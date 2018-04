Někdy má přednost odbornost, jindy osobnost

Do výběrového řízení se hlásí často uchazeči na obdobné úrovni. Podle čeho se pak zaměstnavatel rozhoduje?



Můžeme hovořit o dvou základních kritériích důležitých při výběru zaměstnance. Pokud jde o vysoce kvalifikovanou práci a zaměstnavatel potřebuje již hotového a připraveného zaměstnance, dá na první místo odborné schopnosti uchazečů, jejich kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Čím menší požadavky na odborné schopnosti zaměstnance, tím více vystupují do popředí představy zaměstnavatele o osobnostních kvalitách uchazeče. Zvažuje se, nakolik daný uchazeč zapadá do firemní kultury, zda je na konkrétní pozici dostatečně organizačně schopný a tak podobně.



Jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti zaměstnavatelé žádají?



Opět se to liší podle typu pozice. Ale obecně se dá nyní vysledovat zejména důraz na vyvinutou schopnost komunikace s jinými lidmi a ochotu dále se rozvíjet, učit se nové věci, důležitý je všeobecně aktivní přístup. Dále už to záleží zejména na konkrétním typu pozice. Například u analytika bude důležitá pečlivost a analytické myšlení, u marketingového specialisty schopnost být kreativní, u osobní asistentky organizační schopnosti a tak dále. Správně vyhodnotit osobnost uchazeče je samozřejmě velmi složité a užívají se k tomu různé metody. Patří mezi ně odborně vedený pohovor, často vícekolový, osobnostní testy, assessment centra. Často se také prověřují reference u bývalých nadřízených a kolegů. I tak se může při výběru chybovat, a proto se většinou užívá kombinace několika metod.



Výběrové řízení proběhne a je vybrán jeden uchazeč, který pozici získá. Co ti ostatní, jak mají postupovat dále?



Neúspěšný uchazeč by se měl vždy snažit zjistit, co bylo důvodem toho, že nebyl vybrán právě on, a získat co nejpodrobnější a nejotevřenější zpětnou vazbu. Možná dělá při své prezentaci zbytečné chyby, které si sám ani neuvědomuje, nebo nesprávně odhaduje své schopnosti či odbornou praxi. Po takové analýze by se měl znovu rozhlédnout po trhu práce a zkusit i další možné zdroje, pokud tak dosud neučinil, a oslovit personální agenturu. Určitě je důležité neztrácet optimismus a na další výběrové řízení se připravit ještě lépe.