Někdo musí z kola ven

Jednoduchou pomůckou pro každého manažera může být rozdělení jeho týmu na tyto typy:



Z aměstnanci A



Ti mají výsledky a ztotožňují se s hodnotami společnosti. Jsou pro ni důležití a je třeba si je udržet. Tito zaměstnanci jsou tahouni, často ostatní motivují k vyšším výkonům. Takových zaměstnanců bývá ve společnosti tak 20 procent.



Z aměstnanci B



R ozdělíme je na dvě skupiny:

nemají výsledky, ale ztotožňují se s hodnotami společnosti.

mají výsledky, ale neztotožňují se s hodnotami společnosti.

Tyto zaměstnance, kterých bývá zhruba 70 procent, je možné správným vedením motivovat a posunout do kategorie zaměstnanců A. Nečinností a nevšímavostí manažera se z nich ale následkem demotivace mohou naopak stát zaměstnanci typu C.



Z aměstnanci C



Ti nemají ani výsledky, ani se neztotožňují s hodnotami společnosti.



Tyto zaměstnance je třeba nahradit, protože do společnosti nic nepřinášejí. Naopak mohou "nakazit" ostatní svou pasivitou a špatným přístupem k práci. Těchto zaměstnanců bývá zhruba 10 procent.



Každý manažer by si měl udělat "jasno" ve svých zaměstnancích, stanovit si pro segmentaci svého týmu kriteria a ujasnit si, s kým půjde do další "pracovní" sezony, a s kým se naopak rozloučí. Daná kritéria si může přitom každý stanovit sám, podle svých potřeb.