová Česká pojišťovna" bude každý měsíc posílat 200,- Kč. Skutečně dvěstě korun. Při průměrné roční inflaci 5%, to znamená, že si budu moci měsíčně koupit o jeden chleba více. Samozřejmě je to moje chyba a nikoho z Vás za to neviním. Jenom ostatním radím, obraťte se na poradce mimo pojišťoven a vyhněte se agentům z ČP velkým obloukem. Howg domluvil jsem.

Petr Šafránek: Jak jsem již jednou na Fincentru upozornil, pojem "důchodové pojištění" je u produktů, které zde popisuje pan kolega Hulák, poněkud zavádějící. Přesně pod tímto názvem je totiž prodáván produkt, který popisujete z vlastní zkušenosti, totiž produkt s garantovanou částkou na důchod ve výši několika set korun měsíčně. A neprodává ho jen ČP, ale třeba i jinak docela seriozní Kooperativa. Pravda je, že i tento produkt zahrnuje podíl na zhodnocení rezerv, a že by částka měla být vyšší, než je ta garantovaná. Nicméně produkty, které zde popisuje kolega Hulák, jsou stavěny spíše tak, že si naspoříte určitou poměrně velkou sumu peněz a tu si můžete v 60ti letech buď vzít celou nebo si nechat vyplácet rentu. Nazývají se zpravidla "pojištění pro případ dožití" a jak správně konstatoval autor komentáře, ve skutečnosti žádnými pojištěními nejsou, neboť nekryjou žádná rizika... Jde tedy spíše o formu spoření s využíváním daňových odpočtů a s podílem na zhodnocování rezerv pojišťovny. Petr Šafránek, rodinný finanční poradce

Co to znamená, když se hovoří o tzv. sociálních fondech, objasnil ve svém komentáři Jan Filáček. Svůj názor o tomto druhu investování napsal i jeden z čtenářů:

M. Špaček: No jo no, to je hodne zapadni styl mysleni (pochybuji, ze takhle uvazuji napriklad Japonci). A to neni vsechno - asi pred ctrnacti dny jsem poprve slysel o "social responsible investing" (socialne odpovednem investovani). Pri tehle metode se investuje do akcii "zavadnych" (tj. napriklad ropnych) spolecnosti s cilem pretvorit je k lepsimu. Puvodne se mi to zdalo hodne potrhle, po delsim zamysleni mi vsak doslo, ze jde jen o chytry marketingovy tah ve stylu: "ano, sice investujeme do BP-Amoco a jeji tezby na Aljasce, ale s cilem tuhle tezbu zarazit. To, ze k tomu nemame dostatecny pocet akcii je uz jina vec... Musime jich tedy nakoupit vic!"

Jaký vliv má na cenu akcií Komerční banky její připravovaná privatizace nastínil ve svém komentáři Jiří Zaorálek. Ke komentáři se vyjádřilo i mnoho čtenářů Fincentra:

Anonym: minimálně bude cena kolem 40 mld. tudíž, není žádný důvod akcie prodávat, vidím prostor k 1400 za akcii, ale na druhou stranu růst bude nejspíš pozvolný, tudíž kolem těchto cen neprodávat počkat si na realizaci zisku kolem 1300 Kč, jinak pro dlouhodobý investory vhodný papír na držení, dále se mi jeví vhodný papír ke koupi jeví Unipetrol pod 60, sice je neprůhledný holding, ale cena je dost tím diskontována a dobrý obor podnikání.

Anonym: a) výše nabídky - nemyslím si, že očištěná banka, jakou KB bezesporu je, by se prodala za cenu pouhých 20 mld., zvláště když se očekává tuhý boj mezi Francouzi a Italy. Mimochodem Italové už dali mnohokrát najevo, že minimálně 1 mld. EUR je na KB připravena. b) úplatky politiků. Mnohokrát jsem se sešel s Pavlem Mertlíkem a věřte, že i když má spoustu chyb, rozhodně to není člověk, který by se nechal ovlivňovat nějakým uplácením. Celý článek na Redhotu proto hodnotím jako výstřel úplně mimo.

V minulém týdnu se poprvé sešla Asociace poškozených klientů společností Private Investors a Online Investor. Na její prohlášení reagovalo také mnoho čtenářů:

Anonym: Vazeni, to ze se Asociaci podarilo za jeden jediny den vybrat na klientech 140.000 Kc je opravdu uctyhodny vykon a dalo by se predpokladat, ze pokud u soudu ci KCP neuspeji, ze jim tato castka spolecne s dalsimi prispevky, na ktere vedeni Asociace jiste ceka, neutece. Docela bych se divil panu Bernardovi, zda se mu podari v teto zalezitosti nejak uspet. Kazdopadne, i kdyby v Asociaci bylo pouze 10 lidi a takovato Asociace uspela, bude to mit za nasledek odskodneni vsech klientu PI/OI. Takze toto uskupeni je jen dalsim tahanim penez z uz tak vyzdimanym klientu. No uvidime za par mesicu, kde bude pan Bernard a spol. Myslim, ze jako mlady muz se chova velmi velkoryse, ale jeho cile jsou zdaleka odlisne od tech, ktere jsou napsany v prohlseni. NN.

Kapitalista: Jste "správnej českej odborník" na všechno. Jak by jste to řešil Vy? Čekal by jste, až se "zloději" pokorně přiznají a houfně odejdou dobrovolně do vazby? A před tím zajistí, aby všem okradeným byly vráceny jejich prostředky? Když má mladý člověk, Filip Bernard, kuráž a odvahu (to má asi po otci) se zlu postavit, tak mu jí alespoň neberte.

Pelikan: Máte pravdu - i když nás v Asociaci bude jen deset a uspějeme, užitek z toho budete mít i vy. Proto můžete klidně sedět doma a kritizovat nás - nebo se zapojit a být kritizován někým chytřejším. Za druhé - opravdu jsme jenom skupina amatérů - nikdo z nás není profesionálním vymahačem dluhů.